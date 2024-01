Folytatódik a drágulás a hazai üzemanyagpiacon – ez derül ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Nincs vége a drágulásnak: szerdától újabb üzemanyagár-emelés jön a magyar benzinkutakon. Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis

ezen a héten szerdától ismét emelkedik a gázolaj ára.

Vagyis a mai 21 forintos jövedéki adóemelést követően a hét közepétől további áremelés várható a magyar töltőállomásokon. A bejelenés szerint a gázolaj fog drágulni, miután annak nagykereskedelmi árát bruttó 3 forinttal emelik. A benzin beszerzési ára ellenben nem változik.

Mindez azt jelenti, hogy az éppen aktuális átlagárakat figyelembe véve szerdától az alábbi literenkénti árakkal találkozhatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 578 Ft/liter,

gázolaj – 609 Ft/liter.

Azt ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezek átlagárak, amelyektől az egyes kutak akár 10-20 forinttal is eltérhetnek. Autópályaszakaszokon ennél is nagyobb a különbség, nyilvánvalóan felfelé. Sőt, az elmúlt hetekben többször volt rá példa, hogy a kiskereskedelemben végül nem jelent meg a nagykereskedelmi árváltozás és hiába drágított utóbbi, előbbi még csökkentette is az árakat. Erre azonban most kevés az esély és inkább az a valószínűbb, hogy a 3 forintos drágulás a dízelnél meg fog jelenni a totemoszlopokon is.

Miért drágul tovább az üzemanyag Magyarországon?

A most nyilvánosságra hozott drágulás több szempontból is meglepő. Egyrészt a magyar üzemanyagpiac éppen ma jutott túl egy kétkörös, összességében 41 forintos kötelező üzemanyagár-emelésen, amit a jövedéki növelése és uniós szintre való feltornászása generált. Emiatt arra lehetett számítani, hogy a héten további árváltozásra már csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

Ilyen azonban eddig nem történt, sőt. A Holtankoljak.hu vasárnapi előrejelzésében arról írt, hogy bár a múlt héten komoly kilengéseket lehetett tapasztalni a Brent típusú olaj árának alakulásában (járt 80 dollár közelében is, majd lecsökkent egészen 76 dollárig), azonban mindet egybevetve a változás mértéke elenyésző, ugyanis vasárnap 78 dolláron zárt a jegyzés. Ráadásul a forint árfolyama is kiegyensúlyozottnak tűnik a dollárral szemben és tartotta a 346 forintos szintet. Ezek tehát nem feltétlenül indokolnak drágítást, így a szakblog szerint sem nézett ki előzetesen „jelentősebb árváltozás” a héten.

Igaz, a 3 forintos emelés a gázolajnál talán nem mondható jelentősnek, de mégiscsak újabb árnövekedést jelent. A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy a múlt héten kétszer is csökkentettek a nagykereskedők, először a dízelnél 3 forintot, majd a benzinnél ugyanennyit.