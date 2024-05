Bérleti hozam: Írországban biztosan megéri lakásba fektetni

Az ingatlanbefektetések esetében a bérleti hozam – amelyet egy ingatlan bérbeadásából származó éves hozamként határoznak meg – a legfontosabb mérőszám, ám ez több tényezőből tevődik össze. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére elmondta, a toplistás befektetői helyszínek vizsgálata előtt fontos tisztázni, lakáspiaci vagy kereskedelmi befektetésekről beszélünk-e. Kifejtette, a hozam kapcsán egyrészt figyelembe kell venni az ingatlan értékének változását, másrészt pedig azt, hogy mennyi bevétel származik a bérleti díjból. A befektetési döntés kapcsán tehát meghatározó lehet az egyes országokban várható gazdasági pálya, illetve az egyes részszegmensek keresletének és kínálatának várható alakulása.

Bérleti hozam alapján megéri az újépítésű ingatlan. nem olcsó, viszont az amortizáció jóval kisebb / Fotó: Shutterstock

Az ingatlanok várható hozamai kapcsán kérdés még, az ingatlan ára hogyan alakul a jövőben. Itt a fundamentumok alakulásán kívül meghatározó a pénzügyi környezet is – az adott részpiacon az ingatlanok finanszírozási költségei (ide értve az új ingatlan építésének költségét), illetve a konkurens pénzügyi eszközök által biztosított várható hozamok – magyarázta Regős Gábor.

Hozzátette, meg kell különböztetnünk a hazai és a külföldi befektetők szempontjait: a hazai befektetők először a hazai ingatlanpiacon néznek szét, ezt vetik össze más pénzügyi eszközök hozamaival, míg a külföldi befektetők több országot hasonlítanak össze. Kérdés a likviditás is: mennyire könnyen lehet túladni a megvásárolt ingatlanon, mennyi időbe tart kiszállni egy befektetésből – ebből a szempontból tehát javítja a helyzetet, ha egy olyan országról/városról beszélhetünk, ahol élénkebb a piac.

Regős Gábor rámutatott, lakóingatlanoknál nagyon fontos, hogy a teljes pénzügyi megtérülés megítéléséhez együttesen nézzük a bérleti díj, illetve az áremelkedés által generált együttes hozamot.

Az Euronews cikke egy példával szemlélteti a hozamokat, illetve sorra vette a tíz legjobb európai országot bérleti hozam alapján. A cikk példája szerint egy félmillió eurós (átszámítva 192,5 millió forint) ingatlan megvásárlása és 2000 eurós (kicsivel több mint háromnegyedmillió forint) havi bérleti díj 4,8 százalékos bruttó éves bérleti hozamot eredményez. Az adók és egyéb adminisztratív költségek elszámolása után a nettó hozam alacsonyabb lesz.

Országonként és nagyvárosonként jelentősen eltér a bérleti hozam / Fotó: Shutterstock

A 10 legjobb európai ország bérleti hozam alapján

Lettország – 8,06 százalék Írország – 7,85 százalék Olaszország – 7,38 százalék Románia – 6,63 százalék Litvánia – 6,44 százalék Törökország – 6,36 százalék Egyesült Királyság – 6,21 százalék Spanyolország – 6,17 százalék Észak-Macedónia – 6,00 százalék Montenegró – 5,95 százalék

A 10 legjobb európai város bérleti hozam alapján

Dublin, Írország – 7,33 százalék Isztambul, Törökország – 6,63 százalék Riga, Lettország – 6,46 százalék Bukarest, Románia – 6,36 százalék Podgorica, Montenegró – 5,7 százalék Lisszabon, Portugália – 5,65 százalék London, Egyesült Királyság – 5,59 százalék Brüsszel, Belgium – 5,54 százalék Varsó, Lengyelország – 5,51 százalék Vilnius, Litvánia – 5,47 százalék

A 10 legrosszabb európai ország a bérleti hozam alapján

A megtérülés maximalizálására törekvő ingatlanbefektetőknek érdemes elkerülniük ezeket a piacokat.

Luxemburg – 2,67 százalék Svájc – 3,05 százalék Ausztria – 3,59 százalék Málta – 3,66 százalék Németország – 3,74 százalék Norvégia – 3,79 százalék Csehország – 3,95 százalék Dánia – 3,91 százalék Belgium – 4,20 százalék Finnország – 4,24 százalék

A 10 legrosszabb európai város a bérleti hozam alapján

Oslo, Norvégia – 2,46 százalék Luxemburg, Luxemburg – 2,71 százalék Zürich, Svájc – 2,79 százalék Bécs, Ausztria – 3,64 százalék Valletta, Málta – 3,67 százalék Helsinki, Finnország – 3,8 százalék Berlin, Németország – 3,83 százalék Szófia, Bulgária – 4,04 százalék Prága, Csehország – 4,05 százalék Pozsony, Szlovákia – 4,11 százalék

Bérleti hozam Budapesten és Magyarországon

Regős Gábor kérdésünkre elmondta még, hogy lakóingatlan bérleti hozamok tekintetében Magyarország inkább az alacsonyabb hozamú országok közé tartozik, de az „együttes” hozamok kimagasló voltára jó példa az elmúlt években tapasztalt magyar piacon tapasztalt extrém áremelkedés. Hozzátette, nem mindegy, hogy a hozamot milyen devizában számoljuk, az árfolyam is befolyásoló tényező lehet.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője más befektetői szempontokra is felhívta a figyelmet a lehetséges hozam mellett – hazai viszonylatban a közelmúltban jobban megérte az inflációkövető állampapírokat választani ingatlan helyett, mivel jobb hozamot kínáltak.

Kifejtette, külföldiként Budapesten egészen a kétezres évektől (a 2008-as válsággal együtt is) megérte belvárosi lakásba fektetni. Akadtak és akadna is bőven olyanok, akik csak a felkapottabb részeken vásárolnak ingatlant – ez növeli a keresletet és felértékeli az adott környék lakásait – magyarázta. Vannak viszont olyanok, akik felértékelődés előtt álló városokban, településrészeken vesznek (olcsóbban) ingatlant, ugyanis egy-egy beruházás nyomán nőnek a lakhatási igények. Lesz kereslet és ezáltal kínálat is – megéri ilyen helyszíneken is ingatlanba fektetni. Ha pedig a hazai viszonyokat nézzük, ilyen lehetséges helyszín lehet például Debrecen és Szeged, amelyek nem mellékesen egyetemvárosok is, azaz már így is van egy állandó, számottevő albérletek iránti kereslet.

A szakértő hozzátette,

a különböző életszakaszok, élethelyzetek más-más fajta lakhatási igényt jelentenek, emiatt pedig lényegében mindenféle lakóingatlanra lesz folyamatos kereslet.

Balogh László is szólt a hazai és a külföldi befektetők eltérő arányú jelenlétéről, megjegyezve, hogy az ingatlanpiacok lokálisak és idehaza a vevők kilencven százaléka hazai vásárló. A belső budapesti kerületek jelentenek ez alól kivételt, ugyanis az V.-VI.-VII.-VIII.-IX. kerületben öt évvel ezelőtt a vevők harminc százaléka külföldi volt.

Az egyes nemzetiségek preferenciáit is érdemes megkülönböztetni a szakértő szerint: a kínaiak, vietnamiak kilencven százaléka Budapesten keres ingatlant, míg például a németeknek csupán nagyjából fele választja a magyar fővárost. A másik jelentős hányaduk a Balaton környékét, ez utóbbit pedig gyakran nem is mindig befektetési, hanem lakhatási célzattal.