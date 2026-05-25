Ez gyors volt: máris bepanaszolták Ursula von der Leyenéknél Magyar Pétert, nagyon nem tetszik Brüsszelben, amit a magyar kormány tett – „Mélységesen sajnálatos”
Bóna Szabolcs agrárminiszter május 21-én bejelentette, hogy a Magyar-kormány ismét tilalmat vezet be az ukrán mezőgazdasági termékekre, miután hagyta lejárni az Orbán-korszakból származó korlátozást. A lépés potenciálisan sértheti az uniós jogot – mutatott rá a Kyiv Independent.
A kereskedelempolitika ugyanis jogilag az Európai Unió brüsszeli hatáskörébe tartozik, nem a tagállamokéba.
Karin Karlsbro, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja a lapnak elmondta, hogy szerinte „mélyen sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat”.
Az európai parlamenti képviselő feljelenti Brüsszelnél Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt
„Az Európai Parlament régóta sürgeti az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel keményebben azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezekkel az importtilalmakkal megsértik az uniós szabályokat. Azonnal fel fogom vetni az ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek” – tette hozzá a Renew Europe liberális svéd képviselője.
A lap felidézte, hogy Ukrajna mezőgazdasági ágazatának erejét és méretét azonban nem csak Budapesten tekintik fenyegetésnek. Varsó szintén blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak egyik részét, mert attól tart, hogy Ukrajna belépése ártana a lengyel gazdáknak.
Orbán Viktor után Magyar Péterék is az ukrán gabonától féltik a magyar gazdákat
Mint ismert, az Orbán-kormány veszélyhelyzetet hirdetett, aminek keretében az ukrán termékekre tilalmat vezettek be. Mivel a Magyar-kormány egyik első döntése az volt, hogy megszüntette ezt a veszélyhelyzetet, a kereskedelmi tilalom is hatályát vesztette. Ezt Bóna egy Facebook-bejegyzésben „súlyos jogalkotási csapdának” nevezte a magyar gazdák számára.
„Nem engedjük, hogy ukrán vagy bármilyen más import termék veszélyeztesse a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdák védelme nemzeti érdek” – írta a miniszter.
Hozzátette, hogy a kormány „a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát”, és közölte, hogy a jogszabály előkészítése már zajlik. Ez a húsoktól a zöldségeken és gabonán át egészen a borig mindent érintene.
Magyarország ugyanakkor békülékenyebb hangnemet ütött meg Ukrajnával, szemben a Fidesz-éra alatt. Például áprilisban felhagyott azzal, hogy blokkolja az EU Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós, vagyis 106 milliárd dolláros hitelét. Május 20-án pedig tárgyalások kezdődtek a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyar magyar kisebbség jogairól szóló vita rendezésére. Ennek megnyugtató lezárása előtt Magyar Péter kormánya nem hajlandó tárgyalni Ukrajna uniós csatlakozásáról.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az ukrán gabonáról
A Tisza-kormány miniszterelnöke péntek este arról számolt be a Facebookon, hogy „a kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából”. Mindkettő nagy horderejű, botrányt okozó ügy, amelyekről a határozatok a Magyar Közlönyben is megjelentek.
Ahogy a veszélyhelyzet véget ért, Magyarországon az ukrán gabonatermékek behozatalának megengedése május 14-én hatályba lépett, 18-tól pedig már be is érkeztek az első szállítmányok. Ennek a helyzetnek a felszámolására azonban csak pénteken, tehát 8 nappal később alkotott jogszabályt a Tisza-kormány – mutatott rá a Világgazdaság.
A rendelet szombattól lépett hatályba. Ez természetesen jó hír a gazdáknak, akiket a kereskedők már azzal fenyegettek, hogy ha nem csökkentik az áraikat, ukrán gabonát hoznak be helyette.
Összeveszett Magyar Péter Ursula von der Leyenékkel, veszélyben az uniós pénz – ezen robbant ki a balhé
Súlyos véleménykülönbség alakult ki Magyar Péter és az Európai Unió között az uniós pénz körüli egyeztetéseken – írta meg lapunk az Euronews alapján.
Magyar Péter vonakodik az uniós nyugdíj- és adóreformtól, így a 17 milliárd eurós befagyasztott forrást Magyarország továbbra sem kaphatja meg.
Sőt, a lap szerint a nyugdíj- és adóreform a fő vitaponttá vált Budapest és Brüsszel között a technikai tárgyalások során, amelyek célja, hogy felszabadítsák a Magyarországnak járó több milliárd eurónyi uniós forrást. Az Európai Bizottság több tisztségviselője szerint Magyar Péter mindkét reformnak ellenáll arra hivatkozva, hogy azok további terhet jelentenének az államháztartás számára.
Magyar Péter nyugdíjreformja kampánya egyik központi ígérete volt. A Tisza azt vállalta, hogy emeli a minimálnyugdíjakat és az átlag alatti ellátásokat. Magyarország jóváhagyott helyreállítási terve olyan lépéseket tartalmaz, amelyekkel fenntarthatóbbá és igazságosabbá tennék a nyugdíjrendszert, valamint egyszerűsítenék az ország adórendszerét.
Az Euronews szerint Magyar Péter stábja jelezte Brüsszelnek, hogy Magyarország elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, ám a gyenge költségvetési helyzet és a rendelkezésre álló szűk időkeret miatt a határidő előtti végrehajtás gyakorlatilag lehetetlen.