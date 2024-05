Érettségi: elfogytak az írásbelik, jönnek a szóbelik – méghozzá változásokkal

Félidejéhez érkezett az idei érettségi sorozat, legalábbis abban az értelemben mindenképp, hogy elfogytak az írásbeli tesztek és némi pihenő után jönnek a szóbeli vizsgák – méghozzá néhány változással.

Jövő héten folytatódik az érettségi: az írásbelik után immár a szóbelikkel / Fotó: Vasvári Tamás

Az elmúlt három és fél hétben 1161 helyszínen közel 113 ezren írásbeliztek közép- és emelt szinten. Május 27-én, azaz hétfőn tartották az utolsó írásbelit – az olasz nyelv került sorra utoljára –, ezután pedig lehet fújni egyet, hiszen csak a jövő héttől következnek a szóbelik az alábbi bontásban:

június 5–12.: emelt szint,

június 17.–július 3.: középszint.

Ezek a szokásosnál későbbi dátumok, mert idén tovább tart a tanév, a nem érettségizők például egészen június 21-ig járnak iskolába.

Változtak némileg a szóbelik is mostanra, hiszen az idei az első tanév, amelyben már az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerint érettségiznek a diákok.

Mennyi pont szerezhető a szóbeli érettségiken?

Az írásbelik tehát már a frissített NAT szerint zajlottak, módosultak is a hangsúlyok a magyar, matematika és történelem-tesztekben is.

Most, a szóbeliken is lesz változás, az Eduline oktatási szakhonlap például arra hívta fel a figyelmet, hogy a biológia-, illetve a kémiaérettségin a szóbeli első részében ezúttal is tételeket kell kidolgozni és -fejteni, viszont a gyakorlati feladat helyett a mostani végzős középiskolások projektmunkát is bemutathatnak. A további érdekességek és eltérések körébe tartozik, hogy

középszinten az iskolák maguk határozzák meg a szóbelik érettségi tételeit, emelt szinten ez központilag történik:

az Oktatási Hivatal a honlapján tette közzé a tételcímeket.

Most kaptak némi pihenőt a vizsgázók / Fotó: Makovics Kornél

Matekból és digitális kultúrából akkor lehet/kell szóbelizni, ha a középszintű érettségin matematikából az írásbelin, digitális kultúrából a gyakorlati teljesítményen elérte ugyan a vizsgázó az abszolút minimumnak számító 12 százalékot, viszont az eredmény nem lett jobb 25 százaléknál.

A szóbeliken elérhető maximum pontszám a következőképp alakul közép-, illetve emelt szinten:

Magyar: 50, 50

Matematika: 50, 35

Történelem: 50, 50

Élő idegen nyelv: 33, 30

Arról, hogy a szóbeliken mely tantárgy esetében milyen segédeszköz használható, az Oktatási Hivatal részletes vizsgaleírásában lehet tájékozódni.

Aztán majd, ha meglesz az érettségik összesített eredménysora is, azokat is érdemes áttekinteni, hiszen eltérően számítják be a felsőoktatási felvételikbe:

az emelt szintű érettségiért járó pontokat 100, a középszintűért járókat viszont csak 67 százalékos értéken számítják át.

Véget ért az ide érettségi első fele / Fotó: Kiss Annamarie

Az idei felsőoktatási felvételi kapcsán fontos változás az is, hogy immár az egyetemek, főiskolák határozzák meg: milyen eredményekért, követelményekért adnak úgynevezett intézményi pontokat (legfeljebb 100 pontot) a tanulmányi és az érettségi pontok mellé (maximum 400 pont).

Figyelni kell a felsőoktatási jelentkezésekre is

Az érettségikkel párhuzamosan tehát a végzős középiskolások a felsőoktatási felvételi-jelentkezésüket is gondozhatják, és böngészhetik azt is, melyik szak elvégzése után milyen kezdőfizetésre lehet számítani.

A felsőoktatási intézmények június 9-ig szólnak a jelentkezőknek, ha a dokumentációban valami hiányos.

Egy hónappal később, július 10-én lesz a határideje az összes dokumentum rögzítésének, addig lehet feltölteni az eredeti jelentkezés óta keletkezett igazolásokat, továbbá lehet módosítani a személyes adatokon, egyszer a jelentkezési helyek sorrendjén is, illetve vissza is lehet vonni egy vagy akár az összes jelentkezési helyet.

Utóbbi dátumnak van kivétele is: ha valaki külföldi érettségivel vagy diplomával jelentkezik hazai felsőoktatási intézménybe, akkor július 16-ig kell feltöltenie a szükséges dokumentumokat.

A felsőoktatási felvételi ponthatárokat várhatóan július 24-én hirdetik ki – az új tanév első tanítási napja pedig szeptember 2., hétfő lesz.