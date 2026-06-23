Nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal 6 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Utoljára idén februárban lazított a monetáris kondíciókon a jegybank, akkor egy közel másfél éves hosszú szünet csökkentette 25 bázisponttal az irányadó rátát. Már jöhetett volna a következő kamatvágás, amit a piac is árazott, ám a hónap végén kitört az iráni háború.

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amit mindenki várt Fotó: Ladóczki Balázs

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

A február 28-án kitört közel-keleti konfliktus során Irán lezárta a világ energiaellátásában kulcsfontosságú szerepet betöltött Hormuzi-szorost. A szűk, 40 km-es tengeri szoroson halad át a világ kőolaj- és LNG kereskedelmének egy ötöde, ezért a lépés rég nem látott zavarokat okozott az olajpiacokon. Március közepétől több mint egy hónapon keresztül volt 100 dollár fölött az Brent olaj ára, ami megállására kényszerítette a jegybankot.

Utólag az élet Varga Mihály óvatosságát igazolta, aki a februári kamatvágás során leszögezte, hogy nem indít kamatcsökkentés ciklust a jegybank, helyette továbbra is adatvezérelt üzemmódban, hónapról hónapra hozza meg a döntéseit.

A jegybank mai lépésében vélhetően az is közrejátszott, hogy időközben kézzelfogható közelségbe került a béke a Közel-Keleten, aminek hatására az olaj ára már tartósan 100 dollár alatt van (cikkünk írásakor 77 dollár volt). Ami azonban a leginkább a lazítás irányába terelte a jegybankot, az erős forint, és a vártnál jóval kedvezőbb inflációs kép. A hazai deviza áprilisi országgyűlési választások óta mintegy 8 százalékkal erősödött, miután a piac kedvezően fogadta a Tisza-kormány terveit. Az uniós források hazahozatala és az elődjénél piacbarátabb gazdasásgpolitikai elképzelései egyaránt megjelentek a forint árfolyamában.

Időközben azonban megjelent az erős forint ányoldala is. A 350 körüli euróárfolyam ugyanis egyre több hazai exportőrnek okoz fejfájást.

A feldolgozóiparban több szerepelő egyértelmű jelét adta annak, hogy jelentős bevételkiesést okoz számára a vártnál erősebb hazai deviza.