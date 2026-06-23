Borasztó meleg lesz: kiadták a figyelmeztetést, harmadfokú hőségriasztás lép életbe
A jelenlegi másodfokú hőségriasztás június 20-a óta van érvényben, azonban az előrejelzések alapján Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos annak meghosszabbítása mellett döntött. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy közös közleményben értesítette a lakosságot.
Mivel a következő napokban extrém melegre lehet számítani, ezért a hosszabbítás mellett a hétvégétől magasabb fokú riasztás lép érvénybe.
Elhúzódó hőség
A másodfokú riasztás június 20-tól június 23-ig van érvényben, azonban ez június 26-ig meghosszabbításra került.
Ezt követően azonban a szakértők szerint egy erőteljesebb hőhullámra kell számítani, ezért június 27-től egészen június 30-ig a hőségriasztás harmadfokúra emelkedik.
A következő napok fizikailag és mentálisan egyaránt megterhelik a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása akár életet is menthet. A hőségriasztás szombati kezdete óta már csaknem száz alkalommal hívták a tűzoltókat egyedül élő, magukról életjelet nem adó idős emberekhez − figyelmeztet és számol be az aktualitásokról a közlemény.
A hatóságok arra is emlékeztetnek, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, ezért senki ne induljon útnak ivóvíz nélkül, illetve lehetőség szerint
mindenki kerülje az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokot, mivel azok növelik a kiszáradás kockázatát.
Erre figyeljünk, ha a szabadban tartózkodunk
Amennyiben szabadtéri programokon veszünk részt, akkor érdemes néhány szempontot szem előtt tartani. A kánikula idején a legfontosabb a prevenció, ezért az NNGYK szerint
- a legmelegebb órákban kerülni kell a tűző napot,
- világos színű, jól szellőző ruházatot ajánlott viselni, valamint
- UV-védelemmel ellátott napszemüveg, és
- magas faktorszámú fényvédő készítmény, ajakápoló használata is javasolt.
A közlemény szövege arra is emlékeztet mindenkit, hogy strandolás közben senki ne ugorjon felhevült testtel a vízbe, valamint arra is, hogy ha tehetjük a legmelegebb órákban tartózkodjunk árnyékban, vagy légkondicionált helyiségben. Utóbbiak listája a katasztrófavédelem oldalán, nyilvánosan elérhető.
A nagy melegben kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért figyeljük a viharjelzéseket. A katasztrófavédelem a nagyobb magyarországi tavakon április elseje és október vége között viharjelzőrendszert üzemeltet. A Balatonon lévő összesen 54 viharjelzőlámpának köszönhetően egy adott pontról legalább hármat lehet látni. A Velencei-tónál 4, a Tisza-tónál 5, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa található.
Az elsőfokú viharjelzést egy percenként 45 alkalommal felvillanó sárga fény jelzi.
Ilyenkor a vízben tartózkodni, úszni vagy vízi sporteszközöket használni csak a parttól számított ötszáz méteren belül szabad.
A másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző lámpák percenként 90 alkalommal villannak fel, ilyenkor azonnal ki kell jönni a vízből.
A közlemény emlékeztet arra is, hogy senki ne hagyja gyermekét, vagy házikedvencét a parkoló autóban, mivel az még árnyékban is életveszélyesen felmelegedhet.
Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, az a 112-es segélyhívószámon kérhet segítséget.
A szélsőséges időjárási körülmények miatt több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik. Az érintett területeken még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Magánterületeken, saját kertekben nincs tiltás, azonban fontos a kiemelt elővigyázatosság.
Applikáció segítségével is tájékozódhatunk
A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási körülményekre.