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Megjött a fiatalok által leginkább várt adat – kiderült, mekkora az idei átlagos órabérre számíthatnak a diákmunkások

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Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, és kimagasló arányban tüntetnek fel bérinformációkat az őket megszólító álláshirdetésekben, ami a fiatalok számára a legfontosabb döntési szempont. Átlagosan közel bruttó 2 200 Ft-os órabérrel kalkulálhatnak a tanulók – derül ki a Profession.hu legfrissebb adataiból, amit a diákmunka lehetőségeivel összefüggésben mutattak be.
VG
2026.06.23, 12:22

A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát: az év első felében a hirdetések közel 20 százaléka ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt, 13 százalékos aránnyal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a host és hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a kontrolling munkatárs, logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.

Idén is több szektor tart igényt a diákmunka kínálta lehetőségekre, egyre több helyen egész évre szólóan is lehetséges a munkavégzés (illusztráció)
Idén is több szektor tart igényt a diákmunka kínálta lehetőségekre, egyre több helyen egész évre szólóan is lehetséges a munkavégzés (illusztráció)
Fotó: Mediaworks

Egyes szektorokban egész évben várják a diákmunka iránt érdeklődőket

„A diákmunka ma már sok helyen nemcsak szezonális segítséget jelent: egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös: a cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Ez a lehetőség ráadásul sokszor jóval több, mint néhány hét vagy hónap pénzkereset: belépő is lehet a munkaerőpiacra. Érdemes ezért figyelembe venni a választás során, hogy az adott hely akár hosszabb távon is megfelelhet-e, hiszen egyre több fiatal marad határozatlan idejű pozícióban ott, ahol diákként kezdett, vagy a tanulmányai végén tér vissza a már ismert közegbe” – fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértője a vállalat közleményében.

Az értékelés szerint a Z generáció számára

  • a munkahelyi csapat, valamint
  • a home office lehetősége az, amit tagjaik kifejezetten keresnek.

A Z generáció (14-29 évesek) munkakeresési preferenciáit egy átfogó generációs felmérésében vizsgálta idén a Profession.hu, mely rámutatott, hogy a három legfontosabb szempont korcsoportoktól függetlenül a fizetés, a munkavégzés helye, illetve a munkaidő/munkarend. A fiatalok ugyanakkor az idősebb korosztályoknál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a munkahelyi légkörnek és a közösségnek, valamint az otthoni munkavégzés lehetőségének. 

Kiugró a béreket tartalmazó hirdetések aránya a diákmunkák közt

A fizetés az egyik legfontosabb információ a diák álláskeresők számára is, és ezt a munkáltatók egyre inkább figyelembe veszik, mert ez nekik is versenyelőny. Az idei év első felében a diákmunkákat hirdető állások több mint 85 százaléka tartalmazott bérinformációt a vállalat adatbázisában. Összehasonlításképpen: az összes álláshirdetésnek csupán mintegy negyedében szerepelt konkrét fizetési adat.

A hirdetésekben feltüntetett átlagos diákmunka órabér bruttó 2 180 Ft, ami 4,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. 

A tanulókat legintenzívebben toborzó két szegmens közül a vendéglátás, hotel, idegenforgalom területén bruttó 1 928 Ft, míg az adminisztrátor, asszisztens és irodai munkakörökben bruttó 2 223 Ft az átlagos órabér. Ezek a bruttó órabérek pedig megegyeznek a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyijövedelemadó-kedvezmény miatt.

A vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy munkakezdés előtt tisztázni kell, milyen formában történik a foglalkoztatás, és ehhez milyen adózási szabályok kapcsolódnak. A munkakör, a bérezés és a munkaidő írásbeli rögzítése a legtöbb foglalkoztatási formánál törvényi kötelezettség, alkalmi vagy idénymunka esetén pedig ajánlott írásos megállapodásba foglalni a feltételeket. A diákoknak fontos tudniuk azt is, hogy a 25 év alattiak személyijövedelemadó-kedvezménye a jogszabályban meghatározott feltételekkel vehető igénybe, a minimálbérre vonatkozó szabályok pedig minden foglalkoztatási formára érvényesek. A munkavállalás egyéb feltételiről a Világgazdaság oldalán írtunk.

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