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MNB
Varga Mihály
jegybank

Megszólalt Varga Mihály a kamatdöntés után: ezt üzeni a piacoknak

A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot, amit az inflációs kilátások javulása és a kedvezőbb gazdasági környezet tett lehetővé. Varga Mihály a kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón közölte: az inflációs pálya érdemben lefelé tolódott a márciusi előrejelzéshez képest
VG
2026.06.23., 15:08
Fotó: Világgazdaság

A  Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a monetáris tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat, valamint az inflációs kilátásokat.

Varga Mihály, MNB
Fotó: Vémi Zoltán /  Világgazdaság

Varga Mihály közölte, hogy az inflációs pálya érdemben lefelé tolódott a márciusi előrejelzéshez képest.  Az előrejelzési időszak egészében kiegyensúlyozottabb inflációs kockázatokkal számolnak, ami nagyobb mozgásteret biztosít a monetáris politikának.

A kedvezőbb inflációs környezet mellett a geopolitikai helyzet is javult. Az MNB szerint a nemzetközi feszültségek enyhülése következtében kedvezőbbé vált a globális kockázati környezet, ami hozzájárult ahhoz, hogy a hazai pénzügyi eszközök kockázati felára alacsonyabb szinten maradjon.

Varga Mihály kiemelte, hogy ezek a folyamatok összességében érdemben növelték a jegybank monetáris politikai mozgásterét. Ennek eredményeként a tanács a júniusi ülésen az alapkamat 6 százalékra mérsékléséről döntött.

A jegybankelnök ugyanakkor jelezte, hogy a további kamatcsökkentések üteme továbbra is az inflációs és gazdasági folyamatok alakulásától függ. Az MNB előretekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén 

a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre lát lehetőséget, a kamatpálya folytatásáról pedig a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozhat döntést a monetáris tanács.

Az MNB sajtótájékoztatóján bemutatott adatok szerint az inflációs kilátások javulása mellett a lakossági várakozások és a gazdasági hangulat alakulása is támogatta a monetáris tanács kamatcsökkentő döntését.

Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, hogy jelentősen mérséklődtek a lakosság inflációs várakozásai. Az MNB adatai szerint 

  • míg 2026 első negyedévében a háztartások átlagosan 7,2 százalékos inflációra számítottak egyéves időtávon, 
  • addig a második negyedévre ez az érték 4,8 százalékra csökkent. 
  • Ezzel párhuzamosan a lakosság által érzékelt infláció is mérséklődött: a korábbi 9,9 százalékról 8,7 százalékra.

A jegybank szerint a javuló inflációs környezet a gazdasági hangulatra is kedvezően hat. A GKI konjunktúraindexe alapján az üzleti és a fogyasztói bizalom egyaránt erősödött az elmúlt időszakban, ami hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. 

A sajtótájékoztatón szó esett a külső egyensúlyi folyamatokról is. Az MNB előrejelzése szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege idén átmenetileg romolhat, azonban középtávon ismét a GDP 2 százaléka körüli többlet alakulhat ki. 

Elhangzott, hogy a monetáris tanács továbbra is elkötelezett a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett, ugyanakkor a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok nagyobb mozgásteret biztosítanak a jegybanknak.

Az MNB értékelése szerint az inflációs kilátások javultak, miközben a nemzetközi pénzügyi környezetben is csökkentek a kockázatok. 

Az MNB a következő hónapokban is adatvezérelt megközelítést alkalmaz, és csak akkor nyílhat tér további lazításra, ha fennmaradnak a kedvező inflációs és pénzpiaci folyamatok. A tanács jelenlegi értékelése szerint a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre is lehetőség nyílhat, a következő fontos döntési pontot azonban a szeptemberi inflációs jelentés jelenti majd.

A sajtótájékoztatón az energiaszektorhoz kapcsolódó intézkedésekről is szó esett. Varga Mihály emlékeztetett: a monetáris tanács márciusban jelentős devizalikviditási keretet biztosított az energiaszektornak. Az intézkedés célja az volt, hogy mérsékelje az energiaimporthoz kapcsolódó piaci bizonytalanságokat, és hozzájáruljon a pénzügyi stabilitás fenntartásához.

Az MNB szerint az energiaszektor helyzete azóta kedvezően alakult. A vállalatok finanszírozási helyzete stabil maradt, a nemzetközi energiapiacokon pedig enyhültek a korábbi feszültségek. Ennek eredményeként a monetáris tanács úgy döntött, hogy az eszköz rendelkezésre állási idejét 2026. június 30-ig meghosszabbítja.

A jegybank álláspontja szerint a kedvező inflációs folyamatok, a javuló nemzetközi környezet és a pénzügyi stabilitás fennmaradása együttesen teremthetik meg a lehetőségét annak, hogy az év második felében is folytatódjon az óvatos monetáris lazítás.

Újságírói kérdésre válaszolva Varga Mihály az Optima helyzetéről is beszélt. Elmondta: 

az alapítványok által létrehozott társaságot 2025 tavaszán mintegy 600 milliárd forintos kötelezettségvállalás terhelte, 

ugyanakkor az elmúlt időszakban a cég új vezetése kedvező eredményeket ért el.

A jegybankelnök hozzátette: az MNB azt várja el a vállalattól, hogy minden egyes forintot megmentsen, és a lehető legnagyobb mértékben megőrizze a társaság vagyonát.

A Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatallal kapcsolatos kérdésre válaszolva Varga Mihály elmondta, hogy az MNB vezetése teljes mértékben együttműködik az igazságszolgáltatási szervekkel. 

Hangsúlyozta: a jegybank az alapítványi ügyek kapcsán már korábban is feljelentést tett, és folyamatosan teljesíti a hatóságok adatigényléseit.

A jegybankelnök hozzátette: 

a jövőben is minden szükséges segítséget megadnak annak érdekében, hogy az illetékes szervek maradéktalanul feltárhassák az ügy részleteit.

Az árrésstoppal kapcsolatban Varga Mihály elmondta, hogy a jegybank már többször ismertette álláspontját az ügyben. Hozzátette, hogy az intézkedés jövőjéről a kormány hozhat döntést, ezért az MNB részéről nem kívánta kommentálni a kérdést.

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot. A jegybank legutóbb februárban lazított a monetáris kondíciókon, akkor közel másfél év szünet után mérsékelte az irányadó rátát.

A piac már hónapok óta újabb kamatcsökkentésre számított, azonban a február végén kirobbant iráni–izraeli konfliktus átmenetileg megállította a lazítási folyamatot. 

A háború következtében Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely a globális kőolaj- és LNG-kereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Az intézkedés jelentős bizonytalanságot okozott az energiapiacokon, a Brent olaj ára pedig hosszabb időre 100 dollár fölé emelkedett.

A jegybank óvatos megközelítését utólag az események is igazolták. 

Varga Mihály jegybankelnök már a februári kamatdöntés után hangsúlyozta, hogy az MNB nem kíván automatikus kamatcsökkentési ciklust indítani, hanem továbbra is az aktuális gazdasági adatok alapján, hónapról hónapra dönt a monetáris politika irányáról.

A mostani kamatvágást több tényező is támogatta. Egyrészt enyhültek a közel-keleti feszültségek, ami az olajárak csökkenéséhez vezetett, másrészt a vártnál kedvezőbben alakult az inflációs környezet. 

Emellett a forint is jelentős erősödést mutatott az elmúlt hónapokban. A hazai deviza az áprilisi országgyűlési választások óta számottevően felértékelődött, amit a piac részben az új gazdaságpolitikai elképzeléseknek és az uniós forrásokhoz való hozzáférés javulásának tulajdonít.

Az erős forint ugyanakkor már nemcsak előnyökkel jár. A 350 forint körüli euróárfolyam egyre nagyobb kihívást jelent a magyar exportőrök számára, mivel csökkenti a külföldi értékesítésből származó bevételek forintban számolt értékét.

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Megszólalt Varga Mihály a kamatdöntés után: ezt üzeni a piacoknak

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