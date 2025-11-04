Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.71 +0.38% PLN/HUF91.14 +0.11% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.92 -0.01% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.71 +0.38% PLN/HUF91.14 +0.11% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.92 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Budapest
Körszálló
ingatlan

Így néz ki egy luxuslakás a Körszállóban – kiderült, mikor vehetik át az új tulajdonosok

A projekt iránt már most kiemelkedő az érdeklődés. A Körszálló egykori épületében 48 lakást lehet megvásárolni.
VG
2025.11.04., 18:23

Hivatalosan is megkezdődött a Marriott Residences Budapest lakásainak értékesítése.

körszálló
A Körszálló átalakulása új ingatlanpiaci trendet hoz Magyarországra / Fotó: Marriott Residences Budapest

A Market Asset Management közlése szerint a projekt iránt már most kiemelkedő az érdeklődés. 

A Szrogh György által tervezett, 1967-ben átadott Körszállóról – amely eredetileg 280 szobás szállodaként működött – kiderült, hogy az elmúlt évtizedekben a hotelfunkció életképtelennek bizonyult, mind az épület, mind annak környezete erős romlásnak indult.

Az átépítés során mintegy 50 modern lakást alakítanak ki, emellett wellness- és fitneszlétesítmények, étterem, valamint irodák is helyet kapnak az épületben.

A bontás 2025 őszén kezdődött, az újjáépítés 2026 elején indul. 

A kulcsátadások 2028 első negyedévére várhatók.

Az építészeti megújulást a magyar KÖZTI tervezőiroda jegyzi, megőrizve az ikonikus sziluettet, míg a belső tereket az osztrák BWM Designers & Architects stúdió tervezte újra. 

Mindössze 48 lakással, 14 lakószintre elosztva, 65 méterrel a város fölé emelkedve, ez a komplex újjaépítés már természeténél fogva is exkluzív 

– mondta Maximilian Scheer, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési projektmenedzsere.

Hozzátette, hogy az egyszobás apartmanoktól a tágas, háromszobás otthonokig minden lakás padlótól mennyezetig érő nyílászárókkal rendelkezik, panorámát kínálva Budapest belvárosára és a budai hegyekre. 

körszálló
A Körszálló 48 lakással nyílik meg / Fotó: Marriott Residences Budapest

„A Marriott Residences Budapest első a maga nemében Magyarországon – egy lehetőség, amely új szintre emeli a kényelmet. Nem csupán egy kiemelkedő lokáció, hanem egy ritka alkalom arra, hogy valaki tulajdonos legyen egy olyan épületben, amely generációk óta formálja a város látképét” – mondta Balassa László, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési vezérigazgatója.

körszálló
Így néz ki egy luxuslakás a Körszálló egykori épületében / Fotó: Marriott Residences Budapest

Balassa László korábban ígéretet tett, hogy a kivitelező Market Építő Zrt. a legmodernebb technológiák alkalmazásával és a hatályos környezetvédelmi előírások szigorú betartásával mindent megtesz a zaj- és porterhelés minimalizálásáért, valamint folyamatos és átlátható kommunikációt ígért. 

Az új Körszálló épülete a tervek szerint 2027 végére készül el teljesen. 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Körszálló

Így néz ki egy luxuslakás a Körszállóban – kiderült, mikor vehetik át az új tulajdonosok

A projekt iránt már most kiemelkedő az érdeklődés. A Körszálló egykori épületében 48 lakást lehet megvásárolni.
5 perc
hadászat

Egy AI-szemüveg, ami mindent megváltoztat a csatatéren – az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában

Az EagleEye amennyire hasznos, jelenleg annyira veszélyes is lehet.
2 perc
orosz olajexport

Lángokban áll az árnyékflotta: csapás érte Tuapsze kikötőjét – már a tengerre sem lehet menekülni az ukrán drónok elől

Négy olajtanker és egy Transznyefty-terminál is megsérült.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu