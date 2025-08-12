Erdőtűz pusztít Baján: több hektár fenyőerdő ég

A bajai külterületen, az Aligvárdi utca közelében kedden délután lángra kapott és több hektáron ég egy fenyőerdő. A tűz helyenként a fák koronájára is átterjedt, ami súlyosbíthatja a helyzetet és nehezítheti az oltást – írja Baon.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook (illusztráció)

Az oltást a bajai és nagybaracskai hivatásos tűzoltók végzik. Korábban is előfordultak hasonló tűzesetek a környéken, és jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun megyében a szárazság és hőség miatt, ezért fokozott óvatosság szükséges.

A lángok számos országban pusztítanak idén, például ma több, a turisták által is kedvelt görögországi régióból jelentettek tűzvészeket, Zakintosz szigetén evakuáltak egy szállodát is. Horvátországban és Montenegróban a lángokat napok óta nem tudják megfékezni.

Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat. A hőhullámok, az aszály és az erős szél tökéletes feltételeket teremtett ezekhez a katasztrófákhoz, mivel a tűzoltóságok erőforrásai mindenütt végesek, a probléma minden egyes érintett országban sürgető megoldást igényel.

Nemcsak természeti, hanem súlyos gazdasági nehézségekkel is számolniuk kell az érintett kormányoknak. Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország évente átlagosan 13–21 milliárd euró veszteséget szenved el az erdőtüzek miatt.