Két lépésben érvényesíti az üzemanyagok árában a jövedéki emelését a Mol, a január 1-jei 20 forintos módosítást 15-én 21 forintos árváltozás követi. Azután régiós összevetésben a hazai benzin- és gázolajárak már a legmagasabbak közé tartoznak majd, kérdés, mekkora lesz az árkülönbözet a szomszédos országokban jellemző árakhoz képest, és

megéri-e a határ túloldalára átmenni tankolni.

A Holtankoljak összesítése szerint a legalacsonyabb benzinár január 4-én Magyarországon 523 forint literenként, a gázolaj pedig 555 forint. Az átlagárak: 561 és 599 forint – a hónap közepén ezek a kiskereskedelmi árak emelkednek literenként további 21 forinttal (minden más körülményt – nyersolajár, dollárárfolyam, nagykereskedelmi árak – figyelmen kívül hagyva).

Rendszeresek a magyar vásárlók a horvát kutakon.

Fotó: Shutterstock

Sok magyar tankol Horvátországban

Horvátország egy ideje már nemcsak a nyaralni vágyó magyarok körében népszerű úti cél, hanem a bevásárló turisták körében is. Délnyugati szomszédunkban ugyanis a kormány még tavaly tavasszal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, és maximálta a kereskedők haszonkulcsát, ezzel pedig

gyakorlatilag hatósági árassá tette az üzemanyagokat.

Az árstop ellenére a világpiaci árak mozgása miatt a benzinért és a gázolajért kéthetente változó összeget kell fizetni, de az eltérés általában minimális. Jelenleg egy liter standard üzemanyag mindkét fajtából 1,4 euróba kerül, ami aktuális árfolyamon 532 forint.

A kormányrendelet a prémium-üzemanyagokra nem vonatkozik, ezért azok ára egyes helyeken a két eurót is megközelítheti. Az árplafonnak köszönhetően

a határ közelében élő magyarok már egy ideje rendszeres vendégek a horvát kutakon. Egy átlagos tankoláson ugyanis akár 3-4 ezer forintot is meg lehet spórolni.

A megnövekedett forgalom miatt a határ közelében található pélmonostori INA benzinkútra több magyarul beszélő alkalmazottat is áthelyeztek a környék töltőállomásairól.

Az üzemanyagok ára viszont még ennél is kedvezőbb Bosznia-Hercegovinában, ezért miközben a magyarok Horvátországban tankolnak, addig a horvátok a bosnyákokhoz járnak.

Ott egy liter benzin átszámítva 450 forintba, ugyanennyi gázolaj pedig 460 forintba kerül.

Szlovénia is a horvát mintát követi

A horvátokkal nagyjából egy időben a szlovén kormány is beavatkozott az üzemanyagárakba, ráadásul szinte ugyanazt a modellt alkalmazták, mint Zágráb. A jövedéki adók és a haszonrések szabályozásának köszönhetően most Szlovéniában a benzin 1,37 euróba, vagyis literenként 520 forintba, a dízel pedig 1,48 euróba, azaz 560 forintba kerül a hagyományos kutakon. Emiatt a magyar rendszámos autók a szlovén kutakon is egyre gyakoribbak.

Nem árt viszont figyelmesnek lenni, a hatósági árak ugyanis nem vonatkoznak az autópályák menti töltőállomásokra, ott ugyanis továbbra is piaci áron értékesítik az üzemanyagot. Ez literenként 623 forintos benzin-, illetve 628 forintos dízelárat jelent.

Stagnáló árak Szlovákiában

Szlovákiában az üzemanyagárak érdemben nem változtak az utóbbi hetekben, 2024-ben sem történt változás az árak alakulásában, minden a piaci mozgások függvénye. A Benzin.sk szakmai hírportál adatai szerint január első napjaiban a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti átlagára 1,55 euró, a gázolajé 1,502 euró. A portál regionális lebontásban ismertetett adatai azt tükrözik, hogy

a Magyarországgal határos nyugat-szlovákiai járások közül a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban az átlagár valamivel 1,56 euró feletti, míg az Érsekújvári és a Lévai járásban 1,52 euró körüli.

Slovnaft-kút Szlovákiában.

Fotó: Shutterstock

Elemzők szerint a közeljövőben nem várható drágulás, sőt, akár néhány centtel olcsóbb is lehet az üzemanyag. Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője szerint karácsony környékén az utóbbi három hónap legalacsonyabb árszintje volt jellemző. Dominik Hapl, az Across Private Investments szakértője pedig úgy látja, rövid időn belül mind a gázolaj, mind a 95-ös benzin literenkénti ára 1,50 euró környékére süllyedhet. Ha ez valóban megtörténik, akkor a gázolaj és a benzin árszintje is annyira vonzóvá válik Szlovákiában, hogy a határ magyar oldalán élők is átjárhatnak tankolni.

Állami ellenőrzés alatt is drága az üzemanyag Szerbiában

Szerbiában az üzemanyagárakat a kormány szabja meg. Minden pénteken nyilvánosságra hozzák, hogy aznap 15 órától maximum mennyibe kerülhet az üzemanyag a következő egy héten. A jelenlegi maximumárak a gázolajnál (euro dízel) 195, míg a 95 oktános benzinnél 175 dinár. Euróban előbbi 1,65, utóbbi 1,48 euró. A változás heti szinten általában 1–5 dinár között alakul. A gázolaj ára időnként valamivel meghaladja a 200 dinárt, a benzin ára általában 170 és 175 dinár között alakul.

Fotó: Shutterstock

Ahogyan más országokban, úgy Szerbiában is az üzemanyagért kifizetett pénz közel fele az államkasszába kerül, a költségvetés bevételi oldalán jelenik meg. A gázolaj és a benzin kiskereskedelmi árának mintegy 46-49 százalékát jövedéki adók, adók, járulékok és általános forgalmi adó (áfa) képezi. Az áfa vagy forgalmi adó 20 százalékot tesz ki. Közel két százalék az energiahatékonyság javítására, a kötelező tartalékokra, a címkézésre és az ellenőrzésre kivetett illeték.

Az ukrajnai háború kitörését követően Szerbia kormánya 2022 márciusában ellenőrzése alá vonta az üzemanyagárakat, így előzve meg a drasztikus ingadozásokat. A kivetett terheket a közelmúltban növelték. Október 1-jén lépett életbe a szerbiai kőolajtermékek jövedéki adójának 8 százalékos emeléséről szóló határozat. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az eurodízel jövedéki adója 4,76 dinárral, a benziné pedig 4,63 dinárral emelkedett literenként.

Az árkorlátozási rendelet azonban technikailag megakadályozta ezek átgyűrűzését a kiskereskedelmi árakba. Tomislav Micovic, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Egyesületének elnöke elmondta, a piac számára fontos, hogy az ellátás stabilitását ne veszélyeztesse az árrés korlátozása. Micovic szerint a Szuezi-csatorna környékén kialakuló válság nem veszélyezteti hosszú távon az ellátást, mert meg fogják találni az alternatív útvonalakat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Horvátország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Bulgária mentesült az orosz kőolajra vonatkozó brüsszeli embargó alól, Bulgária pedig március 1-jétől kapja meg a mentességet.

Szerinte a szerbiai üzemanyagárakat főként a globális trendek befolyásolják, ezért nem számít az árak csökkenésre. Figyelmeztetett azonban, hogy

Szerbia kevesebb mint száz napra elegendő gázolaj- és valamivel több mint száz napra elegendő benzintartalékkal rendelkezik,

ami nem éri el sem az EU által megszabott, sem az árutartalékokról szóló szerbiai törvényben meghatározott kötelező mennyiséget. Az év vége előtt megemelkedett a kőolaj ára a világpiacon, ami hatással lehet a szerbiai árakra is. Elemezők szerint a közeljövőben szállítási és termelési költségek növekedése várható emiatt. Az állam azonban a kontrollon keresztül, az adó és a jövedéki adó változtatásával befolyásolni tudja a kőolajszármazékok árát.

Szerbiában régiós szinten a legdrágább a dízel (a benzin a második legdrágább), így nem valószínű, hogy sokan tervezik ott teletankolni járműveiket.