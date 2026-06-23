A sas leszállt: megérkezett a Magyar Honvédség két új Gripenje Svédországból!

Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán kedd délelőtt. A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük tizennyolcra nőtt az MH Gripenjeinek száma.

Kecskeméten ünnepélyes keretek közt fogadták a modernizált Gripen JAS 39-eseket. / Fotó: TT News Agency via AFP

A Gripenek érkezése mellett a svéd-magyar kapcsolatok jubilemát is megünnepelték

A repülők fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen kiemelte: a vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze. Példaként említette, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, továbbá Svédországban mintegy 40 ezer magyar él a társadalom megbecsült tagjaként.

Az államtitkár a közös múltból felidézte a bátor svéd diplomata, Raoul Wallenberg emlékét, aki zsidó magyarok ezreinek deportálását akadályozta meg a második világháborúban. "Soha nem felejtjük el, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után Svédország 8 ezer magyar menekültet fogadott be" – tette hozzá az államtitkár.

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