Irán már hűti a kedélyeket: a perzsa állam szerint messze van még a béke aláírása

Irán szerint történt előrelépés az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokon, de a megállapodás még távoli. Eszmáil Bagáí külügyminisztériumi szóvivő azután hűtötte a várakozásokat, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök röviddel korábban arról beszéltek, hogy akár már hétfőn megállapodhatna – mutatott rá a BBC.

Irán szerint ugyan több kérdésben sikerült előrelépni, de az Egyesült Államokkal való békemegállapodás aláírása még nincs napirenden / Fotó: AFP

"A tárgyalt kérdések nagy részében megállapodásra jutottunk, de azt állítani, hogy ez azt jelenti, hogy a megállapodás aláírása küszöbön áll – ilyet senki sem állíthat" – magyarázta az iráni szóvivő.

A BBC úgy tudja, hogy az egyetértések szerint egy 60 napos tűzszünet-hosszabbítást, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló további tárgyalások tervét tartalmazhatja a megállapodás.

Amerikai sajtóhírek szerint a körvonalazódó megállapodás nem végleges rendezés lenne, hanem a legnehezebb kérdések egy részét későbbi tárgyalásokra hagyná. Ezek közé tartozik az Irán elleni szankciók enyhítésének terjedelme és időzítése, a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítása, valamint Washington azon követelései, hogy Irán fogja vissza nukleáris ambícióit.

Rubio hétfőn, indiai útján arról is beszélt, hogy hamarosan megnyithatják a Hormuzi-szorost, azt a kulcsfontosságú vízi utat, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának 20 százaléka halad át, és amelyet Irán blokkol.

Trump vasárnapi Truth Social-bejegyzésében ismét hangsúlyozta, hogy Iránnak „meg kell értenie”: nem fejleszthet nukleáris fegyvert. Teherán többször is azt állította, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.

Egyes amerikai sajtójelentések szerint a megállapodás részeként Irán beleegyezhetne abba, hogy végül átadja magasan dúsított uránját.

Az olajárak hétfőn meredeken estek, az ázsiai tőzsdék pedig emelkedtek a megállapodás reményére.

Donald Trump politikai hátországa vegyesen látja az iráni béketárgyalások eddigi eredményeit

A hírekben szereplő alku megosztotta Trump republikánusait. Egyesek szerint ez túl engedékeny Iránnal. Ted Cruz szenátor szerint például „katasztrofális hiba” lenne, míg Roger Wicker, a szenátus fegyveres szolgálatok bizottságának elnöke azt mondta, hogy egy 60 napos tűzszünet azt jelentené, hogy mindaz, amit az Epic Fury hadművelet elért, semmivé válna.