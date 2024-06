Üzemanyag: extrém drágulás a magyar benzinkutakon – már keddtől emelik a benzin és a dízel árát

Régen nem látott drágulás megy végbe a magyar benzinkutakon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: extrém drágulás a magyar benzinkutakon – már kedden emelik a benzin és a dízel árát / Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis kedden folytatódik az árak emelkedése a benzinkutakon. Ez egyáltalán nem megszokott: a szokásos menetrend szerint szerdán kellett volna, hogy életbe lépjenek az új árak. De nemcsak ez szokatlan, hanem az is, hogy a mostani bejelentéssel két egymást követő napon is árváltozásra kell számítani a töltőállomásokon, miután ma lépett életbe egy, a benzin esetébe 2 forintos, a dízelnél pedig 8 forintos drágítás. Ezúttal frissen az derült ki, hogy

a benzin 3, a gázolaj pedig 7 forinttal fog többe kerülni.

Így az alábbi átlagárakkal kalkulálhatnak a járműtulajdonosok keddtől:

95-ös benzin – 598 forint/liter,

gázolaj – 613 forint/liter.

Ugyanez jelenleg 596, illetve 609 forint, ezt tehát hétfő éjfélig marad így. A Világgazdaság tapasztalatai szerint most a benzin és a dízel jellemző árai közé beékelődött egy lélektani határ. Az előbbit még 600 forint alatt árazzák, 595 forint alatt, az utóbbi viszont már átlépte a 600 forintos küszöböt, és 605 forint körül kínálják.

Extrém drágulásnak indult a magyar üzemanyag

A magyar üzemanyagár az elmúlt másfél hétben egyértelműen emelkedni kezdett. Ez azért is különösen fájó, mert nagyjából két hónapon keresztül éppen ellentétes folyamat zajlott. Április közepétől – részben a kormányzat fellépésének betudhatóan – masszív árcsökkentés indult meg a hazai kutakon. Április 17-én arról számoltunk be, hogy a 95-ös benzin átlagára 650 forint literenként, a gázolajé pedig 647 forint. Vagyis azóta a benzin és a dízel is mintegy 50 forinttal lett olcsóbb.

Ezzel együtt is – a frissen bejelentett üzemanyag-drágulással – januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzinár 69, a dízelár pedig 50 forinttal nőtt, jóllehet 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 28 forinttal emelkedett, a dízelnél pedig 9 forint plusz figyelhető meg. Az 50-70 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2500–3500 ezer forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.