A médiapiac átalakulásáról szóló viták gyakran a szerkesztőségi leépítésekről, a nyomtatott lapok visszaszorulásáról vagy a televíziózás lassú hanyatlásáról szólnak. A számok alapján azonban a változás mélyebb és globálisabb annál, mint hogy néhány vállalat költségcsökkentési döntéseivel lehessen magyarázni. Természetesen ezen a piacon is hatalmas hatása volt a generatív mesterséges intelligencia megjelenésének, a valódi változás pedig még csak most jön.

A fiatalok már hátat fordítottak a hagyományos médiának: a mesterséges intelligencia és az algoritmusok teljesen átírták a játékszabályokat / Fotó: Gorodenkoff

A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai alapvetően változtak meg:

egyre kevesebben keresik fel közvetlenül a hagyományos médiatermékeket,

miközben a tartalmakat videós platformokon, közösségi oldalakon, mobilalkalmazásokban és algoritmusok által ajánlott felületeken fogyasztják.

Ez a folyamat Magyarországon is jól látható, és egyre inkább arra kényszeríti a médiavállalatokat, hogy újraszervezzék működésüket.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös médiapiaci jelentése szerint tavaly is folytatódott a digitális platformok erősödése és a hagyományos médiaszolgáltatások iránti érdeklődés csökkenése, különösen a fiatalabb korosztályok körében. A médiafogyasztók ma már természetesnek tekintik, hogy bármikor és bárhol hozzáférhetnek a számukra érdekes tartalmakhoz, miközben a hirdetők is egyre pontosabban célzott reklámokat várnak el.

Átalakult a televíziózás

A televízió továbbra is meghatározó szereplő maradt, hiszen tízből kilenc magyar háztartás rendelkezik készülékkel, azonban egyre többen használják azt egyszerre hagyományos és internetes tartalmak fogyasztására. A televíziók közel kétharmada már internetkapcsolatra képes okoseszköz, miközben a kizárólag internetalapú előfizetések száma egyetlen év alatt 14 százalékkal nőtt. Ez a nemzetközi szakirodalomban cord-cuttingnak nevezett jelenségre utal, vagyis arra, hogy a fogyasztók egy része fokozatosan leválik a hagyományos televíziós szolgáltatásokról.

A generációs különbségek különösen látványosak:

az NMHH adatai szerint a 40 év alattiak, az okostévét használók, a streaming-előfizetők, valamint a magasabb jövedelmű és végzettségű fogyasztók jóval kevesebb időt töltenek hagyományos televíziózással, mint az idősebb korosztályok.

A streamingszolgáltatásokhoz már a tévés háztartások több mint fele hozzáfér, és a szolgáltatók egyre több olyan tartalommal jelennek meg, mely korábban kizárólag a lineáris televíziók világához tartozott.