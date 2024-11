Áremelkedés réme hajtja már most a lakásvásárlókat: mi történik és miért a piacon?

Osztanak-szoroznak, és valahogy döntenek most a lakásvásárlást tervezők / Fotó: Shutterstock

Az inflációs, háborús időszakban megállt a piac, de az értékcsökkenést, a beomlást sikerült elkerülni, szemben a 2008-as válsággal, most legalább kisebb fordulatszámon, de működött és működik, sőt lassú emelkedés kezdődött már – tapasztalja Gadanecz Zoltán.

Egyelőre az összes jel arra utal, hogy az emelkedést meg akarják gyorsítani,

a farkast kiáltó prognózisok által gyorsuló ütemben élénkül az érdeklődés.

Most egy olyan hír nyomán, hogy ráomlik majd a befektetett pénzek egy része az ingatlanpiacra, és drágulást okoz, többen dönthetnek a vásárlás mellett.

Mindig drágább lett az ingatlan

Hosszú távon mindig igaz, hogy az ingatlan drágul, és aki nem vesz most, az később többért tud csak.

Egyre többet ér az ingatlan / Fotó: Shutterstock

Egyelőre azonban inkább

a rajtvonalnál sorakozik a többség, és csak ezután dől el, hogy elstartolnak-e a lakáspiacon, azaz elég alacsonyak lesznek-e az állampapírhozamok ahhoz, hogy tényleg lépjenek.

Az igazán tehetőseknek már van ingatlanportfóliójuk, ők pihentetnek most akár hitel nélküli lakásvásárlásra is elegendő összegű pénzt az állampapírokban. Akiket most el kéne találni és megmozdítani a piacélénkítő intézkedésekkel, a támogatásokkal és kedvezményekkel, azok a reménybeli saját célra vásárló tömegek.

Paradox módon épp a nagy kereslet okozhat áremelkedést, és azt is, hogy aki nem tud lépni, az immár valóban és véglegesen kiárazódik a lakáspiacról, és nagy eséllyel megmarad a bérlői körben – szögezi le az ingatlanos.