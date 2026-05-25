Trendforduló a Balatonnál, már nem a klasszikus nyaraló a divat

Eltérően alakul a népszerű régiókban a kereslet. Ugyanis amíg a Tisza-tó klasszikus nyaralóövezet maradt, a Dunakanyar egyre inkább agglomerációs övezetté válik, a Balatonnál elkezdték a lakásokat keresni.
2026.05.25, 15:51
Frissítve: 2026.05.25, 16:43

Lassan, de biztosan formálódik a nyaralók piaca, a kereslet is változik. Öt-tíz évvel ezelőtt nem teljesen azonos szempontok jellemezték az ingatlanpiac ezen részét. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Origónak arról beszélt,  megváltozott az egyes nyaralóövezetek szerepe.

Inkább a lakásokat keresik a Balatonnál, és ilyen ingatlanokra a Dunakanyarban is mutatkozik kereslet / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Tisza-tó környéke megmaradt a klasszikus nyaralópiacnak, ilyesfajta elmozdulás nem látszik, ott továbbra is a szezonális használat a meghatározó, a Velencei-tóra pedig már egy ideje nem annyira nyaralópiacként tekintünk, hiszen egyszerre Székesfehérvár és Budapest agglomerációja, itt már az állandó lakhatást keresik a vevők.

A Dunakanyar ennél árnyaltabb képet mutat, pontosabban kezd agglomerációs jelleget ölteni, ez sem számít már a klasszikus értelemben vett nyaralóövezetnek. A fővárosba való minél gyorsabb bejutás itt is kulcsfontosságú. És ebben a térségben hiány mutatkozik 60-80 négyzetméteres lakásokból főleg Vác környékén, ezért arrafelé már szintén inkább társasházakat építenek.

A Balaton a pandémia óta nem ugyanazt jelenti, mint előtte, hiszen a koronavírus-járvány idejét többen az állandó lakhatás lehetőségét kezdték itt keresni, főleg a fővároshoz vagy nagyvárosokhoz közelebbi részein. Viszont ami a mai trendet illeti, 

egyre inkább tekintenek a nyaralóra élmény és befektetési lehetőségként,

és már nem a házakat, ikerházakat kezdték el keresni, hanem a társasházi lakásokat. Ugyanis ha befektetésként tekintünk rá, időgazdaságosabb, a fűnyírással vagy a kerttel nem kell bajlódni, a karbantartanivaló is kevesebb, pontosabban van, amit a társasház végeztet el, ilyen a homlokzat felújítása.

Balogh László azt mondta, az előbbi trend a déli parton jellemzőbb – ez az oldal olcsóbb is. A trendváltozás hátterében inkább a keresleti viszonyok és az árazás húzódik meg. Az öt évvel ezelőttihez képest csökkent a kereslet, az árak pedig (közel) budapesti szintűek. Örök érvényű, hogy a közvetlenül tóparti lakások, házak a legdrágábbak, ahogy a településen belül (és kívül) távolodunk, úgy mérséklődnek a négyzetméterárak. Mivel ezek magasnak mondhatók, itt jön be az alapterülettel kötött kompromisszum, a lakás (vagy a kisebb ház) kevesebbe kerül.

