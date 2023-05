Újabb 2000 termék ára csökken tartósan – jelentette be a Tesco Magyarország. A hazai kiskereskedelemi ágazat egyik legnagyobb szereplője azt írta közleményében, hogy folytatja az általános árszintcsökkentést.

Január és február után, májusban újabb tömeges leárazás lesz a Tescóban. Fotó: Bloomberg

Az már eddig is ismert volt, hogy a boltlánc januárban több mint 2000, februárban pedig több mint 400 termék árát vitte lejjebb. Ezúttal pedig azt közölte, hogy

május közepétől további több mint 2000 árucikkre vezet be az eddiginél alacsonyabb árakat.

A döntés hátterében több tényező is meghúzódik. A Tesco egyebek mellett

az energiaárak világpiaci mérséklődéséből,

a forint árfolyamának erősödéséből,

valamint a beszállítói árak csökkenéséből

eredő árkülönbözetet adja tovább vásárlóinak.

Az átlagos árszintcsökkenés mértéke a 2000 termék esetén 9,4 százalék.

Ezeken belül 60 árucikk ára 30 százalékkal vagy azt meghaladóan lesz kedvezőbb. A Tesco emellett továbbra is mintegy 600 árgaranciás, hetente pedig mintegy 20 bombaáras, valamint körülbelül 1000 Clubcard-áras terméket kínál tetemes kedvezményekkel üzleteiben és online is. „Bízunk benne, hogy szállítóinkkal együttműködve hamarosan további árcsökkentéseket jelenthetünk be. Ehhez a beszerzési árak további csökkenésére van szükség, ezért fontosnak tartjuk, hogy szállítóink áraiban is minél jobban megjelenjen a világpiaci változások pozitív hatása” – mutatott rá Pálinkás Zsolt, a Tesco magyarországi vezérigazgatója.