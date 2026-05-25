Irán már hűti a kedélyeket: a perzsa állam szerint messze van még a béke aláírása
Irán szerint történt előrelépés az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokon, de a megállapodás még távoli. Eszmáil Bagáí külügyminisztériumi szóvivő azután hűtötte a várakozásokat, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök röviddel korábban arról beszéltek, hogy akár már hétfőn megállapodhatna – mutatott rá a BBC.
"A tárgyalt kérdések nagy részében megállapodásra jutottunk, de azt állítani, hogy ez azt jelenti, hogy a megállapodás aláírása küszöbön áll – ilyet senki sem állíthat" – magyarázta az iráni szóvivő.
A BBC úgy tudja, hogy az egyetértések szerint egy 60 napos tűzszünet-hosszabbítást, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló további tárgyalások tervét tartalmazhatja a megállapodás.
Amerikai sajtóhírek szerint a körvonalazódó megállapodás nem végleges rendezés lenne, hanem a legnehezebb kérdések egy részét későbbi tárgyalásokra hagyná. Ezek közé tartozik az Irán elleni szankciók enyhítésének terjedelme és időzítése, a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítása, valamint Washington azon követelései, hogy Irán fogja vissza nukleáris ambícióit.
Rubio hétfőn, indiai útján arról is beszélt, hogy hamarosan megnyithatják a Hormuzi-szorost, azt a kulcsfontosságú vízi utat, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának 20 százaléka halad át, és amelyet Irán blokkol.
Trump vasárnapi Truth Social-bejegyzésében ismét hangsúlyozta, hogy Iránnak „meg kell értenie”: nem fejleszthet nukleáris fegyvert. Teherán többször is azt állította, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.
Egyes amerikai sajtójelentések szerint a megállapodás részeként Irán beleegyezhetne abba, hogy végül átadja magasan dúsított uránját.
Az olajárak hétfőn meredeken estek, az ázsiai tőzsdék pedig emelkedtek a megállapodás reményére.
Donald Trump politikai hátországa vegyesen látja az iráni béketárgyalások eddigi eredményeit
A hírekben szereplő alku megosztotta Trump republikánusait. Egyesek szerint ez túl engedékeny Iránnal. Ted Cruz szenátor szerint például „katasztrofális hiba” lenne, míg Roger Wicker, a szenátus fegyveres szolgálatok bizottságának elnöke azt mondta, hogy egy 60 napos tűzszünet azt jelentené, hogy mindaz, amit az Epic Fury hadművelet elért, semmivé válna.
Lindsey Graham szenátor, Trump közeli szövetségese szintén bírálna minden olyan megállapodást, amely azt a benyomást keltené, hogy Irán domináns erő marad a térségben. „Ez felveti a kérdést, miért kezdődött egyáltalán a háború” – mondta.
Trump erre azzal reagált, hogy kritikusait „veszteseknek” nevezte, és kijelentette: „az Iránnal kötendő megállapodás vagy nagyszerű és jelentős lesz, vagy nem lesz megállapodás”.
Még a legjobb forgatókönyv esetén sem valószínű, hogy egy megállapodás hatásai azonnal látszanának. Hónapokba telhet, mire a hajózási ágazat vissza tud térni azokhoz az ellátási láncokhoz, amelyek „fizikailag ugyanolyan állapotban vannak, mint a válság előtt” – mondta Lars Jensen, a Vespucci Maritime vezérigazgatója és a Maersk hajózási vállalat korábbi igazgatója a BBC Radio 4 Today című műsorának.
Jensen szerint még ha a következő napokban be is jelentenek egy Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást, az ágazat továbbra is „óvatos és tétova” maradna bármilyen „jelentős működési változtatással” kapcsolatban.
