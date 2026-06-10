Egyszer Merznek is fújhat jó irányból a szél: Németország olyat ért el energiában, mint már rég
Németország 2023 vége óta először ismét nettó villamosenergia-exportőr lett az első negyedévben, elsősorban a szélerőműveknek köszönhetően. Az ország ráadásul jó úton halad afelé, hogy az elmúlt több mint egy évtized legnagyobb ütemében növelje az idén az áramtermelést, ami potenciális mentőövet jelenthet az ipar számára Európa legnagyobb gazdaságában az évekig tartó stagnálás után.
Az Ember energiaipari kutatóintézet adatai szerint a közművek által szolgáltatott villamosenergia-termelés január és május között több mint egy évtizede a legnagyobb mértékben, 209 terawattórára nőtt.
A Szövetségi Hálózati Ügynökség csak az első negyedévről adott ki friss adatokat. Eszerint
a német áramimport 15,5 százalékkal csökkent, míg az export több mint 20 százalékkal nőtt,
ami 3,1 milliárd kilowattórás többletet eredményezett.
Ausztria volt Németország legnagyobb villamosenergia-vásárlója ebben az időszakban, de a
- Dániába
- és Norvégiába
irányuló export mutatta a legerősebb növekedést, míg a Franciaországba irányuló szállítások csökkentek.
A megújulók adják Németország áramtermelésének felét
A Deutsche Welle tudósítása szerint a hálózatba betáplált villamosenergia-termelés a negyedévben elérte a 126,6 milliárd kilowattórát. Ennek több mint a fele, pontosan 53,3 százaléka származott megújuló forrásokból, például szél- és napenergiából.
A megújuló energiaforrásokból származó termelés közel 14 százalékkal, 67,5 milliárd kilowattórára nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a hagyományos 2 százalékkal, 59,1 milliárd kilowattórára csökkent.
A megújulók közül a szélenergia vezet: a kibocsátása közel 29 százalékkal, 42,8 milliárd kilowattórára ugrott,
így immár a teljes németországi energiatermelés harmadát adja.
Ezzel szemben a napenergia-termelés 7,4 százalékkal, 10,3 milliárd kilowattórára esett vissza.
Új gáztüzelésű erőműveket építenek
Ami a hagyományos forrásokat illeti, a széntüzelésű energiatermelés több mint 5 százalékkal, 30,5 milliárd kilowattórára esett vissza, bár 24,1 százalékos részesedéssel továbbra is a második. A gáztüzelésű energiatermelés 3,2 százalékkal nőtt.
A DPA német hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Friedrich Merz kancellár kormánya több milliárd eurót tervez befektetni új gáztüzelésű erőművek építésébe; a javaslattervezetet a kabinet a múlt hónapban már elfogadta.
Az atomenergiához viszont már nincs visszatérés, nem lehet újraindítani az országban bezárt erőműveket.
Brüsszel jóváhagyta az állami támogatást
Németország is próbálja kezelni a Hormuzi-szoros zárlata által okozott globális energiasokkot.
A költségvetésnek akár egymilliárd eurós többletköltséget jelenthet, hogy az Európai Bizottság a korábban vártnál nagyobb mértékű áramárcsökkentést engedélyezett az ipar számára, beleegyezett, hogy a 2026-ban a tervezett, államilag támogatott ipari áramárat kombinálhatják a meglévő áramár-kompenzációval, ami azt jelenti, hogy mindkét eszköz egyszerre alkalmazható.
Brüsszel ugyanis elfogadta azokat a német érveket, hogy a kivételesen magas energiaárak miatt szükség van erre a lépésre – mondta Katherina Reiche gazdasági miniszter a Handelsblattnak.
Minden apró költségcsökkenés jól jön az iparnak
Az áramtermelés ilyen mértékű felfuttatása jókor is jön, mert úgy tűnik, hogy stabilizálódni kezd a német feldolgozóipar, köztük olyan kimondottan energiaigényes ágazatok is, mint a vegyipar – emlékeztetett a Reuters.
Az energiaellátás és a magas árak Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta korlátozták a teljesítményt, az ipar aktivitási és termelési szintje továbbra is alacsonyabb a korábbinál, és a teljes villamosenergia-termelés még mindig 19 százalékkal marad el a 2017-ben elért történelmi csúcstól.
A nagykereskedelmi spot áramárak azonban nagyjából azonosak a tavalyival , 2026-ban eddig átlagosan megawattóránként 96,4 euró szinten vannak, ami két éve a legalacsonyabb.
Az ipari felhasználók számára az energiaköltségek szerény csökkenése is jelentős hatással lehet a jövedelmezőségre és a termelési döntésekre.