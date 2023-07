Szinte példátlan árverseny zajlott le az elmúlt három hétben a legnagyobb magyarországi boltok polcain – ez állapítható meg a júliusban eddig végbement árváltozásokat megvizsgálva. A folyamatot egyértelműen a kormányzati árfigyelő elindulása generálta, amely azzal szembesítette a kiskereskedelmi szektor vezető szereplőit, hogy nyilvánosan, bárki számára láthatóvá vált, melyik bolt hogyan árazza az egyes termékeit.

Jó hír a vásárlóknak: látványosan engedtek a boltok az áraikból. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez önmagában is azt eredményezte, hogy az üzletek árversenybe bonyolódtak, amit csak fokozhatott, hogy a Világgazdaság által hetente bemutatott Árbajnokságból már az is látszott, melyik kiskereskedelmi láncnál a legolcsóbb a bevásárlás, ha a vásárló mind a 62 árfigyelős terméket a kosarába pakolja. Hogy az árverseny nem pusztán frázis, hanem valóban végbement – ráadásul rendkívül rövid időn belül és látványosan –, azt lapunk eddig még nem látott adatokkal bizonyítja. Ezekből kiderül, hogy

melyik bolt engedett a legtöbbet az áraiból,

melyik bolt árazott túl olcsón

és melyik túl drágán,

melyik bolt árazott a legjobban,

illetve hogy mennyivel csökkentek a bolti árak az elmúlt hetekben.

Következzenek a részletek!

Az árfigyelő hatása: egy boltnak sem kell túl olcsónak lennie

Az árfigyelő oldalán 62 kategóriában érhetők el termékek. Az oldal lehetőséget teremt arra, hogy ezek árait egyesével össze lehessen vetni. Csakhogy a Világgazdaság által használt módszertan ennél többet ad, és az árfigyelő elindulása óta rögzíti mind a 62 termékkategória árait minden egyes nap. Ezeket összesíti és kosárba rendezi. Ebből pedig kiderül, hogy ha a fogyasztó egy helyen szeretné megvásárolni a 62 kategóriába tartozó árucikkeket, akkor melyik boltban jár a legjobban. Lapunk birtokában van tehát az elmúlt három hét összes napjának, mindegyik kiskereskedelmi láncnak az adott napi kosárértéke. Ezeket összesítve világosan látszik, hogyan alakultak azóta az egyes boltoknál az árak.

Az első két napon az Aldi volt a legolcsóbb, egyedül a német hátterű diszkont tudott 60 ezer forint alatti kosárértéket produkálni. Nagyon erős kezdés volt, olyannyira, hogy hamar be is bizonyosodott, ezzel az Aldi alulárazta magát. Korrigált is. A 60 ezres szint alá azóta csak hárman mentek be, a Tesco három, az Auchan két, a Lidl pedig egy napra. A legolcsóbb kosár rekordja július 7-én született: a Tesco tartja 58 700 forinttal. A jellemző árszint azonban 62–65 ezer forint között alakul.

Az árfigyelő hatása: egy bolt sem lehet túl drága

A minimum árszint – vagyis hogy egy szereplőnek se kell túlzottan olcsónak lennie – a kisebbik következménye az árfigyelőnek. A nagyobb (és ez igazán jó hír a vásárlóknak), hogy

egyetlen bolt sem engedheti meg magának, hogy tartósan túl drága legyen.

Mindezt a SPAR és a Penny példája mutatta meg. Ők ketten a kezdetektől fogva a legdrágábban áraztak, egyedüliként mentek be a 70 ezres árszint fölé. A trend a Pennyinél rövidebb, a SPAR-nál hosszabban kitartott (78 ezer forintig is eljutottak), de az mindkettőjükről elmondható, hogy három hét leforgása alatt jócskán lefaragtak az áraikból, hogy tartani tudják a lépést a riválisaikkal. A SPAR a 64 ezer forintos szintig csökkentette a kosárértékét, vagyis a maga csúcsához képest több mint 20 százalékkal, a Penny pedig 61 forint környékére (15 százalék körüli mínusz) is eljutott július második felére, ezzel pedig az adott napon a legolcsóbbnak bizonyult.

A Tesco árai a legmegbízhatóbbak

Miközben mindegyik szereplő kereste a maga optimális árazását, szembetűnő a Tesco stabilitása. A brit gyökerű áruházlánc az árfigyelő startja óta 62 ezer forintos kosárral rukkolt elő. A legmagasabb árú kosara a 64 ezer forintot se érte el, a legalacsonyabb ára pedig 62 ezer forint alá süllyedt. A rendkívül kicsi szórás azt igazolja vissza, hogy a Tesco remek ütemben kapta el az árverseny rajtját (az első 9 napból 7-et megnyert),

a többiek pedig hozzá igazodtak.

Az árgörbék alakulása pontosan megmutatja, hogyan értek össze az árak három hét alatt

Mostanra nagyjából mindenki hozza a Tesco kezdeti árait, sőt ha nem is sokkal, de az Auchan, az Aldi, a Lidl és a Penny is elmondhatja magáról, hogy bizonyos napokon alá tudott menni a Tesco árazásának.

Miért jó az árfigyelő a magyaroknak?

Ha röviden akarunk erre a kérdésre válaszolni, akkor azért, mert

15–25 százalék közötti árcsökkenést hozott a drága boltokban, és

5–13 százalékost az eleve olcsóbbakban

rendkívül rövid idő, három hét leforgása alatt. A Lidl legdrágább és legolcsóbb kosara között 9 százalék az árcsökkentés mértéke, az Auchannál majdnem 13. Vagyis úgy tűnik, hogy amire létrehozta a kormányzat az árfigyelő felületét, az teljesült: éles árversenyt robbantott ki, ami lefelé tartó pályára vitte az árakat. Ezt a fentieken túl az is jól mutatja, hogy miközben a kezdeti időszakban az adott napi legolcsóbb és a legdrágább kosár között 31 százaléknál is magasabb volt a különbség, legújabban ez már mindössze 4 százalék körülire konszolidálódott.