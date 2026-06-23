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Tisza Párt
Bóna Szabolcs
génszerkesztés
Európai Parlament
Európai Unió

GMO-mentességet ígér a miniszter, miközben a tiszás párttársai Brüsszelben a lazításra szavaztak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bóna Szabolcs agrárminiszter az Országgyűlésben a GMO-mentes magyar mezőgazdaság alkotmányos védelméről beszélt, miközben párttársai az Európai Parlamentben olyan döntéshez asszisztáltak, amely éppen az új géntechnológiával előállított növények uniós szabályozását lazítja. A természetvédők és szakmai szervezetek egyértelmű állásfoglalást vártan a GMO-vitában, kérdés, hogy ez a nyilatkozat mennyire hatott megnyugatólag.
Dénes Zoltán
2026.06.23, 15:17

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium minisztere, Bóna Szabolcs szerint a magyar kormány nem engedheti meg, hogy a fogyasztók tudta nélkül, ellenőrizetlenül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba. A miniszter az Országgyűlésben felszólalva hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja világos és változatlan, az alaptörvényben rögzített GMO-mentes magyar mezőgazdaság, a magyar családok élelmiszerbiztonsága és a magyar gazdák védelme továbbra is kiemelt prioritás. 

GMO, GMO-mentesség, Bóna Szabolcs, Tisza Párt
A Tisza Párt képviselői a GMO szabályok lazítására szavaztak, Bóna Szabolcs a parlamentben már a szigorról beszélt Fotó: Hatlaczki Balazs

Mint mondta, ahol egészségügyi, környezeti vagy mezőgazdasági kockázat merül fel, ott nem gyengíteni, hanem erősíteni kell a garanciákat. Kiemelte azt is, hogy a magyar vetőmagok, a hagyományos gazdálkodás és az ökológiai termesztés védelme nemzeti érdek. Hozzátette:

Nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek tudta nélkül, ellenőrizetlenül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba. Nem fogjuk engedni, hogy a fogyasztók ne tudják, mit vesznek le a polcról.

Ehhez képest a Tisza Párt európai parlamenti képviselői a június 17-i strasbourgi szavazáson nem támogatták az új genomikai technikákról szóló uniós rendelet elutasítását, és nem szavazták meg azokat a módosító indítványokat sem, amelyek szigorúbb fogyasztóvédelmi és nyomonkövetési garanciákat építettek volna a szabályozásba.

Az Európai Parlament végül változtatás nélkül jóváhagyta a rendeletet. Az új szabályok két kategóriába sorolják a génszerkesztett növényeket: az úgynevezett NGT–1 kategóriába tartozó fajtákat – amelyeknél korlátozott számú, a jogszabály szerint hagyományos nemesítéssel is előállhatónak tekintett változtatást alkalmaznak – a jövőben a hagyományos növényekhez hasonlóan kezelik. Ezekre nem vonatkoznak a jelenlegi, szigorú GMO-szabályok, míg az NGT–2 kategória esetében megmarad a kockázatértékelés, az engedélyezés, a jelölés és a nyomon követhetőség.

A magyar természetvédő szervezetek szerint éppen ez jelenti a fő problémát: az NGT–1 növényeknél megszűnhet az élelmiszerek kötelező GMO-jelölése, így a fogyasztók a boltok polcain sok esetben nem tudhatják majd, hogy génszerkesztett technológiával előállított terméket vásárolnak. A vetőmagok jelölése és egy nyilvános adatbázis ugyanakkor megmaradna. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége közös közleményben jelezték, megütközéssel fogadták, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői tegnap szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozása lazítását

Bóna Szabolcs felszólalásában ezért különösen érdekes volt az ígérte, hogy a kormány nem hagyja, hogy a magyar emberek tudta nélkül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba. Párttársai ugyanis az EP-ben nem álltak azok mögé a módosítások mögé, amelyek éppen ezt az átláthatóságot és a szigorúbb ellenőrzést fenntarthatták volna. Mindenesetre az uniós jogalkotási eljárás az Európai Parlament második olvasatával lezárult, a rendelet kihirdetésre vár az EU Hivatalos Lapjában.

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