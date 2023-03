Április 3-tól, hétfőtől látványos árcsökkenést hajt végre a CBA és a Príma bolthálózata a trappista sajtoknál – erről a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója beszélt a Világgazdaságnak.

Tavaly novemberhez képest már 40-50 százalékkal csökkent a trappista ára a CBA-nál

Fodor Attila azt mondta, hogy

az árcsökkentés eléri a 20 százalékot.

A fejlemény hátterében ezúttal is az átadói árak mérséklődése áll, vagyis hogy a beszállítók lejjebb vitték az eddigi árszintet. Ezt az árelőnyt pedig nem tartja magánál a CBA, hanem továbbadja a fogyasztóknak. Ez nem egyszeri eset: a CBA a korábbi beszállítói árcsökkenéseket is átengedte a vásárlóknak. Így járt el a kiskereskedelem többi szereplője is, hiszen elemi érdekük a fogyasztók megtartása a hónapok óta tartó kiélezett árversenyben. Amelyik bolt nem tenné meg, hogy leköveti a polci árakon a csökkenő tendenciát, az azonnal kiárazná magát a piacról.

Melyik trappista árát csökkenti a CBA?

A trappista sajt jelenlegi árcsökkentése kapcsán fontos tudni, hogy ez most kizárólag a hazai származású termékek nagy részét érinti. A trappista ára nem először csökken, majdnem éppen egy hónapja kapott először nagyobb visszhangot a termékkör ármérséklődése. Akkor az Aldi jelentett be elsőként konkrét terméktől függő 20-23 százalékos engedményt. A CBA is hasonlóan járt el, majd a Lidl is csatlakozott a riválisaihoz. Fodor Attila ugyanakkor lapunknak jelezte, hogy az eddigi árcsökkenés az import trappistára is kiterjedt, ezúttal viszont csak a magyar sajt lesz olcsóbb.

Mennyivel drágult a trappista Magyarországon?

A teljes képhez azért hozzátartozik, hogy a hivatalos statisztika szerint brutális drágulás ment végbe a trappistánál. A gyártói márkás trappista sajt kilogrammonkénti ára 2021 október végén 2000 forint környékén alakult, addig ugyanez 2023 januárjára elérte az 5500 forintos szintet. A saját márkás trappista kilója éves bázison 2100 forintról a kétszeresére, 4200 forintos szintre drágult.

Tehát bőven van miből csökkenteni az árakat.

A CBA kommunikációs igazgatója jelezte: a trappista csúcsára 2022 novemberében állt be, azóta pedig már a harmadik körös árcsökkenés következik. A CBA és a Príma hétfőtől esedékes 20 százalékos csökkentése azt jelenti, hogy a tavaly novemberi maximumhoz képest, tehát bő négy hónap alatt már 40-50 százalékos áresés ment végbe a boltlánc polcain.