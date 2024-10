Látványos húzásokkal tarolna a MediaMarkt: használt telefon, megújuló weblap és Szoboszlai volt edzője is terítéken

Bár az előző év gazdasági nehézségei az egész szektorra rányomta bélyegét, de idén már erősödés volt tapasztalható – mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója a vállalat sajtóbeszélgetésén, melyen a szektor aktualitásairól volt szó.

A MediaMarkt fenntarthatósági nagyköveteket is alkalmaz áruházaikban / Fotó: NurPhoto via AFP

Kiemelte, hogy a tavalyi inflációs sokk után magához tért a piac, a 9 százalékos reálbérnövekedés jót tett az ágazatnak. Az ingatlanpiac is segítette a helyreállást, hiszen a háztartási gépek vásárlása is növelte a forgalmat – jegyezte meg, hozzátéve: a nyári hónapokban pedig két számjegyű fejlődést is mutatott a piac. A legkedveltebb termékkategóriák: kis háztartási gép és mobil kommunikáció, valamint a televízió, a klíma és kávégépek is népszerűek voltak. Az e-mobilitás is növekedett, ilyen például az e-roller, viszont az okosotthon eszközök kevésbé fogytak.

Az online piac folyamatosan fejlődik

A vásárlók egyre többet költenek online – hangsúlyozta Karzub-Lehoczky Fanni, a cég marketing igazgatója. Kiemelte, hogy a boltba betérő vásárlók jelentős része is az interneten tájékozódik, ott választja ki a terméket. Ezért úgynevezett Retail Media eszközökkel – weboldalukon, mobilalkalmazásukon és fizikai üzletekben elhelyezett hirdetésekkel – szeretnék elérni, hogy a vásárlók kevesebb tolakodó reklámmal találkozzanak, a hiperperszonalizáció által pedig személyre szabott ajánlatokat kapjanak. Ennek érdekében a mobil alkalmazásukat is fejleszteni fogják. A weboldal 2025-re újul meg, utóbbi fejlesztés pedig 2026-ra lesz kész.

Erősíteni kell a saját márkás termékeket

Van egy olyan vásárlói réteg, melynek kiemelten fontos a jó ár-érték arány, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk a saját márkás termékekre – hangsúlyozta Szilágyi Gábor. Kiemelte, hogy a minőség, a megbízhatóság, a hosszú távú igények kielégítése megerősítette a vásárlói bizalmat, mely növelte a keresletet. Ezen belül is kisháztartási gépek mellett a televíziók és laptopok is népszerűek.

A back to school időszakban nő a kereslet leginkább a saját márkáknál, amikor a fiatalok beköltöznek albérleteikbe, és például kávéfőzőt, vagy mosógépet vásárolnak – tette hozzá Karzub-Lehoczky Fanni.