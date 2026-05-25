Thaiföld megelégelte? Komoly vízumszigorítás készülhet a turistaparadicsomban

Thaiföld szigorítja a turistákra vonatkozó szabályokat, feltehetően a külföldiekhez köthető, nagy visszhangot kiváltó bűncselekmények sorozata után, hiába kulcsfontosságú a turizmus – számolt be az Euronews.

A turizmus létfontosságú az ország gazdaságának stabilitása szempontjából

A hatóságok azt tervezik, hogy jelentősen csökkentik a vízummentes tartózkodás időtartamát, ami miatt a több mint 90 országból, köztük számos európai országból érkező turisták a jelenlegi 60 nap helyett legfeljebb 30 napig maradhatnának az országban.

Noha a turizmus kulcsfontosságú az ország gazdaságának stabilitása szempontjából, gyakran számolnak be kábítószer-bűncselekményekhez és szexuális célú emberkereskedelemhez köthető külföldiek letartóztatásáról, valamint megfelelő engedélyek nélkül vállalkozást indító nem rezidensekről.

2025 márciusától a vízummentes időszakot 30 napról 60 napra emelték a kormány turizmusélénkítő terveinek részeként, hogy fellendítsék az utazást a népszerű üdülőhelyre.

Bár az új vízumszabályokat még nem erősítették meg véglegesen, a hírek szerint az egyes országokat külön fogják elbírálni. Egyes államok polgárai továbbra is 30 napig maradhatnának vízum nélkül, míg másoknak csak 15 napos vízummentes tartózkodást engedélyeznének.

