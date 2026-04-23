Lassan teljesen elbontják a budapesti Körszállót, elegáns társasház születik a helyén

A The Icon by Marriott Residences Budapest fejlesztése újabb fontos állomáshoz érkezett. A Körszálló bontása során, a hatodik emelet elérésével a toronyépület visszaszűkülő geometriája miatt a korábban alkalmazott védőpajzsos módszerről nagygépi bontásra váltott a kivitelező. Ez a technológiaváltás nemcsak indokolt, hanem jelentősen fel is gyorsítja a munkafolyamatokat – írta meg az Origo.

Statikai okok miatt teljesen le kell bontani a volt Körszálló épületét / Fotó: Market Építő Zrt. / Facebook

„A projekt a módosított építési engedély szerint halad tovább a teljes szerkezetcsere irányába. A statikai vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy az eredeti váz megtartása nem lenne biztonságos, ezért feladatunk a régi szerkezet teljes eltávolítása, hogy helyet adjunk egy korszerű, 21. századi épületegyüttesnek” – derül ki a kivitelező Market Építő Zrt. tájékoztatójából.

Lassan teljesen eltűnik az egykori Körszálló

A bontás új szakaszának legimpozánsabb szereplője egy 72 tonnás, hosszú gémes bontógép, amely a magasabb és belső szerkezeti pontokat bontja le. A gép hatalmas törőfeje szó szerint „harapja” a betonvázat, miközben a 38 tonnás kotró-forgó gépek az alsóbb szintek bontását, az anyagok szétválogatását és a teherautókra történő rakodást végzik.

Kívülről mindez látványos, erőteljes folyamatnak tűnhet, valójában azonban precízen megtervezett, szigorúan kontrollált munkavégzés zajlik. A bontási szintek meghatározása, a gépláncok felállítása és a biztonsági intézkedések kialakítása mind megelőzte a munkát.

A kivitelezők mindenkit megnyugtatnak, hogy a munkagépek az épületet körbejárva, célzottan befelé bontják a szerkezetet, így a környéken élők és közlekedők biztonsága folyamatosan biztosított.

A volt szálloda helyén születő, The Icon by Marriott Residences Budapest névre hallgató, prémiumkategóriájú társasház átadását 2028 első fél évére tervezik.