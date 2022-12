A föld karbonkibocsátásának 38 százaléka az épületek, ezen belül 11 százaléka az építkezések számlájára írható, vagyis aki nem bont, hanem felújít és korszerűsít, nagy lépéseket tesz a klíma semlegesség felé. A Bánáti + Hartvig Építész Iroda csapata saját székházával, a felújított egykori Alba Regia étterem épületével példázza, hogy nemcsak elmélet a környezetvédelem, hanem gyakorlat is lehet. Mint Hartvig Lajos, az iroda alapítója a VG Podcastnak elmondta: 384 fa száz éven keresztül nyelte volna el azt a mennyiségű karbont, amelyet az ezer négyzetméteres irodaház megépítésével kibocsátottak volna.

Legzöldebb az az épület, amely már megépült, ezt példázza a Hartvig Lajos és építésztársa csapatának étteremből átalakított irodaháza is.

Fotó: Fiabci Magyarország

Felújítani többe kerül és időigényesebb, mint lebontani egy épületet, amelynek a sittjét még átválogatni és újrahasznosítani sem kötelező, a bontási engedélyt pedig nem kötik környezettudatossági szempontokhoz, a többség a gyorsabb és egyszerűbb utat választja, nem menti meg azt sem, ami menthető. Pedig

a legzöldebb az a ház, amely már megépült, és már nem kell annyi építőanyagot gyártani és szállítani, mint amikor nulláról kezdik az építést.

Mégis, túl egyszerű ma még megszerezni a bontási engedélyt bármelyik épületre, mert kulturális és örökségvédelmi szempontokat igen, de környezettudatossági kritériumokat nem mérlegelnek. Noha minden egyes új épület óriási környezetterhelés árán valósul meg, az építőanyag-gyártástól a -szállításig nagyon sok karbonkibocsátással jár, még mindig a legkönnyebb utat választja az építkezők többsége. Nevezetesen a romba bontást.

A körforgásos építésgazdaság ma még sokak számára csak elmélet, az építési hulladék egésze megy a szemétbe, ennek nem lenne szabad így lennie.

El kell jutni mielőbb oda, hogy természetessé váljon, hogy meg kell menteni, ami menthető, és nem kell mindenből újat venni, használni

– figyelmeztet a tervező, a kivitelező és a megrendelő közös felelősségére az építész.

Az építés környezetszennyezéssel jár, abból kellene építeni, amink van, a környezettudatos építés már benne van a szakmai köztudatban. De miután ma még nem olcsóbb az újrahasznosítás, sokszor írják felül az anyagiak a környezetvédelmi szempontokat.

A környezettudatossági elvek az irodapiacon már döntőek, ma már nem lehet bérbe adni olyan irodaházat, amelynek nincs valamilyen zöldminősítése.

A lakosság még korántsem ilyen környezettudatos, bár a Kádár-kockáktól kiindulva hatalmas utat járt be az elmúlt negyven-ötven évben a lakóházépítészet is. A most épülő lakások hőtechnikai jellemzői, az energetikai előírások is nagyon sokat szigorodtak, ma lakást, lakóparkot már csak úgy lehet tervezni, hogy az alkalmazott energia 25 százaléka megújuló. Ez most, az energiaválság korszakában kevésnek is tűnik az építész szerint is. Azonban minél energiahatékonyabb egy épület, a kivitelezési költsége annál magasabb, és mindig nagy kérdés, hogy hány év alatt térül meg.

Egy régi étterem épületének megmentése révén a körforgásos építészet jegyében újjászületett és az ingatlanos Oscar-díj, a FIABCI nemzeti válogatóján különdíjat nyert Bánáti + Hartvig Építész Iroda új székháza.

Fotó: Bujnovszky Tamás

Az energiahatékonyságot segítő szerkezetek megnövelik az épület árát, igaz, a működtetés egyre inkább középpontba kerül. Ebben nagyon nagy paradigmaváltás látszik, hiszen az üzemeltetés költsége megsokszorozódott, és olyan szempontokat húzott elő a köztudatban, ami fiókban volt eddig.

Nem feltétlenül negatív, hogy felmentek az energiaárak, hiszen előtérbe került az energiahatékony gondolkodás, ami addig inkább tudatossági kérdés volt, amíg húsba vágó nem lett

– összegezte Hartvig Lajos, aki a lakossági rezsivédettséget és az ársapkát hibának tartja, mert nem sarkallja az érintetteket spórolásra.

A felhasználói szokások változására nevelni már az óvodában, iskolában el kell kezdeni, és az építészeti tervezésnek is részének kell lennie, de még mindig nem evidencia, hogy egy a fenntarthatósági alapelvek ismeretével a fejében kapjon diplomát az építész.

A Magyar Zene Háza.

Fotó: Fiabci Magyarország

A magyar építészek mindeközben olyan lehetőségekhez jutnak itthon, amire harminc-negyven évig nem nagyon volt alkalom, hogy példaértékű, ikonikus épületeket tervezzenek. A kortárs építészet értékeit megmutató, a közízlést formáló, szerethető, közérthető új épületek megjelenése nagyon fontos, az egyik legkiválóbb példa erre a Magyar Zene Háza, amelynek a tervezésében és a megvalósításában a japán tervező mellett magyarok is részt vettek.

A Városligetben felépült kortárs épületet elfogadta és megszerette a közönség, a január végén megnyílt házat már egymillió látogató kereste fel.