Fillérekbe kerülhet a zöldség-gyümölcs, ha elég kíváncsi és szerencsés Mennyi? 399 forint? Ez komoly? – sorjáztak a kérdések, amikor beállítottam a szerkesztőségbe a frissen mentett, többkilónyi zöldséget és gyümölcsöt rejtő dobozommal a közeli szupermarketből. Ott, ahol mindeközben egyetlen darab nektarinért 360 forintot ütött be a pénztáros. Ételmentőnek lenni mindenkinek megéri, a csomagokat felkínáló és megvásárló félnek is. A sztori nem új, de vannak benne magyar sikertörténetről szóló részletek is.