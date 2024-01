Továbbra sincs vége az üzemanyagok drágulásának Magyarországon – ez derül ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Rég nem látott drágulási hullám söpör végig a magyar benzinkutakon: pénteken megint emelik az üzemanyag árát a kereskedők. Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől megint emelkednek a nagykereskedelmi árak. Mindez pedig azt jelenti, hogy

ezen a héten harmadjára megy végbe drágulás a magyar benzinkutakon.

A hét utolsó munkanapján ugyanis a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. Az előbbi bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 4 forinttal lesz magasabb. Az aktuális átlagárakat figyelembe véve – ha a kutakon is megjelenik a fenti változás, márpedig ez így történik az utóbbi hetekben – az alábbi átlagárakon lehet tankolni péntektől:

95-ös benzin – 581 Ft/liter,

gázolaj – 614 Ft/liter.

Fekete hét a magyar benzinkutakon

Összességében a héten a benzin literje 24, a gázolajé 28 forinttal kerül többe, mint a múlt héten. Igaz, ennek nagy része, 21 forint a kötelező jövedékiadó-emelésből származik, ami hétfőtől lépett életbe. Aznap kiderült, szerdától, mától a gázolaj nagykereskedelmi árazása bruttó 3 forinttal nő, ami meg is jelent a kutakon, tehát a kiskereskedelemben.

Önmagában az emelés mértéke is érzékenyen érintheti a fogyasztókat (azzal együtt is, hogy ez leginkább egyszeri hatás eredménye), de ami igazán befeketíti a hetet, az a három egymást követő drágítás. Ettől igazán elszokhattak már a járműtulajdonosok, miután tavaly szeptember végétől lényegében folyamatos árcsökkentés állt be a töltőállomásokon, egészen januárig, az első körös, 20 forintos jövedékiadó-emelésig. De az új év első hetében is még tíz forinttal esett a dízel árazása.

Ehhez képest tehát kisebb sokkal ér fel az ezen a héten bekövetkezett fordulat.

Drága, vagy nem a magyar üzemanyag?

Persze, a mélyebb elemzéshez nem elég egyhetes folyamatokat alapul venni, ehhez érdemes messzebb visszamenni az időben. Először is fontos látni, hogy az üzemanyagárakat leginkább külső tényezők, világpiaci folyamatok, globális konfliktusok, keresleti és kínálati viszonyok befolyásolják. Persze nem kell izgulni a kereskedői haszon miatt sem.

A 600 forint körüli literenkénti ár nem kevés, azonban tavaly szeptemberben még 650 forintot is elkértek a töltőállomásokon egy liter benzinért. Ha innen nézzük, a 41 forintos jövedékiadó-plusszal megemelt benzinárak mintegy 70 forinttal alacsonyabbak a három és fél hónappal ezelőtti árszinthez képest, és körülbelül ugyanez elmondható a dízelről is.

Ennél is egyértelműbben vonható le ez a következtetés, ha az éves bázisból indulunk ki. Tavaly januárban hektikus volt a helyzet az üzemanyagpiacon, amely éppen megszabadult a 480 forintos hatósági árazástól. Ez nyilvánvalóan kihatott a szabadpiaci árazásra, és megemelt kis- és nagykereskedelmi árrést hozott: akkor nagyjából 50 forinttal kellett többet fizetni egy liter benzinért, a dízel esetében pedig ennél is nagyobb, közel 90 forintos különbség figyelhető meg, megközelítve a 700 forintos szintet.

Mennyire drága a magyar üzemanyag a régióhoz mérve?

Arról, hogy régiós kitekintésben mennyire számítanak drágának a hazai üzemanyagok, a Világgazdaság részletes körképet közölt. A határ menti magyar településekről megérheti átjárni például horvát vagy román kutakra tankolni, de az is igaz, hogy a magyar üzemanyagárak továbbra is a cseh és a szlovák piac árai között mozognak. A magyar autósoknak kevesebbet kell fizetniük egy liter benzinért, mint a szlovákoknak és az osztrákoknak, a dízelért pedig változatlanul az osztrák és a szerb kiskereskedelmi piacon kérik el a legtöbbet.