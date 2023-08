Nyakunkon a szeptember, hamarosan becsöngetnek az iskolákban. Szülők és gyerekek tízezrei szembesülnek ilyenkor azzal, micsoda procedúra beszerezni a beiskolázáshoz szükséges eszközöket, illetve tanszereket. Ez azonban csak az egyik nehézség: a másik az ár. Az elmúlt időszak vaskos inflációja a tanszereket sem kímélte, egyes híradások akár 40 százalékos drágulásról szóltak. Igaz, családi szervezetek szerint kis szerencsével 30-40 ezer forintból fel lehet készíteni egy alsós gyereket az iskolakezdésre.

Javában tart a tanévkezdési hajrá, a legnagyobb forgalom augusztus 21. és szeptember 8. között várható. Fotó: Für Henrik / Mediaworks

Az árérzékenységgel pontosan tisztában vannak a nagy boltok, amelyek egytől egyig kampányokkal készülnek az iskolaszezonra. Ezek közül több arra is kiterjed, hogy tavalyi árakon kínálják a tanszerek egy részét.

Hogy könnyebb legyen eligazodni az akciók és a széles kínálat között,

a Világgazdaság körképet készített az idei beiskolázásról. Ebben a Lidl, az Auchan, a SPAR és a Tesco is részletesen nyilatkozott arról, hogy mit és mennyiért kínál a családoknak. A CBA és a Penny jelezte, a tanszerek nem jelennek meg hangsúlyosan a kínálatukban. Az Aldi és a Coop cikkünk megjelenéséig nem reagált.

Mennyibe kerülnek a tanszerek a Lidlnél?

A Lidl Magyarország július 27-én indította el a beiskolázási kampányát, amely több héten át tart. Csaknem kétszázféle, az oktatáshoz kapcsolódó terméket kínálnak. Jelezték, hogy számos termékhez a tavalyi árakon lehet hozzájutni: a színes ceruzákhoz, temperákhoz, vonalzókhoz, festékekhez, író- és rajzlapokhoz, gyűrűs mappákhoz, körzőszettekhez.

A Lidl tapasztalatai alapján a vásárlók leginkább a különféle írószereket, a széles füzetválasztékot, a tolltartókat és a csomagolástechnikai eszközöket keresik, de a szintén népszerű ergonomikus iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok, LCD írótábla és számos könyv is kikerül az áruházak polcaira. Ezzel egy nagyobb célcsoportot kíván elérni a vállalat: az óvodás, általános és középiskolás, de akár az egyetemi hallgatók is megtalálják a kínálatban a számukra szükséges termékeket.

A tanszerek iránt folyamatos a kereslet, a Lidl pedig a vásárlók körében leginkább keresett termékek árát is megosztotta a Világgazdasággal.

A mintegy 22 literes prémium ergonomikus iskolatáska 7777 forintért kapható.

Tolltartóból többféle van a kínálatban, ezek 699 és 1999 forint között érhetők el.

A 14-32 elsős vonalazású, 32 oldalas sima, vonalas és négyzetrácsos sulifüzet ára 55 és 99 forint között alakul,

míg a keményebb fedelű vonalas füzet ára 99 és 149 forint között.

Az 1 darab papírcentit, 1 csomag számolópálcikát, 1 darab iskolai órát, 1 darab dobókockát, 1 darab logikai készletet, 1 csomag számolókorongot, 1 darab iskolai hőmérőt, 1 darab kétoldalas tükröt és 1 csomag játékpénzt tartalmazó szercsomag ára 1499 forint.

A Staedtler márkájú 5 darabos HB grafitceruza 699 forint,

a Nebulo márkájú kék-piros vastag postairon 299 forint (kettő),

a Staedtler márkájú 12 darabos színes ceruzakészlet 699 forint,

az 5 darab puha mintás radír 299 forint,

a négyrészes vonalzókészlet 699 forint,

a ceruzahegyező pedig 699 és 2222 forint (ez utóbbi egy Staedtler márkájú elektromos kivitelű dupla hegyező).

A Staedtler márkájú, kisebb méretű, lekerekített végű vagy hegyes ollóért 699 forintot kérnek,

a 24 színű vízfestékkészletért 999 forintot,

a Pritt stiftes ragasztóért (3 × 20 gramm / 5 × 10 gramm) 899 forintot,

a 10 darabos kéthegyű filctollért készletenként 499 forintot kérnek.

Ecsetekből 13 részes érhető el a kínálatban 599 forintért.

A 12 részes, 200 grammos natúr vagy színes kivitelű Nebulo márkájú gyurma 499 forintba kerül.

Az 50 lapból álló írólap csomagja A5-ös méretben, famentes kivitelben 111 forint,

az A4-es famentes rajzlap (10 darabos csomagolásban vásárolható meg) 111 forint.

A kínálatban elérhető a teljes felületén tapadó füzet- és könyvborító két méretben, áruk 499 és 799 forint tíz darabonként.

A Lidl azt ígérte, hétről hétre újabb és újabb termékekkel bővül az iskolakezdés termékkínálata, például íróasztallal, uzsonnaszettekkel és ivópalackokkal, de gyermekruházattal vagy kimondottan az egyetemistáknak szánt háztartási eszközökkel és textiltermékekkel is találkozhatnak a vásárlók.

Mennyibe kerül a beiskolázás az Auchannál?

Az Auchan lapunk megkeresésére azt írta, kínálata egyedülálló a hazai piacon,

hiszen 2300 tanszer van a felhozatalában.

Ezek között a saját márkás termékek kifejezetten a kedvező ár-érték arányt képviselik. Azt is aláhúzták, hogy több mint 400-féle iskolaszert a tavalyi vagy még annál is kedvezőbb áron lehet beszerezni az áruházaikban. Természetesen a kínálatban jelen vannak a drágább, nagy márkák termékei is, de ezzel együtt is azt állítja a kiskereskedelmi lánc, hogy az Auchan saját márkás iskolaszereinek ára piacvezető minden tanszer-kategóriában: az alapcsomag már 4990 forintért elérhető. De további kedvezményeket is adnak a beiskolázási termékekre, ezek mértéke esetenként a 40 százalékot is elérheti.

„A tapasztalatok alapján vannak, akik már a tanév végén, május körül elkezdik keresni az iskolakezdéshez kapcsolódó termékeket, például az iskolatáskát, vagy ami még esetleg tanév közben tönkrement, de azért természetesen a megnövekedett forgalomra augusztusban lehet számítani. Előreláthatólag 20. után, a hónap végén lesz a csúcs” – fogalmaztak.

Milyen a beiskolázási kínálat a SPAR-nál?

A SPAR Magyarország több mint ezerkétszázféle árucikkel (az Interspar hipermarketekben), ezen belül főleg iskolatáskákkal, hátizsákokkal, iskolai felszerelésekkel, valamint újrahasznosított alapanyagokból előállított írószerekkel készül az iskolakezdésre már nyár elejétől. A SPAR szupermarketekben is rendelkezésre állnak az alapvető cikkek. Akik pedig az online vásárlási módot választják, a SPAR Online shopban is megrendelhetik a szükséges tanszereket.

Az a tapasztalatuk, hogy a vásárlók mind szélesebb köre keresi az iskolai felszereléseknél is a környezettudatos technológiákkal vagy újrahasznosított alapanyagokból készült termékeket. Ezért egyre nagyobb az ilyen kínálatuk: elsősorban az íróeszközök között, és a műanyag csomagolást is mind többször váltja ki a jóval környezetkímélőbb papír. Az áruházlánc választékában az inflációs környezetre tekintettel hangsúlyos szerepet kapnak az olcsóbb, de minőségi termékek, írószerek, hátizsákok, iskolatáskák. Újdonságként kapható lesz egy olyan ergonomikus írássegítő is, amellyel a kisdiákok a ceruza helyes fogását, tartását sajátíthatják el.

A SPAR számos akciót tervez, például a 20 százalékos kuponakciót úgy időzítik, hogy az megkönnyítse az iskolaszezonra való bevásárlást is.

Mennyibe kerülnek a tanszerek a Tescónál?

A Tesco arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy náluk már javában zajlik a tanévkezdési bevásárlási szezon. A vásárlók összesen

több mint 3,8 millió tanszer közül válogathatnak.

Az áruházlánc ugyanis 2,5 millió füzettel, 1,2 millió darab írószerrel, 60 ezer tolltartóval és 50 ezer táskával indította az idei tanévkezdési szezont. A Tesco egészen szeptember 11-ig megnövekedett termékkínálattal és akciókkal várja a vásárlókat. A legnagyobb forgalom augusztus 21. és szeptember 8. között várható a csütörtök–szombati időszakokban, valamint szeptember 1. és 7. között hétköznapokon is.

Azt is javasolták, hogy érdemes az akciós újságokat és a Clubcard alkalmazásban megtalálható ajánlatokat böngészni, mert a Tescónál folyamatosan elérhetők iskolakezdési termékekre vonatkozó kedvezmények. Az iskolakezdést ruházati akcióval is támogatja az üzletlánc, illetve augusztus 10-én indult a Minecraft pontgyűjtő kampány, amely október 18-ig tart. Érdekesség, hogy augusztus 12. és szeptember 5. között országszerte 39 nagyobb Tesco áruházban hoszteszek is segítenek eligazodni a tanszerválasztásban.

A Tescónál 2115 kolléga nevel összesen 3037 iskolás korú gyereket, akik közül 673-an idén mennek első osztályba. A vállalatnál már hagyomány, hogy az ő szüleik szeptember 1-jére extra fizetett szabadnapot vehetnek igénybe. Ezenfelül a 6 és 18 év közötti gyermekekről gondoskodó tescósok utalványt is kapnak az iskolakezdésre

– emeleték ki.