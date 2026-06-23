Megjött a fiatalok által leginkább várt adat – kiderült, mekkora az idei átlagos órabérre számíthatnak a diákmunkások

A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát: az év első felében a hirdetések közel 20 százaléka ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt, 13 százalékos aránnyal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a host és hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a kontrolling munkatárs, logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.

Idén is több szektor tart igényt a diákmunka kínálta lehetőségekre, egyre több helyen egész évre szólóan is lehetséges a munkavégzés (illusztráció)

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Egyes szektorokban egész évben várják a diákmunka iránt érdeklődőket

„A diákmunka ma már sok helyen nemcsak szezonális segítséget jelent: egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös: a cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Ez a lehetőség ráadásul sokszor jóval több, mint néhány hét vagy hónap pénzkereset: belépő is lehet a munkaerőpiacra. Érdemes ezért figyelembe venni a választás során, hogy az adott hely akár hosszabb távon is megfelelhet-e, hiszen egyre több fiatal marad határozatlan idejű pozícióban ott, ahol diákként kezdett, vagy a tanulmányai végén tér vissza a már ismert közegbe” – fogalmazott Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzási és kiválasztási szakértője a vállalat közleményében.

Az értékelés szerint a Z generáció számára

a munkahelyi csapat, valamint

a home office lehetősége az, amit tagjaik kifejezetten keresnek.

A Z generáció (14-29 évesek) munkakeresési preferenciáit egy átfogó generációs felmérésében vizsgálta idén a Profession.hu, mely rámutatott, hogy a három legfontosabb szempont korcsoportoktól függetlenül a fizetés, a munkavégzés helye, illetve a munkaidő/munkarend. A fiatalok ugyanakkor az idősebb korosztályoknál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a munkahelyi légkörnek és a közösségnek, valamint az otthoni munkavégzés lehetőségének.