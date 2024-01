Töretlenül folytatódik az üzemanyag drágulása Magyarországon – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: beteljesült a sötét jóslat – vaskos drágulás jön szerdától a kutakon (Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság)

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedni fog. Mindkét termék esetében

bruttó 7-7 forint lesz a drágulás,

ami várhatóan a töltőállomások is megjelenik majd. Így január utolsó napján az alábbi átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 597 Ft/liter,

gázolaj – 632 Ft/liter.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, melyektől az egyes kutak akár tíz-húsz forinttal is eltérhetnek. Mindenesetre a hét közepétől esedékes áremelés azt jelenti, hogy januárban eddig már 53 és 58 forinttal drágul a benzin, illetve a dízel literenkénti árát.

Miért drágul az üzemanyag Magyarországon?

A vörös-tengeri összetűzések miatt a múlt héten jelentősen megugrottak az olajárak. A Brent hordónkénti ára 77,9 dollárról közel 83 dollárig ugrott, ami egy hét alatt 6 százalékos emelkedést jelent. Hétfőn valamivel dél után a 84 dolláros sávot súrolta a jegyzés. A Holtankoljak.hu ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy londoni elemzőházak nem számítanak arra, hogy az erre az évre jósolt 80 dolláros olajárat a mostani helyzet feljebb tolja.

Átmeneti emelkedésre számítanak,

vagyis az olaj ára hamarosan rendeződhet és visszacsökkenhet 80 dollár alá.

Az erre a hétre várható üzemanyagárakon a forint dollárhoz mért árfolyama sem segít. A magyar fizetőeszköz ugyanis több mint 2 százalékot gyengült, hétfőn kora délutánra már a 360 forintos szintet is meghaladta. Éppen ezért az előzetes várakozás is az volt, hogy a benzin és a gázolaj ára biztosan emelkedni fog január utolsó és február első hetében, ami akár a literenkénti 10 forintot is elérheti. Ugyanilyen mértékű emelés állt be a múlt héten is.