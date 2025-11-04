Így néz ki egy luxuslakás a Körszállóban – kiderült, mikor vehetik át az új tulajdonosok

Hivatalosan is megkezdődött a Marriott Residences Budapest lakásainak értékesítése.
A Market Asset Management közlése szerint a projekt iránt már most kiemelkedő az érdeklődés.
A Szrogh György által tervezett, 1967-ben átadott Körszállóról – amely eredetileg 280 szobás szállodaként működött – kiderült, hogy az elmúlt évtizedekben a hotelfunkció életképtelennek bizonyult, mind az épület, mind annak környezete erős romlásnak indult.
Az átépítés során mintegy 50 modern lakást alakítanak ki, emellett wellness- és fitneszlétesítmények, étterem, valamint irodák is helyet kapnak az épületben.
A bontás 2025 őszén kezdődött, az újjáépítés 2026 elején indul.
A kulcsátadások 2028 első negyedévére várhatók.
Az építészeti megújulást a magyar KÖZTI tervezőiroda jegyzi, megőrizve az ikonikus sziluettet, míg a belső tereket az osztrák BWM Designers & Architects stúdió tervezte újra.
Mindössze 48 lakással, 14 lakószintre elosztva, 65 méterrel a város fölé emelkedve, ez a komplex újjaépítés már természeténél fogva is exkluzív
– mondta Maximilian Scheer, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési projektmenedzsere.
Hozzátette, hogy az egyszobás apartmanoktól a tágas, háromszobás otthonokig minden lakás padlótól mennyezetig érő nyílászárókkal rendelkezik, panorámát kínálva Budapest belvárosára és a budai hegyekre.
„A Marriott Residences Budapest első a maga nemében Magyarországon – egy lehetőség, amely új szintre emeli a kényelmet. Nem csupán egy kiemelkedő lokáció, hanem egy ritka alkalom arra, hogy valaki tulajdonos legyen egy olyan épületben, amely generációk óta formálja a város látképét” – mondta Balassa László, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési vezérigazgatója.
Balassa László korábban ígéretet tett, hogy a kivitelező Market Építő Zrt. a legmodernebb technológiák alkalmazásával és a hatályos környezetvédelmi előírások szigorú betartásával mindent megtesz a zaj- és porterhelés minimalizálásáért, valamint folyamatos és átlátható kommunikációt ígért.
Az új Körszálló épülete a tervek szerint 2027 végére készül el teljesen.