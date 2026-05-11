Ezt jobb tudnia Kapitány Istvánnak, ha belenyúlnak Paks II.-be: ez lehet a legdrágább és legkárosabb forgatókönyv
Május 9-én, szombaton megalakult az új Országgyűlés, és beiktatták Magyarország új miniszterelnökét, Magyar Pétert. A kormányzati munka hétfőn el is kezdődött a miniszterek meghallgatásával. A parlament gazdasági bizottsága is hétfőn hallgatta meg Kapitány Istvánt, aki gazdasági és energetikai miniszter lesz a Tisza-kormányban.
Kapitány István számos fontos témát érintett, többek között szó volt az atomenergiáról és Paks helyzetéről is. A tárcavezető szerint több lábon álló energiabeszerzésben gondolkodnak, azt azonban sajnálatosnak nevezte, hogy a beruházások nem érintették az energetika területét az elmúlt években.
Kapitány hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgálni Paks II. szerződését. Azt azonban elismerte, hogy a nukleáris energia továbbra is fontos marad hazánk energiamixében.
Félbemaradhat Paks II.? – itt a lista a következményekről
Bár az új kormány a jelek szerint felül fogja vizsgálni az elődje által megkötött megállapodásokat, azt azonban fontos kiemelni, hogy a Paks II. Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint építés alatt álló atomerőmű, ami azt jelenti, hogy jogi, műszaki és iparszervezési értelemben Magyarországnak szűk a mozgástere a kivitelezés módosításával és leállításával kapcsolatban – mutat rá az Atombiztos blog mérnök szerzője.
Egy ilyen volumenű nemzetstratégiai beruházásnál több szempontból is kulcskérdés, hogy Magyarország vállalja-e egy félbehagyott nukleáris beruházás súlyos gazdasági, ellátásbiztonsági és hitelességi következményeit. A cikk szerzője szerint félbehagyhatják ugyan a beruházást, ha az új kormány ezt akarná, de ez lenne a legdrágább és legkárosabb forgatókönyv.
Itt sok milliárd eurós államközi konstrukcióról, számtalan megszerzett engedélyről, építés alatt álló atomerőműről, hosszú gyártási és kivitelezési láncról, valamint az egész magyar villamosenergia-rendszer jövőjét meghatározó kapacitásról beszélünk.
A Paks II.-höz kapcsolódó eredeti államközi konstrukcióban az orosz fél 10 milliárd eurós hitelkeretet biztosított, a teljes projektköltséget pedig eredetileg 12,5 milliárd euró körül határozták meg. Egy ilyen beruházás félbehagyása nemcsak súlyos pénzügyi veszteséget és további költséget jelentene, hanem hosszú évekre megrendítené Magyarország beruházói és finanszírozói hitelességét is.
Így néz ki az új paksi atomerőmű finanszírozása
A projekt teljes, mintegy 12 éve meghatározott 12,5 milliárd eurós költségkerete nem tér el a nemzetközi gyakorlatban hasonló projektek kapcsán szokásostól. Viszont ez a keret szűkösnek bizonyulhat az elmúlt évek változásai miatt.
Már volt is szó a feltételek módosításának szükségességéről. Mindazonáltal érdekes lesz megtudni, mire jutnak majd Kapitányék a feltételezett túlárazások kapcsán, azaz hogy szerintük mely beszállítók, alvállalkozók dolgoztak, dolgoznak drágábban az indokoltnál.
- A beruházás fővállalkozója az Atomsztrojekszport (ASE JSC),
- a nukleáris sziget főberendezései a Roszatom üzemeiben készülnek,
- az építési-szerelési munkákért és turbinalétesítmények telepítéséért a szintén orosz Titan-2 JSC konszern felel.
- Jelentős beszállító a várhatóan az irányítástechnikát szállító, francia Framatome
- és a turbinákat már gyártó francia Alstom.
Az építkezés kezdeti szakaszában, a földmunkák elvégzésében és az infrastruktúra kiépítésében magyarországi cégek sora kapott sok feladatot. A Magyar Építők már 2023-ban 140 magyarországi beszállítóról írt a projekt vezetőjének közlése alapján. Közülük néhány nagyobb:
- Duna Aszfalt (földmunka, alapozás-előkészítés)
- Bayer Construct (a nukleáris sziget szerkezetépítése)
- Euroil (mérnöki és tervezési tanácsadás)
- Mavir (hálózatfejlesztés, hálózati csatlakozások)
Az oroszok állnak elébe Paks II. átvilágításának
Érdemes leszögezni, hogy a túlárazást emlegető miniszterelnök-jelöltnek lehetnek ugyan értesülései egyes megbízások nagyságáról, a projekt egészébe azonban a pénzügyi tartalom részben titkos volta miatt nem láthatott bele. A helyzet Magyar Péter miniszterelnöki kinevezése után fog megváltozni. Korábbi közléseik szerint ő és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója is nyitott az egyeztetésekre.
Mint Lihacsov jelezte, kész bizonyítani, hogy a paksi projekt minden szempontból megállja a helyét.
A munka, amely elsősorban az 5. blokk betonozását és a 5. blokk munkagödrének mélyítését jelenti, jelenleg is folyik a paksi telephelyen, a Világgazdaság értesülése szerint a tervezet ütemben. Minapi cikkünk szerint a beruházás a napokban egyes további részfeladatai is engedélyeket kaptak 2036. december 31-ig érvényes hatállyal
A két új paksi blokk építéséről még 2014. január 14-én írt alá kormányközi megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ám hamarosan események sora nehezítette az előkészületeket, majd a beruházás megvalósítását.
A Paks II. projekt keretében két, egyenként 1200 megawattos villamos teljesítménnyel rendelkező új blokk épül. A beruházás tervezett összköltsége 12,5 milliárd euró. A kivitelezésben számos magyar vállalat vesz részt alvállalkozóként, többek között földmunkák, alapozási feladatok és egyéb szakági munkák terén.
A két új blokkra Magyarország növekvő energiaigénye, a ma működő (de a tervezettnél feltehetően húsz évvel tovább üzemelő) atomerőmű majdani kiváltása és a karbonmentes energiatermelés bővítése miatt van szükség.