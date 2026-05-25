Lex Orbán: még nem is tárgyaltak róla, máris elhasalhat az Orbán Viktort ellehetetlenítő javaslat – a volt államtitkár egy logikai bukfencet talált a szövegben

A KDNP frakcióvezetője szerint ellentmondásokat tartalmaz a Lex-Orbán – derült ki Rétvári Bence Facebook-oldalán közzétett videóból.

„A javaslat hivatalos indokolása, hogy azért korlátozzák 8 évben a miniszterelnökök hivatali idejét, hogy ezzel demokratikusabbá tegyék a viszonyokat” – emlékeztetett. Rétvári szerint ugyanakkor a szabályozás nem minden korábbi vezetőre vonatkozik.

A korlátozás csak a rendszerváltás utáni miniszterelnökökre vonatkozik

– mondta, majd rámutatott, hogy a javaslat szerint a rendszerváltás előtti pártállami vezetők nem tartoznak a tervezett szabályozás hatálya alá.

„Nyilvánvalóan életkori okokból ők már nem annyira esélyesek arra, hogy miniszterelnökök legyenek, de ha belegondolunk az egésznek az elvi síkjába, hogy a kommunista diktatúrában vezető pozíciót betöltőknek nem korlátozza ez az alkotmánymódosítás a jövőbeni köztisztségét, potenciális miniszterelnökségét, csak a demokratikusan megválasztottaknak – hát ez egy óriási logikai bukfenc a javaslatban.”

A módosítás tehát nem vonatkozna a rendszerváltás előtti minisztertanácsi elnökökre, pártállami vezetőkre.

A Fidesz frakcióvezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex-Orbánnak a Tisza Párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát; Gulyás Gergely erről a Facebook-oldalára csütörtökön felkerült videóban beszélt.

A volt Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta:

önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy „senki nincs biztonságban”, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, „akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni”.

A Tisza Párt két képviselője – Melléthei-Barna Márton és Hantosi István – a kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában szerdán. Az alaptörvény tizenhatodik módosítását kezdeményező javaslat rögzíti: nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.