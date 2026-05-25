Rendkívüli, az oroszok elrendelték a riadót: kiparancsolnak mindekit Kijevből, megindul a bosszúcsapás – "A lehető leghamarabb hagyják el a várost"
Nyilatkozatot tett az orosz külügyminisztérium hétfőn délután, a "kijevi rezsim fegyveres alakulatainak az orosz polgári lakosság ellen intézett csapásai" kapcsán.
Ebben azt írták, hogy az ukrán fegyveres erők május 22-re virradó éjszaka drónok használatával véres támadást intéztek a Luhanszki Állami Pedagógiai Egyetem sztarobilszki (LNR) kollégiumának oktatási épülete és kollégiuma ellen.
Az orosz fél szerint ez "újabb egyértelmű bizonyítéka a kijevi rezsim náci és terrorista lényegének, amely szándékosan mér csapásokat civilekre, és a gyermekek hidegvérű gyilkosságától sem riad vissza".
De ennél durvább megfogalmazás is olvasható az orosz külügyi tárca közleményében. "A Zelenszkij-junta és nyugati szponzorai, akik ellátják az ukrán fegyveres erőket a népünk elleni bűncselekmények eszközeivel, az egész világ előtt bemutatták a nemzetközi humanitárius jog normáinak durva semmibe vételét."
A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy szerinte nyilvánvaló a polgári lakosság konfliktusok idején történő védelmét szabályozó 1949-es Genfi Egyezmények és azok kiegészítő jegyzőkönyveinek, a Gyermek jogairól szóló 1989-es egyezménynek és számos más jelentős nemzetközi okmánynak a közvetlen megsértése.
Mindez az utolsó csepp volt a pohárban.
Orosz bejelentés: rendkívüli csapás kezdődik Kijev ellen
A külügyminisztérium bejelentette, hogy a kialakult helyzetben az orosz föderáció fegyveres erői megkezdik a következetes, szisztematikus csapások mérését az ukrán hadiipari komplexum kijevi vállalataira, beleértve azon konkrét helyszíneket, ahol a kijevi rezsim által használt drónok tervezése, gyártása, programozása és bevetésre való felkészítése zajlik.
Külön kiemelték, hogy mindez azokat a NATO-szakembereket is érinti, akik az alkatrészek szállításáért, a hírszerzési adatok átadásáért és a célravezetésért felelősek. De ez nem minden, mert az oroszok csapásokat fognak mérni
- a döntéshozatali központokra
- és a parancsnoki állásokra is.
Mivel a fent említett létesítmények egész Kijev területén szétszórtan helyezkednek el,
figyelmeztetjük a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomáciai missziók és a nemzetközi szervezetek képviseleteinek személyzetét, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a várost,
az ukrán főváros lakosait pedig arra, hogy ne közelítsék meg a Zelenszkij-rezsim katonai és adminisztratív infrastruktúrájának létesítményeit – zárolt az oroszok vészjósló bejelentése.
Azt nem tették hozzá, hogy nem ez lesz az első bosszúcsapás Kijevre, a már említett kollégiumi támadásra hivatkozva ugyanis az ájjel is brutális katonai akció zajlott az ukrán főváros ellen. Erről részletesen az alábbi cikkben számoltunk be.
Oroszország az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb éjszakai támadását hajtotta végre Kijev és környéke ellen, amelyben az ukrán közlések szerint több száz drónt és rakétát vetett be. Az orosz csapássorozat különösen nagy visszhangot váltott ki, mert Moszkva ezúttal az Oresnyik nevű, hiperszonikus ballisztikus rakétát is használta, amelyet nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas rendszerként tartanak számon.