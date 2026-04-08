Deviza
EUR/HUF374,95 -0,6% USD/HUF320 -0,86% GBP/HUF431,22 -0,3% CHF/HUF406,5 -0,45% PLN/HUF88,23 -0,29% RON/HUF73,61 -0,58% CZK/HUF15,38 -0,12% EUR/HUF374,95 -0,6% USD/HUF320 -0,86% GBP/HUF431,22 -0,3% CHF/HUF406,5 -0,45% PLN/HUF88,23 -0,29% RON/HUF73,61 -0,58% CZK/HUF15,38 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 017,81 +2,43% MTELEKOM2 226 +1,62% MOL3 974 -1,16% OTP39 380 +4,47% RICHTER12 540 +2,63% OPUS451,5 -0,78% ANY7 180 +1,11% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 490 -3,12% BUMIX8 908,25 +0,55% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 710,12 +3,89% BUX129 017,81 +2,43% MTELEKOM2 226 +1,62% MOL3 974 -1,16% OTP39 380 +4,47% RICHTER12 540 +2,63% OPUS451,5 -0,78% ANY7 180 +1,11% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 490 -3,12% BUMIX8 908,25 +0,55% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 710,12 +3,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
otthon start
lakás
ingatlan

Ha lakást ad el, ez a lépés kulcsfontosságú

Az ingatlan eladásának nulladik lépése nélkül nem lesz megfelelő minőségű a hirdetés. Enélkül pedig aligha lesz sikeres a lakáseladás, ami a fix 3 százalékos hitelt felvevő vásárlói kör miatt sem mellékes szempont – írja az Origo.
VG
2026.04.08, 14:15
Frissítve: 2026.04.08, 14:42

Számos cikk és videó segít az ingatlan értékesítésében. Viszonylag kevés szó esik azonban arról a döntésről, ami a lakás meghirdetéséhez vezet. Ugyanis egy ingatlan eladásának nulladik lépése maga a döntés meghozatala – hívja fel a figyelmet az Ingatlan.com blogja nyomán az Origo. Gyakran ezen múlik ugyanis a továbbköltözés lehetősége, hiszen sokan a meglévő otthonuk eladásával vesznek másikat, de olyan is van, hogy az örökséget kívánják értékesíteni, és abból vásárolnak, vagy elosztják, és az képezi az önrészt.

lakás, Panel lakótelep, panelházOtthon Start Program
A lokáció sem mindegy, de tényleges eladási szándék nélkül biztosan nem lehet veszteségek nélkül értékesíteni a lakást / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Sokan pont azért hibáznak, mert kihagyják a nulladik lépést: a céljaik megfogalmazását és a tudatos, átgondolt döntést. Ha a lesz, ami lesz alapon feladott hirdetés minősége silány, az érdeklődők nem jönnek, az ingatlan hirdetve marad hónapokig, és folyamatosan romlik a megítélése a keresők szemében.

Arra, hogy a legjobb feltételekkel tudjuk értékesíteni otthonunkat, közvetlenül a piacra kerülés után van lehetőség, a célközönség pedig az ingatlan jellegétől, lokációjától, árkategóriájától függ. Az eladásra pedig azért a friss és jó hirdetések esetén van a legnagyobb esély, mert az ingatlan piacra kerülésekor már ott van a hirdetési oldalakon azon vevők köre, akik – talán egy hete, hónapja vagy fél éve – aktívan keresik az otthonukat.

Az Otthon Start miatt sem mindegy, hogyan hirdetjük a lakás. Ellentétes irányba mozdult ugyanis márciusban a lakáspiac keresleti és kínálati oldala. A használt lakóingatlanok iránt az előző év márciusához képest 11 százalékkal csökkent a kereslet, míg az új építésűek iránt 25 százalékkal nőtt. Februárhoz képest 6 százalékos a keresletnövekedés az új építésűek iránt (a fővárosban is 5 százalékkal többen kerestek ilyen ingatlant). Ez pedig az Otthon Start hatása, hiszen sok megfizethető, legfeljebb másfél millió forint négyzetméterárú új lakás került vagy kerül a piacra. Ha pedig a használt és az új építésűek négyzetméterára szinte összeér, az könnyen eredményezheti azt, hogy a valamivel drágább új építésű ingatlant választják az érdeklődők, vagy legalábbis az újszerű, minél jobb állapotúakat. Egy ilyen piaci környezetben érdemes megvizsgálni a jó és jól időzített hirdetések szerepét.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
