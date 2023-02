Rettegnek a boltok a kartellgyanútól, elkezdett csökkenni az élelmiszer ára

Három héttel ezelőtt indította el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az ágazati ellenőrzést, és a bolti árak több élelmiszer-termékkategóriában már a fellépés hírére is csökkenni kezdtek – hangzott el a GVH sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A Növekedés beszámolója szerint Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke kiemelte: a vizsgálat megmutatja, van-e kartellezés az élelmiszeriparban, és beszélhetünk-e profitinflációról. A folyamat időtartama 60-90 nap, ennyi időre van szükség, mert hiteles adatokhoz kell jutni ahhoz, hogy pontosan és tisztán láthasson a GVH, amely a vizsgálat végén javaslatokat tesz a fogyasztóvédelemnek és a törvényi szabályozás felé is.

Gulyás Gergely hangsúlyozta,

a kartellgyanút ki kell vizsgálni, meg kell nézni, sérül-e a verseny az élelmiszeráraknál, megalapozott-e a gyanú, hogy összefoghatott több ágazati szereplő az árak kialakítását illetően.

Az élelmiszerárstop kapcsán hozzátette, örökre nem lehet fenntartani az árkorlátozást, mert az beavatkozás a piaci folyamatokba, de csak akkor lehet a kivezetésről beszélni, ha számottevően mérséklődik az infláció.

Mint a Világgazdaság megírta, a vaj árának csökkentése végigsöpört a hazai üzletek polcain, de könnyen lehet, hogy csak ügyes marketingfogásról van szó. Az biztos, hogy a boltok most már kénytelenek árat csökkenteni, ha nem akarják elbukni a profitjukat. Úgy tűnik mindenesetre, hogy a boltok végre beadták a derekukat, egymás után jelentettek be árcsökkentést. Vannak olyan termékkategóriák, amelyeknél előbb, de akad olyan is, amelynél később tapasztalják majd a vásárlók a változást.