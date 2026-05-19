Kezd rájönni a világ: Magyarországnak már megvan a halálos fegyver az oroszok ellen – most újabb EU-tagállam szerezheti meg magának

„Az oroszok a hatalom nyelvét értik a legjobban” – fogalmazott Pawel Zalewski lengyel védelmiminiszter-helyettes az Európai Unió keleti szárnyának megerősítése kapcsán. Ezt a megközelítés mára már a kontinens nyugati felén is egyre inkább alkalmazzák, Portugália most éppen gőzerővel keresi az elavult F–16-os vadászgépek utódját.

A Gripen révén a svéd Saab lehet a fgeyverkezési verseny nagy nyertese / Fotó: StockTrek Images / AFP

A FrankfurterRundschau értesülései szerint a kőkemény fegyverkezési versenyben a svéd Saab konszern erős pozícióba hozhatja magát a Gripen E típussal. A svédek azzal érvelnek, hogy repülőgépüket kifejezetten arra a valós helyzetre tervezték, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök jelent. A Saab egyik műveleti tanácsadója és a Gripen E tesztpilótája félreérthetetlenül fogalmazott: „Mindenki tudja, ki ez az ellenség: az Oroszországi Föderáció. Ez nem titok.”

Portugáliában fej-fej mellett halad a verseny az elöregedett F–16-os flotta leváltásáért. Miközben a Lockheed Martin amerikai lopakodó vadászgépe, az F–35 még 2025-ig megkérdőjelezhetetlen favoritnak számított, mára megfordult a helyzet. A lengyel WP Tech portál beszámolói szerint ennek oka az atlanti szövetségi rendszer megbízhatóságával kapcsolatos növekvő kétely. Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan külpolitikája, valamint az Amerikai Egyesült Államok hadiipari gyártóitól való erős függőség mérséklése most megnyithatja az utat a svéd Saab előtt.

A vállalat zászlóshajó vadászgépe, a JAS–39 Gripen E tűnik a legjobb alternatívának ebben a küzdelemben. Jussi Halmetoja, a svéd légierő egykori pilótája és a Saab jelenlegi tesztpilótája nem fukarkodik a dicséretekkel: szerinte a Gripent kifejezetten az Oroszországgal szembeni védekező harcra tervezték.

Sokféle harci szituációban bizonyít a Gripen

A JAS–39 Gripen E műszaki paraméterei figyelemre méltók. A Saab legújabb generációs Gripenjét a játékszabályokat felrúgó fejlesztésként mutatja be. A vállalat honlapja szerint a gépet új fejlesztették, hogy bármely ellenfél legyőzésére alkalmas legyen. A vadászgép a legmodernebb szenzorokat, hálózatba kapcsolt fegyverrendszereket és elektronikai hadviselési képességeket egyesíti annak érdekében, hogy még rendkívül erősen védett légtérben is biztosítani tudja a légi fölényt.