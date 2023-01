A korábbi éveknél magasabb szintne járó lakáshitelkamatok miatt sokan halogathatják a költözést, ami nem biztos, hogy jó döntés, hiszen most a vevők kerültek jobb helyzetbe, ők diktálnak. Országos átlagban decemberben a vevőknek 4,4 százalékos alkura volt esélye, szemben a múlt év elejére jellemző 3 százalék alattival. Mindeközben a lakásárak is stagnálásba, néhol pedig csökkenésbe váltottak át – összegezte a helyzetet az ingatlan.com és a money.hu közös piacelemzése.

Fotó: Getty Images

Duplán jól járhatnak, akik nem várnak

Akik lakáshitelből szeretnék finanszírozni az ingatlanvásárlásukat, felemás helyzetben vannak, mert miközben eredményesen lehet alkudni az árakból, a kamatok a korábbi években látott szinteknél magasabban vannak

Sokan halogathatják a költözést, pedig nem biztos, hogy mindenkinek érdemes kivárni. A lakáshitelek kamatát, ezáltal a törlesztőrészletét meghatározó úgynevezett BIRS az idén jelentősen csökkent, és ez olcsóbbá teheti ezeket a kölcsönöket.

A 10 és 20 éves futamidejű bankközi kamatlábak kedden 7,75, illetve 7,63 százalék között jártak, ami majdnem 2-2 százalékpontos csökkenés a január legelején látott 9,6 és 9,43 százalékhoz képest, és jóval elmarad a tavaly októberi 11-11 százalék körüli csúcsértékektől.

A BIRS csökkenése már rövid távon alacsonyabb kamatozású 10 és 20 éves futamidejű lakáshitelek megjelenését eredményezheti, mert beépül a banki kamatokba.

Kérdés, hogy melyik bank mikor lép

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője. A szakember fontosnak nevezte, hogy

bár az átlagkamatok két számjegyűek, a legkedvezőbb 20 éves kamatrögzítésű lakáshiteleknél 9 százalék alatt marad a kamat.

Már a vevők diktálnak

A magasabb lakáshitelkamatok, a korábbinál bizonytalanabb környezet miatt sok vevőjelölt kivár.

A halogatás viszont nem biztos, hogy jó döntés

– emelte ki Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Most nemcsak szélesebb kínálatból válogathatnak jobb feltételekkel, de többévnyi várakozást is megspórolnak és életminőségben is azonnal szintet lépnek a vevők, ami a legtöbb esetben pénzben felbecsülhetetlen érték.

Egy 50 millió forint értékű ingatlanhoz felvett 20 milliós hitel esetén, ha a vevő 2 százalékkal olcsóbban jut hozzá a lakáshoz, azzal most 1 millió forintot tud megspórolni. Ennek ugyanolyan a hatása, mintha a felvett kölcsöne után két éven keresztül 7-7,5 százalékos kamatot fizetne a 10 helyett.