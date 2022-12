Az elmúlt másfél évtized meghatározó világgazdasági és társadalmi eseményei még inkább előtérbe helyezték a kereskedelmi ingatlanpiacon a hozamtermelő vállalatok sikerességét és versenyképességét. A korábbi trendek, mint a fenntarthatóság, nagyobb hangsúlyt kaptak a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási vállalások (ESG) között az utóbbi években, és egyre inkább biztosnak látszik, hogy az elkövetkezendő időszak vagyonkezelési gyakorlatát és a befektetők ingatlanportfólióját is meghatározzák majd.

Fotó: CPI



A CPI Property Group jelentős hatást gyakorolhat az európai ingatlanszektorra is, hiszen a kontinens egyik legnagyobb jövedelemtermelő palettáját birtokolja,

amelynek értéke meghaladja a 20 milliárd eurót.

A cégcsoport Budapesten is jelentős irodai és kiskereskedelmi ingatlanállománnyal rendelkezik, emellett többségi tulajdonnal bír az Immofinanz és S Immo vállalatokban.

A kereskedelmi ingatlanpiacon működő vállalatok számára elengedhetetlen a világpiacokon meghonosodott új trendeket összhangba hozni a vállalati vagyonkezelés törekvéseivel, mert ezek fogják formálni mind a bérlői, mind a bérbeadói kereteket – áll a cég közleményében. Az ingatlankezelés nyelvére lefordítva impozáns mutatók jelenthetik a siker mércéjét – többek között a kihasználtság, a hozamszintek, a bérleti díjak és üzemeltetési költségek, az egy főre/négyzetméterre jutó energiaköltségek, a bérlők számszerűsíthető ökológiai lábnyoma –, amelyek alapján a bérlők döntenek egy-egy bérbeadó mellett.

A CPI Hungary csapata úgy véli, a központosított ingatlankezelés elősegíti a gyors reakcióidőket, az épületüzemeltetés hatékonyságát és rugalmasságát, miközben a rövid- és hosszútávú problémákra, valamint trendekre is képes szakszerűen reagálni.

A vállalat korszerű energiastratégiája már évekkel ezelőtt a takarékosságra összpontosított és erre ösztönözte a bérlőit is.

„A hektikus gazdasági időszakokban a legfontosabb, hogy megtartsuk a bérlőinket, ezért arra törekszünk, hogy folyamatos és transzparens bérlői kommunikációval határozzuk meg a gyakorlati megoldásokhoz vezető egységes irányelveket. Nem véletlenül a hazai portfóliónk teljes ingatlankezelését is házon belül egy kézben valósítjuk meg, így megoldásaink minden bérlőnk számára garantáltan és gyorsan elérhetők” – hangsúlyozza Madler Attila, a CPI Hungary vagyonkezelési igazgatója.

Az üresedési ráta minimalizálása és a bérlő elégedettség maximális szintre emelése egyrészt a világgazdasági folyamatok függvénye, másrészt az ingatlankezelők professzionális munkájának eredménye, hiszen a többéves vagy évtizedes partnerségekben a bérlő-bérbeadó viszony optimalizálása kulcskérdés.

„A vagyonkezelésben is kiemelt fontosságú a rugalmasság egy olyan periódusban, amikor a munkaerőpiac átalakul, a bérlő vállalatoknak pedig folyamatosan alkalmazkodni kell a gazdasági változásokhoz. Az irodaterek és funkcióik átalakulása mellett most a legfontosabb aktualitás az energiaválság, amelynek kapcsán a CPI Hungary naprakész megoldásokkal segíti a bérlőket, hogy az üzemeltetési költségeik nem emelkedjenek jelentősen. Ökológiai lábnyomunk csökkentésével és a tudatos ház koncepciónkkal a bérlők is példát tudnak mutatni. Büszkék vagyunk rá, hogy 2024-től kizárólag megújuló származási garanciával rendelkező villamos energiát vásárolunk” – teszi hozzá Madler Attila.