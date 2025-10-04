Új negyed épül a főváros leharcolt részén: Városliget-léptékű beruházást ígérnek Budapesten – történelmi léptékű fejlesztés indul

Az elmúlt bő évtized alatt számos jelentős beruházást bonyolított le az MTK a fővárosban. A sportklub azonban az elmúlt hetekben egy olyan városfejlesztéshez is adta a nevét, amelyre korábban még nem volt példa. A Sorsok Háza új értelmet kap jövőre.

Deutsch Tamás és Orbán Viktor az MTK Sportpark megnyitója másnapján / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az MTK Budapest sportegyesület a Világgazdaság megkeresésére ismertette, hogy az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani az Új Hidegkuti Nándor Stadiont, a Lantos Mihály Sportközpontot, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiát illetve a nemrég átadott MTK Sportparkot a Kerepesi úton.

A 95 ezer négyzetméteres sportpark múlt heti megnyitóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy a beruházás nemcsak egy sportlétesítmény, hanem egy komoly városfejlesztési program, egy kulturális befektetés is.

Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta, hogy a létesítmény elsődleges célja a sportolók kiszolgálása, azonban alkalmas a zsidó kulturális hagyományok ápolására is.

Tíz éve nem tudott megnyílni a Sorsok Háza

Az MTK Sportpark átadását megelőzően Deutsch Tamás beszélt egy olyan projektről is, amelynek megvalósítása egy hosszú ideje tartó beruházás kálváriáját oldaná meg.

A sportklub elnöke bejelentette, hogy megszületett a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Park nevű oktatási és kulturális közösségi intézmény. Elmondta, hogy a beruházás a már tíz éve elkészült, de át nem adott Sorsok Háza névre keresztelt múzeum és oktatási központ helyén valósul meg.

A Sorsok Házát a hazai zsidóság deportálásának 70. évfordulójára akarták átadni még 2014-ben. Az épület egy évvel később tudott elkészülni, azonban a menyitóra így sem került sor. Az intézmény megvalósításába számos hazai, nemzetközi zsidó szervezetet és történészt bevontak Schmidt Mária vezetésével, de a koncepcióról éles viták alakultak ki.

Az intézmény 2018-ban az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséghez (EMIH) került, de az ezt követő években sem született konszenzus a múzeum víziójáról. A kormány ezt megelégelve 2024 őszén visszavonta azt a határozatot, amely az EMIH tulajdonába adta az intézményt.