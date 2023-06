Világgazdaság állásbörze: kulcs a duális képzés; hogy öltözzünk egy állásinterjúra

Jó munkához jó munkaerő kell, a Világgazdaság Állásbörze mottója, ehhez pedig iskolás és cégek, duális partnerekre egyaránt szükség van. Elsőként a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum és partnercégei mutatkoztak be és osztották meg gyakorlati tapasztalataikat. (A duális képzésnek két fő része az iskola és a cég vagy szolgáltató.) A centrumnak 22 iskolája van jelenleg, üzleti, gazdasági, kereskedelmi, logisztikai, idegenforgalmi területű intézmények tartoznak hozzájuk.

A duális képzés tapasztalatai kedvezők mind a diákok, mind a gyakorlati helyek részéről.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Elsőként elhangzó érv a rugalmasság, a Praktikernél például nem feltétlenül elvárás a kereskedelmi végzettség, a tanulókkal kapcsolatban pozitívak a tapasztalatok, de ez a képzés kialakításának is köszönhető. Fontos, hogy a gyakornoki idő után olyan pozíciót ajánlanak fel, amelyre alkalmasak is a leendő munkavállalók, de nem minden tanuló tud ott pozíciót kapni, ahol a gyakorlati helyét töltötte.

Az átállást követő év nehéz volt a Tescónál, a cél hasonló, miszerint a gyakornok tanulóknak később álláslehetőséget ajánlanak. A Danubius Zrt.-nél közel kétszáz tanuló van, 93 végzős volt idén, a tanulók felét állásajánlattal keresték meg.

Sokszor a diákokhoz a szülőkön keresztül vezet az út, hangzott el a Danubius Zrt. részéről, szülői értekezletet is terveznek, hogy a szülők megismerjék a gyakorlati oktatókat.

Középiskolások és érettségi utáni képzésben részt vevők is vannak a duális képzésben, az érintett diákok arról számoltak be, az elméletet jól kiegészíti a munkahelyi gyakorlat, van, aki szerint segítőkészek a gyakorlati helyen, ahol lehet, rugalmas a beosztás is. Bevett gyakorlat még az A és B hét is. Munkaadói tapasztalat, hogy a diákok könnyen tanulnak, de eleinte nehezen szokták meg a munkát, a munkába járás kötött napi rutinját.

A kereskedelmi szektorban nem gyakori a diákok interjúztatása, de célzottan választják ki a diákokat a gyakorlati helyekre az intézmények.

A Világgazdaság Állásbörze közvetlen találkozási lehetőséget jelent munkaadó és munkavállaló számára.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hogyan öltözzünk fel egy állásinterjúra?

A kérdésre Margl Dorka fotóproducer adott hasznos tanácsokat, tippeket. Mindenekelőtt az ápoltság a legfontosabb, ami tiszta körmöket, rendezett frizurát jelent, a rágót az interjú előtt ki kell dobni. Ezek bár egyértelműek vagy közhelyeknek tűnhetnek, a hosszú, rikító műköröm kerülendő, ajánlottak a visszafogottabb árnyalatok.

A hajszínnel sem tanácsos az előző nap kísérletezni, a parfüm helyett pedig fontosabb egy hatékony izzadásgátló dezodor. Ugyanígy igaz a visszafogottság. Célszerű utánajárni a cégkultúrának is – erre jó lehet a cég honlapja is –, jó benyomást kelt azt ismerni,

tipikus hiba lehet a túl lezser öltözék. Ugyanígy a túlzott elegancia is kerülendő,

bár a felülöltözöttség még mindig elfogadhatóbb, mint az alul. Ugyanakkor ne vegyünk fel olyat sem, amiben kényelmetlenül érezzük magunkat.

A casual kötetlen hétköznapi viselet, a póló és a farmer is beletartozik. A smart casual a fiatalos öltözködési formát jelenti, a farmer itt már nem megengedett. A business standard a szigorúbban vett irodai öltözködést jelenti, a feketét, fehéret, néha szürkét és kéket látunk és térd alá érő szoknyát.

Változott a divat is, amíg régen tilos volt lapos talpúban megjelenni egy interjún, ez ma elfogadott, sőt, a balerinacipő tökéletes választás lehet. Ha valaki úgy érzi, a tetoválása miatt hátrányba kerülhet, érdemes például hosszú ujjú ruhadarabba takarni.

Holdampf Linda stylist az őrült divatbakikról és ajánlott viseletről beszélt. Az ékszernél a túlzások kerülendők az átlagosnak számító munkahelyeken, minden nap viselhető stílusúak legyenek rajtunk, például ne egy nehéz fülbevalót válasszunk. Az öv és a cipő kapcsán megjegyezte, a harmónia számít, nem pedig az azonos színek, és a táska se legyen kitömve, férfiak is kerüljék a hátizsákot. Öltönyzakó alá nem való rövid ujjú ing, ahogyan öltönynadrággal sem kelt jó összhatást, célszerű a hosszú ujjú inget felhajtani. Ma már a trikó és a mellény is kerülendők, és célszerű dezodort magunknál tartani. Számít a színek harmóniája is.