A sajtburger a legnépszerűbb gyorséttermi étel Magyarországon a Wolt futárcég 2023-at összegző statisztikái szerint. A vállalat közleményéből kiderült, hogy ebből a termékből vittek a legtöbbet házhoz, nagyjából 500 ezer darabot.

Fotó: Shutterstock

Az éttermi kategóriában népszerű ételek még a pizzák, tészták, a kebabok és a magyaros fogások. 2023-ban ebből a kategóriából került ki a legnagyobb értékű rendelés, amiért félmillió forintot fizettek.

Egyetlen magyar város van egyébként, ahol nem a sajtburger a kedvenc gyorséttermi étel. Debrecenben a tortilla, illetve a gyros volt a sláger.

Az is látszik, hogy ebédidőben rendelik a magyarok a legtöbb ételt, de volt egy olyan ügyfele is a cégnek, aki nem érte be egyetlen rendeléssel. A 2023-as rekorder egy nap alatt 25 rendelést adott le. Ez a lelkes ügyfél viszont nem az abszolút győztese a tavalyi évnek, hiszen

a 2023-ban legtöbbször rendelő felhasználó összesen 1257 rendelést adott le.

Nem csak a junk food tarolt a Wolton

A cég saját kiskereskedelmi online áruháza, a jelenleg hét helyszínen üzemelő Wolt Market is fokozatosan több ügyfelet vonzott tavaly, illetve az olyan kiegészítő szolgáltatások után is nőtt az érdeklődés, mint a Wolt Drive vagy a Wolt Self-delivery. 2023-ban a legtöbb rendelést a Wolt Market Keleti élelmiszerüzlete teljesítette, ahonnan

elsősorban tejet, pékárukat, csirkemellfilét, valamint friss gyümölcsöket és zöldségeket rendeltek a felhasználók.

Az utóbbi két kategóriában a banán, a kígyóuborka, a paradicsom, a citrom, a vöröshagyma, az újhagyma és a sárgarépa bizonyultak a legkelendőbbnek. A Wolt felhasználói a megfelelő folyadékpótlásra is odafigyeltek, minden harmadik ügyfél bevásárlókosarában landolt ugyanis ásványvizek vagy szénsavas üdítő.

Az elmúlt év sokaknak tartogatott stresszes pillanatokat – legalábbis ezt bizonyítja, hogy

a Wolt hazai kiskereskedelmi kínálatának játékkategóriájában a hernyós stresszoldók bizonyultak a legnépszerűbbnek.

A kozmetikumvásárlásnál is a nyugalom megteremtése volt az egyik legfőbb motiváció, az öt legnépszerűbb termékből ugyanis az első négy különböző fürdőbomba és habfürdő volt. Az elektronikai termékkategóriát egyértelműen a telefontöltők dominálták, a magyarok háziállataiknak elsősorban macskaalmot és bárányos-rizses kutyakonzervet rendeltek a Wolton keresztül. Az online vásárolt virágok között a tulipán volt a kedvenc.

Éjfél után jég, alkohol és óvszer került a virtuális kosarakba

Június óta Budapest legnagyobb részében éjjel-nappal elérhető a Wolt szolgáltatása, aminek köszönhetően a felhasználók éjjel is leadhatják rendelésüket, ha megéheznek vagy kifogynak a házibuli kellékeiből. A Wolt Marketen este 9 és 11 között leggyakrabban 2 kilogrammos kiszerelésű jeget és mikroelemet vesznek, ami pedig az italokat illeti, elsősorban a sörök népszerűek, míg borból a száraz rozé fogyott a leginkább.

Éjfél után az alkohol mellett a szexuális segédeszközök, főleg az óvszerek számítanak kelendőnek.

Különösen igaz ez Valentin-napon, amikor az átlagos napokra jellemzőnél háromszor több ilyen terméket rendeltek a felhasználók.