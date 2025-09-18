Megveszem a karácsonyi dekorációt, aztán irány a strand – ez nem Hawaii, hanem Magyarország

Megmosolyogjuk a keresztény lakosságú trópusi területeken játszódó filmek mikulásos és karácsonyi jeleneteit. Egyre kevésbé tűnnek azonban furcsának, ha feltűnt már, hogy a magyar üzletekben is egyre korábban intézhetjük el az év során a karácsonyi bevásárlást. Körbenéztünk, hogy állunk 2025-ben. Azt találtuk: a nyári hőség el sem múlt, máris a polcokra kerültek a karácsonyi áruk országszerte az olyan üzletekben, ahol tudnak ehhez helyet biztosítani. Hawaii – mosolyog, aki így fogja fel. Mások értetlenek, de hát – ez van, a virágnak megtiltani nem lehet, ha egyre hamarabb a kikelet.
Szeptember közepén már-már nem is tűnik fel a karácsonyi dekoráció. A Vaol Vas megyei hírportál már a hónap elején felfedezte, hogy megkezdődött a karácsonyi szezon, videót is készítettek.
Várjunk csak, nem most tettük el a strandpapucsot?
– jegyzi meg a lap.
Tulajdonképp sokan nem is teszik el még a strandpapucsot ilyenkor, még inkább nem júliusban és augusztusban – a Délmagyar pedig már a múlt hónap elején úgy találta, hogy Szegeden már akkor megjelent a karácsony. Legalábbis az áruházi polcokon, egyébként a kézműveseknek bosszúságot okozva.
A kézműves piacokon és kisebb vásárokon ekkor még a nyári dekorációk és az őszi motívumok keveredtek, a város nagyobb áruházláncai azonban „már teljes gőzzel az őszi vagy téli kínálatot helyezik előtérbe” – írta a lap.
A Bödön Piacon – ez Szeged egyik legnagyobb kézműves vására – a lap szerint még csak elszórtan voltak felfedezhetők az őszre jellemző termékek, a Szeged Pláza és a Napfénypark bevásárlóközpont üzleteiben azonban már ekkor „új időszámítás kezdődött”, amibe büszkén belefért a karácsony is. Egyik sorban nyári termékek, mellette az őszi, majd a téli, ünnepi dekoráció – írta a lap öt héttel ezelőtt.
A kézművesek ilyenkor még tipikusan a nyári alkotásaiknál tartanak, a nagyáruházak azonban tömegtermékeikkel könnyebben váltanak szezont fejben és fizikailag.
Régen ennek megvolt az ideje, augusztusban még nyár volt, és kész. Ma viszont már elvárás, hogy az ősz is ott legyen a standokon, különben a vevő továbbmegy. Engem zavar ez a sietség, de üzleti szempontból muszáj alkalmazkodni
– mondta a lapnak kicsit rezignáltan egy szegedi virágkötő.
A Sonline Somogy vármegyei hírportál úgy találta: Kaposváron szeptember közepére már felpörgött a karácsonyi szezon, és ezt fotókkal is illusztrálta.
Nagyon szeretem a karácsonyt, hiszen mindig a nagy családdal ünnepelünk, és ez igazán meghitté teszi az ünnepet. Nálunk mindennap programozva van, és együtt vagyunk. Ugyanakkor úgy érzem, szeptember eleje még túl korai a bevásárlásra, ráadásul én hajlamos vagyok sok mindent az utolsó pillanatra hagyni
– idézte a lap a kaposvári Tóth Nellit.
Ha végigtekintjük a vármegyéket és a fővárost, valószínűleg szeptemberben már mindenütt ezt látnánk az áruházláncokban és akár a kisebb boltok közül egyesekben szeptemberben, és nem kizárt, hogy a szegedi nyári példákhoz hasonlókat is találnánk.
Az áruházláncok hivatalos karácsonyi kínálatot még nem tettek közzé – ha a polcokon ott is már az áru, akár tömegben –, az e-kereskedők azonban ebben is előreszaladtak, sőt nekik tulajdonképp alig van különbség a szezonok közt, vagy egyáltalán nincs.
A karácsonyi fotózást pedig miért ne lehetne akár már most elintézni? Van, ahol ilyet is kínálnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.