Kettős mérce: a Mercosur és Ukrajna együtt padlóra küldheti az európai gazdákat – a NAK elnöke csak egyenlő feltételeket akar

Az agráriumot érintő gazdaságpolitikai döntések és az európai piacot feszítő viták kapcsán is megszólalt Papp Zsolt. A NAK elnöke arról is beszélt a Világgazdaságnak, hogy

az ukrán mezőgazdasági termékek piacra engedése súlyos versenyhátrányt okoz a magyar gazdáknak,

a Mercosur–EU-megállapodás kettős mércét teremt és piacvesztéssel fenyegeti az európai agráriumot,

az európai gazdatüntetések azt jelzik, hogy a termelők a megélhetésüket és a jövőjüket féltik.

A NAK elnöke felhívta a figyelmet, hogy az európai gazdatüntetések azt jelzik: a termelők a megélhetésüket és a jövőjüket féltik / Fotó: Máté Krisztián

Januártól több könnyítés is életbe lépett a gazdák számára. Ezek közül melyek a legfontosabbak a magyar gazdák szempontjából?

Az az öt-hat pontba szedett gazdaságélénkítő, adócsökkentő, illetve terheket mérséklő csomag, amely január 1-jén életbe lépett, mindegyik elemében fontos üzenetet hordoz az agrárium számára. Talán a legnagyobb támogatottságot az a döntés élvezi, amely a mezőgazdasági vontatókhoz kapcsolható pótkocsik gépjárműadó-mentességére vonatkozik. Ez kiemelt jelentőségű, hiszen a megtermelt javak mozgatásához ezek az eszközök elengedhetetlenek:

a szántóföldről a telephelyre, a feldolgozóüzembe történő beszállításhoz minden gazdának, termelőnek legalább egy, de sokszor több pótkocsija van.

Ugyanilyen fontos előrelépés, hogy az erdőterületek esetében is megakadályozták a helyi adók kivetését. Két-három évvel ezelőtt a termőföldeknél több mint 200 ezer aláírást sikerült összegyűjteni azért, hogy ne lehessen azokat helyi adóval terhelni, most pedig ez a szabályozás az erdőterületekre is kiterjedt.

Emellett kiemelendő a habzóborok, a marhahús tőkehúsának és belsőségeinek 5 százalékra csökkentett áfája is. Az áfa kérdése mindig kardinális pont volt az agráriumban, és bár lépésről lépésre, de egyértelműen haladunk az áfacsökkentés irányába.

Ez mennyi embert érint az ágazatban?

Gyakorlatilag a teljes agráriumot.

Térjünk át egy olyan témára, amely nemcsak Magyarországon, hanem Európában és azon túl is nagy figyelmet kap: a Mercosur–EU-megállapodásra. Milyen kockázatokat lát ebben a magyar agrárium számára?

Ez a megállapodás rendkívül nehéz helyzetet teremt a magyar és az európai agráriumnak, hiszen elvonhatja a piaci értékesítési lehetőségeket, és súlyos piaci zavarokat okozhat. Az Európai Unió gazdáinak ma rendkívül szigorú növényegészségügyi, környezet- és állatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy termékeik eljuthassanak a boltok polcaira. Ezzel szemben a megállapodás vámmentesen – bár kvótához kötve, de magas kvóták mentén – engedne be olyan mezőgazdasági termékeket, amelyeknél kettős mérce érvényesül. A harmadik országokban számos olyan előírás nem létezik, amelyet az európai gazdák napi szinten kötelesek betartani. Olyan növényvédő szereket használhatnak, amelyeket az Európai Unióban évek, sőt évtizedek óta tiltottak, és a GMO-s növénytermesztés is engedélyezett. Ez nemcsak a piacvesztés miatt kockázatos, hanem a fogyasztók szempontjából is.