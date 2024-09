Eladó Viktória királynő kedvenc villája

A toszkánai Villa Palmieri volt egykor Viktória királynő egyik kedvenc nyaralóhelye, és ma bárki megvásárolhatja – ha van fölösleges elfekvő ötvenmillió eurója, vagyis 19 milliárd forintja erre a célra.

Piacra került Viktória királynő egyik kedvenc nyaralóhelye / Fotó: CNN

A Firenze külterületén, a dombok között álló villa a CNN cikke alapján majdnem négyezer négyzetméteres, de a hozzá tartozó kertek kilenc hektáron terülnek el – ez a város második legnagyobb parkja az eladást intéző Dreamer Real Estate szerint. Firenze Olaszország egyik legnépszerűbb turistaközpontja.

A vendégek érkezhetnek helikopterrel, mert természetesen van leszállóhely, ahogy teniszpálya, valamint egy ősi úszómedence is.

Az épületben 23 hálószoba és 19 fürdőszoba található, valamennyi a belső udvarra néz.

A villát a XIV. században építették, először a Fini család tulajdona volt, 1454-ben vette meg Matteo di Marco Palmieri, akiről a nevét kapta. Az 1760-as években kerül angol kézre, Cowper harmadik grófja vásárolta meg.

Emléktáblák a királynőnek

Viktória királynő 1988-ban járt először a villában, ahol egy hónapot töltött, majd 1893-ban és 1894-ben is visszatért. A kertben még mindig láthatók a nyaralásainak emléket állító táblák.

Bár az épület annak idején is pazarul volt berendezve, a királynő semmit sem bízott a véletlenre, ott is az otthoni kényelmet akarta élvezni. Ezért gondoskodott arról, hogy egy ágykeretet, két karosszéket, egy kanapét, egy íróasztalt és egy fürdőkádat is odaküldjenek neki más bútorok és néhai férje, Albert herceg két portréja mellett – számolt be a New York Times 1888-ban.

A királynő nagyra értékeli a villa teljes elszigeteltségét és a tökéletes kolostori csendet

– tudósított a lap.

Világirodalmi kapcsolat

A villát azonban nem Viktória királynő tette ismertté, hanem az egyik leghíresebb olasz író, Giovanni Boccaccio, aki állítólag az olasz irodalom egyik remekművében, a Dekameronban ezeket a kerteket írta le.

Maga a történet is részben a villában játszódik, ahol

a szereplők menedéket keresnek, hogy elkerüljék a pestist.

A villa történelmi múltjának maradványai freskók, festmények – többek között Pandolfo Reschi művei – és mellszobrok formájában még mindig megtalálhatók a birtokon, míg a közelmúltban Givenchy-divatbemutatónak adott otthont, és rendezvények és esküvők helyszínévé vált.