Hatalmas tűzvész pusztít Coloradóban – a hőség a világ minden táját súlyos problémákat okoz

Brutális pusztítást végzett a Lee nevű tűzvész, immár 113 ezer hektár erdőt semmisített meg. Az Oak Fire vasárnap gyulladt be Pagosa Springstől nyugatra. A tűzvész miatt kötelező evakuálást rendeltek el Elk Parkban, és más körzetek evakuálására is készülnek.

Erdőtűz pusztít Coloradóban / Fotó: AFP

Jared Polis, Colorado kormányzója katasztrófa-vészhelyzetet hirdetett, és engedélyezte a nemzeti gárda bevetését is. A feltételezések szerint villámcsapás okozta a tüzet. A Lee tűztől keletre tomboló Elk Park-i tüzet közben sikerült megfékezni, ott 14 ezer hektár égett le.

Miközben az állam keleti részén sikeresen harcoltak a tűz ellen, délebbre,

a Garfield megyei seriffhivatal figyelmeztette a Rifle közelében lakókat, hogy készüljenek fel otthonuk elhagyására.

A Rifle Correctional Center mind a 179 fogvatartottját evakuálták, a rabok a Buena Vista-i állami börtönbe kerültek át. A tűzoltóknak azt sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok elérjék a 13-as autópályát.

Lángol a Balkán is

Horvátországban és Montenegróban óriási tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében.

A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között.

Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. Montenegró fővárosa, Podgorica külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért. Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken. A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt. A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.