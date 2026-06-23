Deviza
EUR/HUF354,48 +0,6% USD/HUF311,33 +0,97% GBP/HUF411,35 +0,7% CHF/HUF384,47 +0,85% PLN/HUF82,77 +0,4% RON/HUF67,55 +0,4% CZK/HUF14,65 +0,57% EUR/HUF354,48 +0,6% USD/HUF311,33 +0,97% GBP/HUF411,35 +0,7% CHF/HUF384,47 +0,85% PLN/HUF82,77 +0,4% RON/HUF67,55 +0,4% CZK/HUF14,65 +0,57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 791,62 -0,5% MTELEKOM2 736 -1,75% MOL3 770 -1,27% OTP44 810 -0,25% RICHTER11 930 +0,59% OPUS369 +0,54% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 312,07 +0,07% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 935,63 -1,15% BUX138 791,62 -0,5% MTELEKOM2 736 -1,75% MOL3 770 -1,27% OTP44 810 -0,25% RICHTER11 930 +0,59% OPUS369 +0,54% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 312,07 +0,07% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 935,63 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

MKIK
Széchenyi Kártya Program
Nagy Elek

Fix három százalékos hitel: Nagy Elek kimondta az igazságot a Széchenyi Kártya átalakításáról – ezért szántotta be a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A három százalékos Széchenyi Kártya-hitelek hatalmas érdeklődést váltottak ki a vállalkozások körében, nagyon megnőttek az igények, miközben a gazdasági környezet is változott, így végül a feltételek módosítására volt szükség – erről beszélt a Világgazdaságnak az MKIK elnöke. Nagy Elek szerint a változtatás mögött egyszerre állnak költségvetési és piaci szempontok, miközben a vállalkozások egy része valóban magasabb finanszírozási költségekkel szembesülhet.
Zováthi Domokos
2026.06.23, 12:00

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtökön jelentette be, hogy módosulnak a Széchenyi Kártya Program (SZKP) likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. A Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ és a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kamata a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, amely jelenleg közel 6 százalékos szinten áll. A változtatás hátteréről a Világgazdaságnak beszélt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.

Nagy Elek MKIK kamara
Nagy Elek: a beruházási hitelek maradtak a nyertesek / Fotó: AFP

Rendkívüli érdeklődést váltott ki a 3 százalékos hitel

Nagy Elek emlékeztetett arra, hogy a kedvezményes, 3 százalékos kamatozás tavaly októberben jelent meg a likviditási hiteltermékeknél, és azonnal érezhetően megváltoztatta a vállalkozások finanszírozási szokásait. Az MKIK elnöke szerint az elmúlt fél-háromnegyed évben rendkívüli módon megugrott a kereslet, gyakorlatilag duplájára emelkedett a rövid lejáratú, legfeljebb hároméves likviditási hitelek iránt. Szerinte ez egyértelműen azt mutatja, hogy a vállalkozások számára vonzó és hasznos konstrukcióról volt szó. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy minden jelentős támogatási program esetében felmerül a kérdés, milyen mértékig indokolt az állami szerepvállalás. Mint fogalmazott:

minél olcsóbbá válik egy hitel, annál többen veszik igénybe, ugyanakkor egy ilyen mértékben támogatott konstrukciónál megjelenhetnek olyan felhasználási formák is, amelyek túlmutatnak az eredeti célokon.

Az elnök szerint a szakmai viták egyik központi kérdése a mértéken kívül az úgynevezett arbitrázs lehetősége volt. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozás a kedvezményes kamatozású hitelt felveszi, majd azt átmenetileg magasabb hozamú pénzügyi eszközökben helyezi el. Nagy Elek ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenséget kezelni kellett, de bizonyos esetekben nem feltétlenül kellett a jelenséget visszaélésnek tekinteni.

Ha egy vállalkozás felvette a hitelt, és amíg nem használta fel a működése finanszírozására, addig kedvezőbb hozamú konstrukcióban tartotta a pénzt, az valójában pénzügyi menedzselésnek tekinthető

– mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy sem a kamara, sem a bankok nem rendelkeznek olyan adatokkal, amelyek alapján meg lehetne becsülni, hogy ez milyen mértékben fordult elő a gyakorlatban.

Nagy Elek: a beruházási hitelek maradtak a nyertesek

Az MKIK elnöke szerint a mostani döntés egyik legfontosabb eleme, hogy a beruházási hitelek esetében nem változnak a feltételek. Mint mondta, a pénzügyi kormányzattal folytatott egyeztetéseket követően végül az a megoldás született, hogy a rövid lejáratú likviditási hitelek kamatozása jobban igazodik a piaci környezethez, miközben a beruházások ösztönzését szolgáló konstrukciók megőrzik a 3 százalékos kamatot. Nagy Elek szerint ez azért fontos, mert a Széchenyi Kártya Program egyik alapvető feladata a vállalati fejlesztések támogatása.

Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy 2025-ben a beruházási hitelek még a teljes Széchenyi Kártya Program mintegy 30 százalékát tették ki. Ez az arány idén körülbelül 15 százalékra csökkent, miközben a likviditási célú termékek iránti kereslet látványosan nőtt.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az állami támogatás nem szűnik meg, csak a mértéke csökken. A háromhavi BUBOR jelenleg mintegy 5,9 százalékos szinten áll, ugyanakkor a konstrukciók mögött továbbra is érvényben marad egy 2,5 százalékpontos állami kamattámogatás . Szerinte a döntés egyszerre szolgálja a költségvetési szempontokat és a piaci viszonyokhoz való fokozatos alkalmazkodást. Ismételten felhívta a figyelmet, hogy

a beruházási hitelek továbbra is 3 százalékos kamat mellett érhetők el, így a vállalatok fejlesztési célú finanszírozásában nem történik változás.

A forgóeszköz-hitelek viszont elsősorban átmeneti likviditási problémák kezelésére szolgálnak, vagyis a napi működést támogatják. Összeségében a Széchenyi Kártya Program továbbra is a kkv-k legfontosabb finanszírozási programja marad.

A szabályosan hitelt felvevő cégek fizethetik meg az árát

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy a Széchenyi Kártya Program termékeit érdemes két csoportra bontani. Az elemző szerint a kedvezményes konstrukciók rendkívül erős keresletet generáltak a kkv-k körében, miközben az állam éves szinten több száz milliárd forintnyi kamattámogatást fizet a program után.

Egy ilyen mértékű és volumenű támogatás esetében jogos igény, hogy az célzottan és hatékonyan kerüljön felhasználásra

– fogalmazott. Molnár Dániel ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a változtatásnak lesznek olyan vesztesei is, akik valóban az eredeti célnak megfelelően vették igénybe a hitelt.

Ezek a vállalkozások a jövőben magasabb kamatköltség mellett tudják majd finanszírozni működésüket és forgóeszköz-szükségletüket. A többletterhet valamilyen módon ki kell majd gazdálkodniuk, ami történhet áremeléssel, de akár beruházások elhalasztásával vagy visszafogásával is.

Nehéz volt bezárni a kiskaput

Az MGFÜ vezető elemzője szerint nincs adat arra, hogy a vállalkozások mekkora része használta ki a kedvezményes hitel és a magasabb piaci hozamok közötti különbséget. A jelentős kamatkülönbözet ugyan ösztönző lehetett, ugyanakkor

  • az SZKP adminisztratív követelményei
  • és a banki hitelbírálat

miatt valószínűleg nem válhatott tömeges jelenséggé. Molnár Dániel szerint a probléma egyik gyökere, hogy rendkívül nehéz ellenőrizni, pontosan mire használják fel a vállalatok a forgóeszközhiteleket, illetve valóban szükségük van-e rájuk.

Egy szigorúbb ellenőrzési rendszer jelentősen növelné az adminisztrációs terheket, ami éppen a program egyik legfontosabb előnyét venné el a vállalkozásoktól.

Az elemző szerint ezért a kedvezményes kamatozás megszüntetése gyors és viszonylag egyszerű szabályozói megoldást jelentett. Molnár Dániel ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a kormány már jelezte: az uniós források felhasználásával új vállalati támogatási programokat indítana, amelyek részben kiválthatják a most szigorodó kedvezményes hitelkonstrukciókat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu