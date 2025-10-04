Deviza
MTK
Brüll Alfréd Ház
Sorsok Háza

Új negyed épül a főváros leharcolt részén: Városliget-léptékű beruházást ígérnek Budapesten – történelmi léptékű fejlesztés indul

Szinte új városnegyed épül fel a főváros korábban elhanyagolt területén. A Sorsok Háza egy új elképzelésnek köszönhetően jelentős zöldövezetes beruházást kap.
2025.10.04., 20:05

Az elmúlt bő évtized alatt számos jelentős beruházást bonyolított le az MTK a fővárosban. A sportklub azonban az elmúlt hetekben egy olyan városfejlesztéshez is adta a nevét, amelyre korábban még nem volt példa. A Sorsok Háza új értelmet kap jövőre.

MTK Sorsok Háza
Deutsch Tamás és Orbán Viktor az MTK Sportpark megnyitója másnapján / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az MTK Budapest sportegyesület a Világgazdaság megkeresésére ismertette, hogy az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani az Új Hidegkuti Nándor Stadiont, a Lantos Mihály Sportközpontot, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiát illetve a nemrég átadott MTK Sportparkot a Kerepesi úton.

A 95 ezer négyzetméteres sportpark múlt heti megnyitóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy a beruházás nemcsak egy sportlétesítmény, hanem egy komoly városfejlesztési program, egy kulturális befektetés is.

Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta, hogy a létesítmény elsődleges célja a sportolók kiszolgálása, azonban alkalmas a zsidó kulturális hagyományok ápolására is. 

Tíz éve nem tudott megnyílni a Sorsok Háza

Az MTK Sportpark átadását megelőzően Deutsch Tamás beszélt egy olyan projektről is, amelynek megvalósítása egy hosszú ideje tartó beruházás kálváriáját oldaná meg.

A sportklub elnöke bejelentette, hogy megszületett a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Park nevű oktatási és kulturális közösségi intézmény. Elmondta, hogy a beruházás a már tíz éve elkészült, de át nem adott Sorsok Háza névre keresztelt múzeum és oktatási központ helyén valósul meg.

A Sorsok Házát a hazai zsidóság deportálásának 70. évfordulójára akarták átadni még 2014-ben. Az épület egy évvel később tudott elkészülni, azonban a menyitóra így sem került sor. Az intézmény megvalósításába számos hazai, nemzetközi zsidó szervezetet és történészt bevontak Schmidt Mária vezetésével, de a koncepcióról éles viták alakultak ki.

Az intézmény 2018-ban az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséghez (EMIH) került, de az ezt követő években sem született konszenzus a múzeum víziójáról. A kormány ezt megelégelve 2024 őszén visszavonta azt a határozatot, amely az EMIH tulajdonába adta az intézményt.

Deutsch szerint a most megálmodott koncepció épít mindazokra az elképzelésekre, amelyek korábban megfogalmazódtak a Józsefvárosi pályaudvar egykori területére. Az MTK elnöke szerint „pozitív, jövőbe tekintő” és „a magyar zsidóság szimbólumaként születik meg” Budapest új kulturális és oktatási központja, illetve közparkja.

Információink szerint mindegyik MTK-beruházás átadását számos kivitelezési és engedélyeztetési folyamat is nehezítette, így a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Park körül is egyelőre több a kérdőjel. 

A nemrég megnyitott MTK Sportparkot is eredetileg 2019-ben a Budapesten rendezett Maccabi Európa Játékokra akarták átadni, azonban az átadás hat évet csúszott.

Így születik meg az MTK-város

Deutsch Tamás a bejelentéskor ismertette, hogy a Sorsok Háza beruházása helyén

  • Holokauszt-emlékművet állítanak fel,
  • megnyitják az MTK klubtörténeti múzeumot,
  • átadják a Brüll Alfréd Általános Iskola és Gimnáziumot,
  • közösségi tér lesz időszaki kiállításoknak és különböző fórumoknak,
  • létrejön „egy Városliget-minőségű”, szabadidő-eltöltésre és találkozásra alkalmas közpark is.
BRÜLL Alfréd Sorsok háza
Sorsok Háza: a marhavagonokból kialakított tornyokat, illetve az azokat összekötő Dávid-csillag alakú fémhidat nem mozdítják el / Fotó: MTI Fotószerkesztőség / Bruzák Noémi

A klubelnök úgy fogalmazott, hogy az MTK az elmúlt 137 év alatt elsősorban a budapesti zsidósághoz „mindvégig milliónyi szállal” kötődő sportegyesületként is ismert volt. Ennek megfelelően alakították ki az új beruházás koncepcióját.

A sportklub a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy 

  • az épületegyüttes 2026. január 1-jével kerül az MTK tulajdonába,
  • az iskola a tervek szerint a jövő évi iskolakezdésre már megnyitja a kapuit,
  • a klubtörténeti múzeum megvalósításáról még nehéz pontos határidőt mondani, 
  • a közösségi tér és a holokauszt-emlékmű szintén jövőre valósul meg.

 

A klub megkeresésünkre azt is közölte, hogy a négy intézménynek – MTK Sportpark, az Új Hidegkuti Nándor Stadion, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia és a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja – az MTK a tulajdonosa, a gazdája, tehát számos közösségi és kulturális esemény megszervezésekor ezt a közelséget ki fogják használni. 

Deutsch Tamás korábban ezt úgy fogalmazta meg, hogy a közelség miatt Budapesten belül létre jöhet egy kis MTK-város.

Lapunknak azt is elárulták, hogy 

a Városligethez hasonló új közpark a labdarúgó-akadémia és a Brüll Alfréd Ház közötti területen – az egykori kínai piac helyén – valósul meg, amelyet a belügyminisztériumtól és a TEK-től kapnak meg.

A Sorsok Háza több mint tizenhétezer négyzetméteren valósult meg, az új elképzelések szerint pedig

  • kávézók, 
  • éttermek
  • és egy kóser piac

is helyet kapnak a beruházás területén. 

A megvalósításról az MTK még óvatosan fogalmaz: az biztos, hogy a Sorsok Háza koncepciójához tartozó marhavagonokból kialakított tornyokat, illetve az azokat összekötő Dávid-csillag alakú fémhidat nem mozdítják el.

Az új koncepcióhoz jobban illeszkedő klubtörténeti múzeum felépítésén is dolgoznak, jelenleg zajlik még a sportklubhoz tartozó relikviák összegyűjtése, illetve megvásárlása. A kérdés, hogy az MTK történetét sportszakosztályokra lebontva vagy egy idővonalon keresztül mutassák be napjainkig.

Deutsch Tamás korábban közölte, hogy a Brüll Alfréd Ház összesen 2 milliárd forintnyi támogatást kap majd a költségvetéstől. Az MTK lapunkkal közölte, hogy számításaik szerint évente 450-500 millió forint lesz a fenntartás, a működtetés költsége.

Az épületegyüttes a jövő év elején biztosan már az MTK tulajdonába kerül, de egyelőre még az is bizonytalan, hogy pontosan mikortól lesz látogatható.

Brüll Alfréd Ház

Új negyed épül a főváros leharcolt részén: Városliget-léptékű beruházást ígérnek Budapesten – történelmi léptékű fejlesztés indul

Az MTK az elmúlt hetekben egy olyan városfejlesztéshez is adta a nevét, amelyre korábban még nem volt példa. A Sorsok Háza új értelmet kap. A Világgazdaságnak számos részletet elárult a sportclub.
Trump

A Pfizer állíthatja meg az amerikai gyógyszeripar mélyrepülését – 70 milliárd dollárért vásárolta ki magát a cég a büntetővámok alól

Recesszió idején felülteljesítő a szektor.
MBH Bank Nyrt

Magnew-vezér: egy üzletember, aki nélkül nem lett volna Magyarországon VHS-korszak

Reményteli időszakként élte meg a rendszerváltás követő éveket Nagy György, a Magnew Kft. és a Duplitec Kft. alapítója és tulajdonosa, akivel a Kávészünet legújabb epizódjában beszélgettünk.

