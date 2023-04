Dukai Regina sosem csinált titkot abból, hogy hol lakik, konkrétan a XVI. kerületi Zebra lakóparkban, ahonnan többször posztolt már, otthonának egyes részleteit, például a konyhát vagy a nappalit már követőinek százezrei láthatták. Most az is kiderült a Bors cikke nyomás, hogy nagyjából mennyit ér az egyik legismertebb magyar modell otthona. Szerinte 75 millió forintot.

Fotó: Dukai Regina / Facebook

Pontosan 64,9 millió forintra árazták be Dukai Regina 45 négyzetméteres lakóparki otthonát, amihez egy igen tágas, 25 négyzetméteres terasz és egy teremgarázs-beálló, valamint egy 2,5 négyzetméteres zárt tároló is tartozik. Az utóbbiakat cirka 10 millió forintért kötelező megvenni a lakással együtt, azaz a reménybeli vevőtől most 75 millió forintot vár a modell.

Az Ingatlan.com-on felbukkant hirdetésben szereplő lakás ára megosztja a közösségi oldalakon kommentelőket, sokak szerint túlárazott a modell lakása.

Kérni bármennyit lehet egy ingatlanért, a kérdés az, hogy lesz-e, aki megadja.

Tény, hogy Dukai Regina lakásának irányárát a környékbeli átlagár fölé lőtték be, a modellnek kizárólagos szerződése van ingatlanossal, vagyis nem ő beszél az érdeklődőkkel, és valószínűleg nem is ő vezeti körbe őket a lakáson. Ez nem meglepő.

A rákosszentmihályi lakás 2001–2010 között épült, azaz már nem új, de a rezsije nagyon alacsony, tehát viszonylag korszerű lehet. A négyzetméterára 1,13 millió forint, amit a hirdetési portál algoritmusa a környékbeli hasonló új és újszerű ingatlanok 1,08 milliós átlagánál magasabbra hozott ki úgy, hogy a négyzetméterekbe az erkély alapterületének 50 százalékát is beleszámolták. Ez az új és újszerű lakásoknál megszokott.

Nem túlzott az árazás, de valóban drágábban hirdetik a lakást, mint a helyi átlagár

– mondta kérdésünkre Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője, aki egyébként jól ismeri a Zebra lakóparkot és környékét, amely egy kedvelt, szépen fejlődő városrész jó megközelíthetőséggel.

Kelendő is, vagy csak érdekes?

Igazából lényegtelen, hogy egy ilyen társasházi lakás kinek a tulajdonában volt, az árat ez jelentősen nem befolyásolja – tette hozzá a szakértő.

Tagadhatatlan viszont, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés egy ingatlan iránt, ha kiderül, hogy ki árulja. Ez van, hogy jó, de van, hogy épp titkolják az eladó nyugalma érdekében. Vannak viszont jól beazonosítható épületek, mint a Korda-villa vagy Galambos Lajos kastélya, amikor nem lehet titkolni, hogy kinek az otthona került ki a piacra.

A szakértő leszögezte: az értéke nem lesz több egyetlen ingatlannak sem attól, hogy melyik celeb lakta, de hírértéke képződhet az eladó ismertségétől függően.

Brutális áron dobta piacra mocsai kastélyát Lagzi Lajcsi A 33 szobás, 1868 négyzetméter alapterületű kastélyt és a 13 061 négyzetméteres luxusbirtokot 13 millió euróért, vagyis több mint 5,1 milliárd forintért árulja a börtönbüntetésre ítélt zenész.

Dukai Regina 390 ezer követővel az Instagramon a 29. helyen áll, közvetlenül Nádai Anikó mögött és Sarka Kata előtt, tehát a vele kapcsolatos híreket tényleg és szó szerint tömegek követik. Elképzelhető, hogy az otthonát is olyan ember akarja majd megvásárolni, aki a követője is egyben, és hajlandó a piaci ár fölötti összeget megadni érte. Ez azonban többnyire nincs így – szögezi le Benedikt Károly, bár hozzáteszi, a tényleges vételár végül nem szokott nyilvánosságra kerülni, de azt azért látják, hogy

a celebek otthona pusztán a hírnévtől nem feláras.

Az sokkal többet nyom a latban, vagyis az ár kialakításában, hogy Dukai Regina otthona gyakorlatilag beköltözhetően szép állapotban van, ráadásul ízlésesen berendezett, így akár egy bőrönddel is elég megérkezni – ha a celeb a berendezést is eladja.

Vannak olyan tipikus vevőkörök, mint az ázsiaiak és sok külföldi, akik a kiskanállal együtt, tehát minden bútorral és berendezési tárggyal vásárolják meg a kiszemelt ingatlant. A luxuskategóriában jellemző a teljes berendezéssel együtt értékesítés, ahol sok beépített magas minőségű bútor van, és szinte kivétel nélkül profi lakberendezők munkája az összkép.

A celebek hirdetik, a szupergazdagok titkolják

A luxusingatlanok piacán azonban szinte sosem hozzák nyilvánosságra, hogy kinek az otthonáról van szó, a vagyonosok a celebekkel ellentétben többnyire nem mutogatják az otthonukat, a személyes terüket– tudtuk meg a szakértőtől.

Előfordul, hogy csak az adásvételi szerződés megkötésénél látja a vevő és az eladó a másik nevét, és olyan is, amikor nem az eladó, hanem a vevő az ismert ember,

akit előtte végig az ingatlanügynöke képviselt.

Az ingatlannal kapcsolatos hírek mindig érdekesebbek az átlagnál, hiszen a vagyoni helyzetről és az egyéni élethelyzetekről, ízlésről, személyiségről is elárulhatnak egy-egy részletet. Tóth Gabiék például kisgyerekkel most költöznek kertes házba Szentendrére, de ugyanilyen közismert, hogy Majkáék egy fóti lakóparkban élnek. A költözés, a lakásvásárlás és -eladás, de még az albérletkérdés is szinte közügy a közösségi oldalakon, miként sokan aggódtak Tóth Andiért, hogy Marics Petivel való szakításuk után hogyan fizeti ki a közösen bérbe vett kertes ház lakbérét egyedül.

Nem tiszta Amerika!

Aki itt elveszítette a fonalat a mai celebvilágban, nem kerül hátrányba, ha vevőként esetleg Dukai Regina lakására vetett szemet. Mint azt a Duna House szakértője megfogalmazta, ez azért nem tiszta Amerika, vagyis itt nem kimutatható a celebfelár, ez egy sokkal kisebb piac, mint a tengerentúli, ahol, tegyük hozzá, még a szupergazdagok lakhelyét is pontosan tudni lehet.