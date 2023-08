Tavaly óta jelentősen emelkednek az élelmiszerárak a magyarországi boltokban, ami óhatatlanul is összehasonlítás tárgyát képezte a környező országok termékeivel, főleg azok után, hogy számtalan hír jelent meg arról, hogy a határ mentén élők rendszeresen átjárnak a szomszédba egy-egy hétvégi bevásárlásra.

Fotó: Shutterstock

A magyar élelmiszereknek az elmúlt időszakban tapasztalt drágulása ugyan vitathatatlan,

ám a legfrissebb tapasztalatunk nem igazolja azokat az állításokat, hogy nálunk lenne a legköltségesebb egy nagybevásárlás.

Leszögezzük: nem azt állítjuk, hogy korábban esetleg ne lett volna így, de júliusra bizonyosan megváltozott a helyzet, többek között a különböző kormányzati intézkedések, például a kötelező akciózás és az árufigyelő hatására, amelyek egyes becslések szerint egy hónap alatt 2 százalékponttal hozhatták lejjebb az élelmiszer-inflációt.

Szétnéztünk az interneten elérhető akciós újságokban, illetve webshopokban, és igazán meglepő dolgokra bukkantunk (az árakat 380 eurós, illetve 78 lejes árfolyamon számoltuk).

Közel 3000 forint a csirkemell Szlovákiában

Július utolsó hétvégéjén Szlovákiában több szupermarketben is akciós volt a csirkemell, a legkevesebbet a Tescóban kérték el érte, 1 kilogramm 4,65 euróba került, majd ezt követte a Lidl 5 eurós árral.

A rendes ára viszont 7,5 euró, azaz 2850 forint volt, ami akárhogy is nézzük, majdnem kétszerese a rögzített hazai árnak, de az árstop kivezetése utáni árnál is jóval magasabb.

A német diszkont akciós újságjában a 600 grammos koktélparadicsomot 1,89 euróért, azaz 700 forintért, a csirkeszárnyat akciósan 3,5 euró helyett 2,5 euróért (950 forint), a darált sertéshúst pedig 3 euró helyett 2,19 euróért (832 forint) hirdették. A húsokon kívül említhetjük még a margarint, a Billában a 400 grammos Flora akciósan került 2 euróba, azaz 760 forintba.

Majdnem 1000 forint az étolaj Horvátországban

A horvát Konzumban a legolcsóbb csirkemell kilója július utolsó hetében 5,55 euró volt (2090 forint), ami egy fokkal barátibb, mint a jobb minőségű, 7,55 eurós filézett változat (2869 forint). A darált sertéshús kilója 5,87 eurónál (2230 forint) kezdődött, ennél durvább volt azonban, hogy a legolcsóbb kenyérért 2,7 eurót (1026 forintot) kértek el, miközben idehaza már 600 forint alatt van a fehér kenyér kilója.

Déli szomszédunknál 10 darab tojást 2,19 eurónál (832 forint) kevesebbért nem is találtunk, ami jóval magasabb a magyar boltok 500-600 forintos árainál.

Ha a Lidl akciós újságját megnézzük, az augusztus 1-jéig tartó héten a banánt elég jó árban, 0,89 euróért lehetett kapni, ahogy a Milbona Tilsiter 400 grammos sajt 3 eurós akciós ára (1140 forint) is kedvezőbb volt, mint a hazai Lidl szintén akciós ára (1299 forint). Viszont a 10 darabos tojásért a magyarnál már többet, 2 eurót (760 forintot) kértek el, a saját márkás spagettiért pedig 1,19 eurót (452 forintot), ami a magyar Lidl 469 forintos áránál minimálisan olcsóbb. Ugyancsak a hazai árakhoz közelít a fürtös paradicsom, amelyet a Plodinében 1,39 euróért (528 forint) árultak, viszont ugyanitt az 1 liter étolaj 2,55 euróba, 950 forintba került, ez majdnem duplája a hazai árnak.

A zöldségek Romániában olcsóbbak, de a tojás és a cukor drágább

A román Auchan webshopjában 25,90 lejbe, azaz 2028 forintba került a legolcsóbb csirkemell, a filézett már húzósabb, 33 lejes árban volt (2574 forint), ezenkívül a 400 grammos Rama margarin 12,20 lejbe (951 forint), a 125 grammos Mizo trappista sajt 13 lejbe (1014 forint), a Tagliatelle Barilla tészta 12,66 lejbe (987 forint) került. A cukor kicsit drágább, mint itthon (6 lej, azaz 486 forint), a tojás viszont nálunk olcsóbb, a keleti szomszédunknál ugyanis 10,4 lejt, azaz 811 forintot kértek el egy tízes csomagért.

A tej is kevesebbe kerül a magyar Auchanban, a románban ugyanis az 1,5 százalékos saját márkás ESL tej 4,9 lej, 382 forint, míg idehaza 314 forint.

A Kauflandot is megnéztük, ott éppen az L méretű tojás volt akcióban, amelyet 13 lej (1014 forint) helyett 11 lejért (858 forintért) lehetett megvásárolni, a csontozatlan legolcsóbb csirkemell kilójáért pedig 23 lejt (1794 forint) kértek. A vöröshagyma viszont a hazai áraknál jóval megfizethetőbb volt, főleg akciósan: 3 lejért, azaz 234 forintért árulták, hogy a fejes káposztáról ne is beszéljünk, az mindössze 2 lejbe, 156 forintba került, miközben idehaza 400 forint alatt nem is találni a boltokban.