Fordulópont, Magyar Péter választ kapott: feltárta a magyar ügyészség az ukrán aranykonvoj botrányának hátterét – ezért csaptak le rá valójában a kommandósok
Az aranykonvojügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség – írta szerdai közleményében a Legfőbb Ügyészség. Mindez azután következett be, hogy Magyar Péter miniszterelnök szerdán felszólította a magyar ügyészséget, hogy "haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!"
A Legfőbb Ügyészség közleményében az áll, hogy "a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni".
A szervezet részleteket is megosztott az ukrán aranykonvoj elleni rajtaütésről.
Magyar ügyészség: itt a fordulópont az ukrán aranykonvoj botrányában
Felidézték, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. Ezt követően az ügyészség leírt egy kulcsmondatot: a
feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg,
ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást. "Az akció ezután történt (március 5. – a szerk.) arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást" – olvasható a közleményben.
Ez azért lényeges mondat, mert ezzel a Legfőbb Ügyészség cáfolja, hogy pusztán politikai nyomásra járt volna el a magyar államigazgatás, mint ahogy az sajtóhírekben megjelent. Erre egyébként Orbán Viktor is reagált a napokban és egyértelművé tette, hogy minden a törvényeknek megfelelően történt.
Külön rögzítették, hogy álláspontjuk szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt.
A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.
A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy az ügy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás nem nyilvános része a büntetőeljárásnak. "Az üggyel kapcsolatban megjelenő verziók és találgatások nem segítik a tisztánlátást, viszont nehezíthetik a felderítést" – közölték.
Végül azt is előrevetítették, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni.
Magyar Péter választ kapott
Magyar Péter Facebook-oldalán szerda délelőtt arról posztolt, hogy a kormány vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az aranykonvojügyben. "A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!" – írta a Tisza-kormány miniszterelnöke a közösségi oldalán.
- Az aranykonvoj egy ukrán pénz- és aranyszállítmány volt,
- amely márciusban Ausztria felől Ukrajnába tartva haladt keresztül Magyarországon,
- ám a magyar titkosszolgálatok megállították, a kísérőket őrizetbe vették, a szállítmányt pedig lefoglalták.
Fontos kontextus, hogy mindez akkor történt, amikor Ukrajna több mint egy hónapja nem szállított olajat Magyarországnak.
Az ukrán aranykonvoj lekapcsolása ebben az időszakban történt.
Végül volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat. Az ügyben számos eljárás indult, Ukrajna kártérítési igényt is kilátásba helyzett.