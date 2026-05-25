Nyilatkozatot tett az orosz külügyminisztérium hétfőn délután, a "kijevi rezsim fegyveres alakulatainak az orosz polgári lakosság ellen intézett csapásai" kapcsán.

Orosz bejelentés: rendkívüli csapás kezdődik Kijev ellen, mindenki hagyja el a várost

Ebben azt írták, hogy az ukrán fegyveres erők május 22-re virradó éjszaka drónok használatával véres támadást intéztek a Luhanszki Állami Pedagógiai Egyetem sztarobilszki (LNR) kollégiumának oktatási épülete és kollégiuma ellen.

Az orosz fél szerint ez "újabb egyértelmű bizonyítéka a kijevi rezsim náci és terrorista lényegének, amely szándékosan mér csapásokat civilekre, és a gyermekek hidegvérű gyilkosságától sem riad vissza".

De ennél durvább megfogalmazás is olvasható az orosz külügyi tárca közleményében. "A Zelenszkij-junta és nyugati szponzorai, akik ellátják az ukrán fegyveres erőket a népünk elleni bűncselekmények eszközeivel, az egész világ előtt bemutatták a nemzetközi humanitárius jog normáinak durva semmibe vételét."

A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy szerinte nyilvánvaló a polgári lakosság konfliktusok idején történő védelmét szabályozó 1949-es Genfi Egyezmények és azok kiegészítő jegyzőkönyveinek, a Gyermek jogairól szóló 1989-es egyezménynek és számos más jelentős nemzetközi okmánynak a közvetlen megsértése.

Mindez az utolsó csepp volt a pohárban.

Orosz bejelentés: rendkívüli csapás kezdődik Kijev ellen

A külügyminisztérium bejelentette, hogy a kialakult helyzetben az orosz föderáció fegyveres erői megkezdik a következetes, szisztematikus csapások mérését az ukrán hadiipari komplexum kijevi vállalataira, beleértve azon konkrét helyszíneket, ahol a kijevi rezsim által használt drónok tervezése, gyártása, programozása és bevetésre való felkészítése zajlik.

Külön kiemelték, hogy mindez azokat a NATO-szakembereket is érinti, akik az alkatrészek szállításáért, a hírszerzési adatok átadásáért és a célravezetésért felelősek. De ez nem minden, mert az oroszok csapásokat fognak mérni

a döntéshozatali központokra és a parancsnoki állásokra is.

Mivel a fent említett létesítmények egész Kijev területén szétszórtan helyezkednek el,

figyelmeztetjük a külföldi állampolgárokat, beleértve a diplomáciai missziók és a nemzetközi szervezetek képviseleteinek személyzetét, hogy a lehető leghamarabb hagyják el a várost,

az ukrán főváros lakosait pedig arra, hogy ne közelítsék meg a Zelenszkij-rezsim katonai és adminisztratív infrastruktúrájának létesítményeit – zárolt az oroszok vészjósló bejelentése.