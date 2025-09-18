Megveszem a karácsonyi dekorációt, aztán irány a strand – ez nem Hawaii, hanem Magyarország

Megmosolyogjuk a keresztény lakosságú trópusi területeken játszódó filmek mikulásos és karácsonyi jeleneteit. Egyre kevésbé tűnnek azonban furcsának, ha feltűnt már, hogy a magyar üzletekben is egyre korábban intézhetjük el az év során a karácsonyi bevásárlást. Körbenéztünk, hogy állunk 2025-ben. Azt találtuk: a nyári hőség el sem múlt, máris a polcokra kerültek a karácsonyi áruk országszerte az olyan üzletekben, ahol tudnak ehhez helyet biztosítani. Hawaii – mosolyog, aki így fogja fel. Mások értetlenek, de hát – ez van, a virágnak megtiltani nem lehet, ha egyre hamarabb a kikelet.

A karácsony a kiskereskedelem nagy lehetősége, igazságtalannak éreznék, ha csak pár hétre korlátozódna – ez nemcsak Magyarországon van így, de már itt is

Szeptember közepén már-már nem is tűnik fel a karácsonyi dekoráció. A Vaol Vas megyei hírportál már a hónap elején felfedezte, hogy megkezdődött a karácsonyi szezon, videót is készítettek.

Várjunk csak, nem most tettük el a strandpapucsot?

– jegyzi meg a lap.

Szegeden a kézműves kicsit szomorkás, mert a kánikula és a karácsony egyszerre érkezik

Tulajdonképp sokan nem is teszik el még a strandpapucsot ilyenkor, még inkább nem júliusban és augusztusban – a Délmagyar pedig már a múlt hónap elején úgy találta, hogy Szegeden már akkor megjelent a karácsony. Legalábbis az áruházi polcokon, egyébként a kézműveseknek bosszúságot okozva.

A kézműves piacokon és kisebb vásárokon ekkor még a nyári dekorációk és az őszi motívumok keveredtek, a város nagyobb áruházláncai azonban „már teljes gőzzel az őszi vagy téli kínálatot helyezik előtérbe” – írta a lap.

A Bödön Piacon – ez Szeged egyik legnagyobb kézműves vására – a lap szerint még csak elszórtan voltak felfedezhetők az őszre jellemző termékek, a Szeged Pláza és a Napfénypark bevásárlóközpont üzleteiben azonban már ekkor „új időszámítás kezdődött”, amibe büszkén belefért a karácsony is. Egyik sorban nyári termékek, mellette az őszi, majd a téli, ünnepi dekoráció – írta a lap öt héttel ezelőtt.

A kézművesek ilyenkor még tipikusan a nyári alkotásaiknál tartanak, a nagyáruházak azonban tömegtermékeikkel könnyebben váltanak szezont fejben és fizikailag.

Régen ennek megvolt az ideje, augusztusban még nyár volt, és kész. Ma viszont már elvárás, hogy az ősz is ott legyen a standokon, különben a vevő továbbmegy. Engem zavar ez a sietség, de üzleti szempontból muszáj alkalmazkodni

– mondta a lapnak kicsit rezignáltan egy szegedi virágkötő.