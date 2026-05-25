Ez gyors volt: máris bepanaszolták Ursula von der Leyenéknél Magyar Pétert, nagyon nem tetszik Brüsszelben, amit a magyar kormány tett – „Mélységesen sajnálatos”

Bóna Szabolcs agrárminiszter május 21-én bejelentette, hogy a Magyar-kormány ismét tilalmat vezet be az ukrán mezőgazdasági termékekre, miután hagyta lejárni az Orbán-korszakból származó korlátozást. A lépés potenciálisan sértheti az uniós jogot – mutatott rá a Kyiv Independent.

A Magyar-kormány újra bevezeti azt, amit az Orbán-kormány tett / Fotó: MTI

A kereskedelempolitika ugyanis jogilag az Európai Unió brüsszeli hatáskörébe tartozik, nem a tagállamokéba.

Karin Karlsbro, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja a lapnak elmondta, hogy szerinte „mélyen sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat”.

Az európai parlamenti képviselő feljelenti Brüsszelnél Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt

„Az Európai Parlament régóta sürgeti az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel keményebben azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezekkel az importtilalmakkal megsértik az uniós szabályokat. Azonnal fel fogom vetni az ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek” – tette hozzá a Renew Europe liberális svéd képviselője.

A lap felidézte, hogy Ukrajna mezőgazdasági ágazatának erejét és méretét azonban nem csak Budapesten tekintik fenyegetésnek. Varsó szintén blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak egyik részét, mert attól tart, hogy Ukrajna belépése ártana a lengyel gazdáknak.

Orbán Viktor után Magyar Péterék is az ukrán gabonától féltik a magyar gazdákat

Mint ismert, az Orbán-kormány veszélyhelyzetet hirdetett, aminek keretében az ukrán termékekre tilalmat vezettek be. Mivel a Magyar-kormány egyik első döntése az volt, hogy megszüntette ezt a veszélyhelyzetet, a kereskedelmi tilalom is hatályát vesztette. Ezt Bóna egy Facebook-bejegyzésben „súlyos jogalkotási csapdának” nevezte a magyar gazdák számára.

„Nem engedjük, hogy ukrán vagy bármilyen más import termék veszélyeztesse a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdák védelme nemzeti érdek” – írta a miniszter.