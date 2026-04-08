Ha lakást ad el, ez a lépés kulcsfontosságú

Számos cikk és videó segít az ingatlan értékesítésében. Viszonylag kevés szó esik azonban arról a döntésről, ami a lakás meghirdetéséhez vezet. Ugyanis egy ingatlan eladásának nulladik lépése maga a döntés meghozatala – hívja fel a figyelmet az Ingatlan.com blogja nyomán az Origo. Gyakran ezen múlik ugyanis a továbbköltözés lehetősége, hiszen sokan a meglévő otthonuk eladásával vesznek másikat, de olyan is van, hogy az örökséget kívánják értékesíteni, és abból vásárolnak, vagy elosztják, és az képezi az önrészt.

A lokáció sem mindegy, de tényleges eladási szándék nélkül biztosan nem lehet veszteségek nélkül értékesíteni a lakást

Sokan pont azért hibáznak, mert kihagyják a nulladik lépést: a céljaik megfogalmazását és a tudatos, átgondolt döntést. Ha a lesz, ami lesz alapon feladott hirdetés minősége silány, az érdeklődők nem jönnek, az ingatlan hirdetve marad hónapokig, és folyamatosan romlik a megítélése a keresők szemében.

Arra, hogy a legjobb feltételekkel tudjuk értékesíteni otthonunkat, közvetlenül a piacra kerülés után van lehetőség, a célközönség pedig az ingatlan jellegétől, lokációjától, árkategóriájától függ. Az eladásra pedig azért a friss és jó hirdetések esetén van a legnagyobb esély, mert az ingatlan piacra kerülésekor már ott van a hirdetési oldalakon azon vevők köre, akik – talán egy hete, hónapja vagy fél éve – aktívan keresik az otthonukat.

Az Otthon Start miatt sem mindegy, hogyan hirdetjük a lakás. Ellentétes irányba mozdult ugyanis márciusban a lakáspiac keresleti és kínálati oldala. A használt lakóingatlanok iránt az előző év márciusához képest 11 százalékkal csökkent a kereslet, míg az új építésűek iránt 25 százalékkal nőtt. Februárhoz képest 6 százalékos a keresletnövekedés az új építésűek iránt (a fővárosban is 5 százalékkal többen kerestek ilyen ingatlant). Ez pedig az Otthon Start hatása, hiszen sok megfizethető, legfeljebb másfél millió forint négyzetméterárú új lakás került vagy kerül a piacra. Ha pedig a használt és az új építésűek négyzetméterára szinte összeér, az könnyen eredményezheti azt, hogy a valamivel drágább új építésű ingatlant választják az érdeklődők, vagy legalábbis az újszerű, minél jobb állapotúakat. Egy ilyen piaci környezetben érdemes megvizsgálni a jó és jól időzített hirdetések szerepét.