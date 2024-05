„Senkit nem érhetett meglepetés”: sikerrel debütált a megújított érettségi – Oktatási Hivatal

Figyelni kell a felsőoktatási jelentkezésekre is Az érettségikkel párhuzamosan tehát a végzős középiskolások a felsőoktatási felvételi-jelentkezésüket is gondozhatják, és böngészhetik azt is, melyik szak elvégzése után milyen kezdőfizetésre lehet számítani. Július 10-én lesz a határideje az összes dokumentum rögzítésének, addig lehet feltölteni az eredeti jelentkezés óta keletkezett igazolásokat, továbbá lehet módosítani a személyes adatokon, egyszer a jelentkezési helyek sorrendjén is, illetve vissza is lehet vonni egy vagy akár az összes jelentkezési helyet. Utóbbi dátumnak van kivétele is: ha valaki külföldi érettségivel vagy diplomával jelentkezik hazai felsőoktatási intézménybe, akkor július 16-ig kell feltöltenie a szükséges dokumentumokat. A felsőoktatási felvételi ponthatárokat várhatóan július 24-én hirdetik ki – az új tanév első tanítási napja pedig szeptember 2., hétfő lesz.